PorTodas, una remontada épica

Fuente: La Marea

Por Carmen Lozano Bright. La Marea

Las cifras oficiales de crímenes machistas en España, al cierre de esta edición, ascienden a 45 en 2018. Y a un total de 973 desde que empezaron a registrarse en el año 2003. La normalización de estos datos en la prensa cotidiana es el motor de #PorTodas, la investigación que está a punto de despegar en La Marea. Con casi 90.000 euros en total, alrededor de 3.000 personas –con aportaciones desde un euro–han apoyado este proyecto a través de la plataforma de crowdfunding Goteo.org, lo que indica la necesidad y la demanda por parte de la sociedad de un periodismo independiente, comprometido y escrito a fuego lento. ¿Qué ocurre cuando se descuelgan los lazos morados? ¿Qué cambia en la sociedad y en el entorno más próximo a una víctima de violencia de género?

El equipo de periodistas y personas colaboradoras de La Marea reunido en torno a #PorTodas tiene un año por delante para desarrollar una investigación compleja, distribuida geográficamente por toda España e inédita en el panorama periodístico. El trabajo documentará cada uno de los 55 crímenes oficiales de 2014, cuyas historias serán revisadas una por una cuando se cumplen cinco años del asesinato de esas mujeres. No vale la última hora. Necesitamos otra forma de informar sobre la violencia machista, como ha puesto de manifiesto esta campaña de micromecenazgo, que ha sido vertiginosa.

Cinco días antes de que se cumpliesen los 40 de plazo para recaudar la financiación mínima necesaria –70.702 euros–, apenas se alcanzaba el 55%. Es cierto que la campaña fue lanzada al inicio de un puente festivo y La Marea tuvo bloqueada, por error, la cuenta de Twitter en ese primer tirón. Pero ¿era esto suficiente explicación? Desde Goteo.org también se preguntaban por qué un proyecto mediático de tal magnitud estaba experimentando dificultades desde el primer momento. “Los datos ayudan a evaluar cómo responde la comunidad y al revisarlos nos llegamos a preguntar si el tema, que debería ser tan transversal y prioritario, en realidad acababa chocando con barreras en nuestras propias comunidades”, asegura Manuela Frudà, asesora de campañas en la plataforma.

La gran remontada, cuando el desánimo acechaba, comenzó el penúltimo fin de semana, aunque aún con cierta timidez. Las gentes de Ctxt.es habían pedido en Twitter a su comunidad que, si pensaban suscribirse a este medio digital, no lo hicieran en el mes de diciembre, sino que invirtieran esa cantidad en apoyar el proyecto de La Marea. Asimismo, volvieron a adherirse a #PorTodas durante las I Jornadas Feministas que organizaron los días 8 y 9 de noviembre en Zaragoza. Ese encuentro sirvió también para que numerosas feministas descubrieran el proyecto y decidieran apoyarlo en público.

Pero todo arrancó en serio el 14 de noviembre, tras el acto celebrado la noche antes en el Teatro del Barrio, en Madrid, en el que las colaboradoras y periodistas del proyecto se subieron al escenario y hablaron. Y explicaron que #PorTodas no solo quiere contar el número de víctimas sino también contar sus historias. “María ahora es una cifra, un dato para las noticias / “No saben qué ha podido pasar” / “Era una pareja de lo más normal” / “¿Y quién se lo iba a imaginar?” / “Parece mentira, ha vuelto a pasar” / María tiene mil nombres, mil caras y mucho por contar”, resumió en una canción Miguel Rabaneda, una letra que compuso hace casi una década por la que no ha pasado el tiempo. Al día siguiente, el mismo Teatro del Barrio, gestionado por una cooperativa hermana, se implicaba aún más en el proyecto con una donación de 500 euros. Y, a partir de entonces, la curva de donaciones se transformó casi en una vertical ascendente. Finalmente, tras 40 días, #PorTodas superaba en casi 10.000 euros el presupuesto mínimo necesario para hacer el proyecto realidad.

El aluvión de aportaciones vino acompañado de cientos de mensajes de apoyo: de periodistas y medios de comunicación aliados, de personas anónimas e influyentes. Pero, sobre todo, de donantes que han hecho que el equipo de La Marea se estremezca en varias ocasiones. Ocurrió, por ejemplo, con el mensaje de Sandra: “Mi madre, mi hermana y yo apoyamos #PorTodas con este granito de arena como supervivientes de la violencia machista”. Ocurrió también con el de este o esta donante anónima: “A mi hija Silvia (…) también la asesinaron. La mataron de una paliza. Totalmente desprotegida”. Nos sobrecogió este otro de Azahara Ruiz Pérez: “Siento muchísimo la aportación tan chiquita que he hecho [10 euros]. Soy periodista y en mi casa hemos sufrido violencia machista, por lo que este proyecto me emociona especialmente por la parte que me toca […]”. Y este de Paula García Viana: “Uno de los primeros sueldos de becaria mejor gastados. Esta ‘intento’ de periodista os da las gracias por hacerle recuperar la fe en la profesión”.

Pocas horas antes de lograr el objetivo, María Fernanda Ampuero avisó a las decenas de miles de personas que firmaron su petición contra las violencias machistas en change.org de la existencia de #PorTodas. Ese último viernes de campaña para lograr el importe mínimo, también recibimos llamadas de gente que se ofrecía a aportar parte de sus ahorros para asegurar que lo consiguiéramos y no perdiéramos lo acumulado hasta entonces. Queremos agradecerles de nuevo su apoyo, aunque decidimos que debíamos seguir sumando, como hormigas. Nunca tuvimos plan B, lo cual es, probablemente, una insensatez, hay que admitirlo.

La mayoría de las aportaciones son cantidades pequeñas y esa es una de las cosas que hacen grande este proyecto –”Más barato que Netflix y más útil que un minuto de silencio”, expresó otro donante–. Pero en esos momentos finales, cuando algunas compañeras aún pensaban que se podía perder todo lo recaudado, entraba alguna donación con más de dos cifras que reconfortaba también bastante. Una de ellas fue realizada por Calala Fondo de Mujeres: 1.600 euros.

Ayudaron mucho también, durante esta remontada épica, los whatsapp enviados por las familias y amistades de las periodistas de #PorTodas. “¡Que lo vais a conseguir!”, “Yo creo que llegan, eh. Están remontando”, “Pendiente por si hay que poner algo más”. “Súper emocionante esta semana. ¡No me despego de ese termómetro!”. Se admitía la obsesión por actualizar la página casi compulsivamente. “Aquí celebrando que apenas nos faltan 1.800 euros para que el éxito de #PorTodas de @lamarea_com sea una realidad. Aquí emocionadas en @teatrobarrio con @avriluka y @magdabandera dándole a F5”, escribía en Twitter una de las periodistas, Noemí López Trujillo. Desde Sevilla, la compañera Olivia Carballar, lanzaba esto otro tuit: “Me debato entre ponerme a limpiar, leer un rato o irme a la cama del tirón. Pero estoy pegada a esta pantalla. ¿Lo conseguiremos? #PorTodas”.

Y a las 9.28 horas del sábado, a poco menos de dos días para que terminase el plazo, llegó una captura de pantalla al grupo de Telegram de las colaboradoras del proyecto enviada por la directora de La Marea, Magda Bandera: 70.787 euros. Solo minutos antes, había escrito otro mensaje: “Anoche mataron a una mujer en Palma. Se me ha cortado el cuerpo”.

#PorTodas es también una apuesta por la formación y sensibilización en el tratamiento de la violencia machista. Como paso previo, La Marea realizó, en colaboración con Oxfam Intermón, un taller online –informarsobreviolenciamachista.com– sobre cómo hacer periodismo con perspectiva de género. Esta ONG acaba de contratar talleres formativos por un total de 900 euros, en el marco de la campaña #PorTodas. También lo han hecho la Facultad de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández, y RTVE, que ha destinado 1.500 euros a una serie de ponencias para reflexionar sobre el papel que podemos tener los medios de comunicación para luchar contra la violencia machista.

Algunas expresiones como “crimen pasional” están prácticamente en desuso, pero aún es habitual encontrar en los medios informaciones que abordan la violencia de género desde el sensacionalismo, que culpan o revictimizan a las mujeres. “Estamos en un momento periodístico en el que echamos de menos temas y prácticas que no tienen cabida en la mayoría de medios y nos alegramos cuando hay proyectos independientes que se arriesgan a contarlo”, explica Clara Jiménez, cofundadora de Maldita.es.

En su opinión, estos gestos forman parte del cambio de paradigma de los modelos periodísticos y tiene que ver con una transformación generacional. “Los grandes medios no concebían un diálogo con sus lectores/as ni con otros medios. La proliferación de muchos pequeños medios pasa por una comunicación multidireccional con las audiencias y con una conciencia del entorno en el que convivimos”, asegura Jiménez. Maldita.es, un medio digital de reciente creación centrado en la verificación de datos, retrasó la salida de su propia campaña de crowdfunding para convertirse en una fundación de interés público en Goteo.org hasta que #PorTodas superó la primera fase de financiación. La misma complicidad existió desde incluso antes de iniciar la campaña con nuestras queridas compañeras de Carro de combate, que en el momento de escribir estas líneas siguen necesitando ayuda para obtener el importe óptimo para seguir elaborando sus informes sobre consumo responsable, medio ambiente y derechos humanos.

Durante la campaña ha resucitado una máxima que no siempre se pone en práctica, pero que, cuando lo hace, refleja la importancia del compañerismo entre medios: cooperar, no competir. Han sido muchos los que han dedicado espacio en sus páginas, en sus programas de televisión y en sus podcast (entre los que queremos destacar la complicidad de Carne Cruda y a Barbijaputa) a hablar de #PorTodas. El periodismo independiente siempre gana cuando hay solidaridad y teje redes. ¡Muchas gracias!

Mayoría de mujeres

Al finalizar la primera ronda de financiación, el pasado 18 de noviembre, 2.624 donantes habían aportado 80.332 euros. De estos mecenas, 1.437 eran mujeres, 823 eran hombres y los 364 restantes se correspondían con perfiles anónimos. Por otro lado, más de la mitad de las donaciones (el 53,2% de las aportaciones) las habían ingresado mujeres: un total de 42.722 euros. Los hombres habían donado 24.866 euros (el 31%) y 12.744 euros (el 15,8%) provenían de aportes anónimos.