Manifestación en Madrid: No hay democracia sin derecho a decidir (actualizado)

Llamado a envío de adhesiones. Rueda de prensa del 12 de marzo

Será el sábado 16 de marzo a las 18:00 hs. Atocha-Cibeles

El juicio político que ha comenzado en el Tribunal Supremo no es solo contra las personas que se sientan allí como acusadas, sino contra todo el pueblo de Cataluña, también contra todas las personas republicanas de los pueblos en el Estado y contra todas aquell@s que somos demócratas .

Con ello muestran su fortaleza represiva, pero sobre todo su debilidad política, su incapacidad para dar soluciones dialogadas, democráticas, a problemas de naturaleza política, en Cataluña o aquí.

Sin derecho a decidir no hay democracia. Votar, decidir, que la gente nos expresemos es la base de la misma. Y esto es lo que se juzga. Si no hay democracia para Cataluña, no la habrá para nadie.

¿Para qué son las ideas si no es para ponerlas en práctica al servicio de la sociedad? Están juzgando ideas, porque qué son éstas sin la práctica.

Es por eso que el Madrid que apuesta por el diálogo, la política, por los valores democráticos y republicanos, el Madrid del No Pasarán, también debemos ponerlo en práctica, salir el 16 de marzo en movilización frente a las derivas autoritarias, en defensa del derecho a decidir, por la libertad de los presos/as politicos/as, no permitiendo se nos use de ariete para promover enfrentamiento en vez de soluciones políticas, contra otros pueblos hermanos y sus aspiraciones democráticas y republicanas.

No es contra el movimiento soberanista republicano catalán como se construye alternativa a este régimen monárquico y la amenaza del fascismo. La confluencia de movimientos democráticos y republicanos es necesaria para lograr un proyecto digno y con justicia social, la puesta en marcha de procesos constituyentes.

Con movilización, con empoderamiento popular, con solidaridad, es como se han conseguido los derechos y libertades, también así será ahora.

El 16 de marzo en Madrid saldremos a la calle porque decidir no es delito, porque no hay democracia sin derecho a decidir, ¿te sumas?

Si eres una organización no dudes en enviar tu adhesión como ya hemos hecho muchas a: nohaydemocraciasindecidir@gmail.com

Organizaciones convocantes (actualización 12 de marzo)

-ANC Madrid

-ANEMOI (Colectivo de Militares Demócratas)

-Anticapitalistas Madrid

-Anticapitalistas Aragón

-ARCO (Asamblea Republicana de Coslada)

-Asamblea Popular de La Elipa

-Ateneo Popular de Alcorcón

-Ateneo Republicano de Fuenlabrada

-Catalans a Madrid

-Catalans al mon

-GGT Sindicato de Enseñanza de Madrid

-Colectivo Unitario de Trabajadores de Aragón

-Comision Anticapitalismo Sierra Norte

-Comité de solidaridad internacionalista de Zaragoza

-Consultas monarquía o República

-Contracorriente

-Coordinadora 25S

-Coordinadora estatal solidaridad con Cuba-Madrid

-Corriente Revolucionaria Trabajadores/as

-Espacio Republicano de Madrid (ERM)

-Euskatuak/Euskaldunes por los madriles

-Federación Republicanos

-Fenda (galegos soberanistas en Madrid)

-Fora el Borbó (Plataforma referéndum universidades UPF y la UB)

-Información Obrera

-Iniciativa Acercar-Convivir

-Iniciativa Comunista

- Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR

-Izquierda Castellana

-Izquierda Republicana

-Izquierda Revolucionaria

-JCE (m-l)

-Junta Local Republicana de Parla

-Kaos en la Red

-La Comuna

-Marchas de la Dignidad

-Madres contra la represión

-Madrileñ@s por el Derecho a Decidir (MDD)

-Móstoles Decide

-Movimiento Antirrepresivo de Madrid

-Pan y rosas

-PCE (m-l)

-Ponte en Marcha (de Parla)

-Red roja

-Referendum UAM

-Referendum URJC

-Referendum Unizar

-Salhaketa Araba (Euskal Herria)

-Sindicato de Estudiantes

-Unidad Civica por la República

-UNID

-Valdezarza Decide

-Vallekas Decide

-Vicalvaro Decide

-Yesca

Euskal Herria: Gure Esku Dago, Altsasu Gurasoak, EH Bildu, Associació d’electes bascos Udalbiltzaa

Galiza: BNG, Via Galega, Plataforma Galiza con Catalunya

Aragó: Puyalón

Canàries: CDTN (Consejo para la Descolonización y Transición Nacional del Archipiélago Canario)

Sindicatos:

IAC Catalunya

Intersindical-CSC Catalunya

Intersindical Valenciana

STEI Intersindical Illes Balears

LAB Euskadi

ESK Euskadi

Steilas Euskadi

CUT Galícia

CUT Aragó

SAT Andalusia

FSOC Canàries

Intersindical Canària

CSI Astúries

Confederación Intersindical Galega

De Catalunya:

ANC, OMNIUM CULTURAL, ACDC ( ASOCIACION FAMILIARES DE LOS PRES@S POLITIC@S Y EXILIAD@S ), CUP, ERC, JUNTS PER CAT

Nota de prensa. 12-3-19

Pasado justo un mes desde que empezó el juicio político en el Supremo, no solo contra los que se sientan allí como acusados, sino contra el todo el pueblo catalán y todas las personas que somos demócratas y republicanos en Madrid y otros puntos del estado, se presentaba hoy en rueda de prensa en el madrileño “Teatro del Barrio” la manifestación que tendrá lugar este sábado 16 de marzo a las 18h de Atocha a Cibeles, bajo los lemas “Autodeterminación no es delito. No hay democracia sin derecho a decidir”. Una manifestación que sin duda, tendrá una gran trascendencia política. No estamos viviendo tiempos corrientes y esta tampoco será una manifestación más.

Han tomado parte en la rueda de prensa Elena Martínez, de Izquierda Castellana y coordinadora 25S, Lucia Nistal de las consultas republicanas en universidades, Jaime Pastor, de madrileñ@s por el Derecho a Decidir, Alejandra Matamoros, del movimiento antirepresivo de Madrid, Elena Ortega de Madres contra la represión y Jaume Bardolet miembro del secretariado nacional de la ANC y portavoz de ANC Madrid.

Junta a las entidades catalanas de ANC y Omnium, por ahora, más de 50 organizaciones y colectivos de Madrid ya se han adherido a la movilización, recordando que ese plazo sigue abierto y que esperan que lleguen nuevas adhesiones desde ese Madrid republicano, democrático, comunero y antifascista, de quienes apuestan por el diálogo y la política y no por las derivas autoritarias, de quienes defiendan el derecho a decidir, porque no hay democracia sin decidir, de quienes no quieran ser cómplices de la represión al hermano pueblo de Cataluña, de quienes exigen la libertad de los y las presos políticos.

Porque como llevamos tiempo diciendo esto va de democracia.

Madrid recibió la solidaridad, la defensa de la república y la legitimidad democrática frente al fascismo con el lema defender Madrid es defender Cataluña. Hoy decimos que defender Cataluña es defender Madrid.

Es defender la democracia, es apostar por la defensa de los derechos y libertades, los más básicos, también los nuestros. Derechos que en el juicio que transcurre estos días se está evidenciando es lo que está siendo juzgado.

El pasado 8 de marzo una marea imparable lleno las calles de pueblos y ciudades, visibilizó que hay otro Madrid y no es el del trifachito. Miles y miles de mujeres, también defendiendo el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas. Este sábado habrá otra gran marea, esta también imparable, decidida a decidir.

Como las decenas de consultas republicanas en barrios, pueblos y universidades y las decenas de miles de personas que han participado ya en ellas decidiendo aquí, también, república, a favor de procesos constituyentes.

Es necesario y posible “tirar la estaca”, ese régimen monárquico que solo tiene precariedad y represión, sin proyecto digno alguno para nadie, ni mujeres, ni pueblos.

Este sábado es otro Madrid volverá a salir a la calle, “estirará fuerte para allá”.

Cartel actualizado con las más recientes adhesiones: