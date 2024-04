Sexto diario de la Flotilla de la Libertad Rumbo a Gaza

26 de abril.

En la hora del desayuno, charlamos la compañera Pepita y yo con Medea Benjamín, miembro de la delegación de Estados Unidos. Ella fue fundadora, en noviembre de 2002, de la organización, feminista, pacifista y de izquierdas, CODEPINK, para oponerse a la invasión de Irak. El nombre que significa Código Rojo, era una burla al Código Naranja y Código Rojo, que empezó a manejar el gobierno de EEUU, como alerta del comienzo de la guerra.

Militante por los derechos sociales, durante más de 50 años, está considerada como una de las mujeres más comprometidas en la lucha por los derechos humanos, por periódicos como el New York Newsday, o por Los Ángeles Times, habiendo estado nominada para recibir el Premio Nobel de la Paz. Por mi vinculación y compromiso férreo con la revolución cubana, quiero señalar que, entre otras más iniciativas, en la que ella y CODEPINK ha participado, está la fundación en 2020, de ACERE, la Alianza para el Compromiso y el Respeto de Cuba y fue cofundadora de la Campaña de Premio Nobel de la Paz para los Médicos Cubanos. Han trabajado en la recaudación de fondos para enviar ayuda humanitaria a Cuba y promueve otra campaña para que el gobierno de Estados Unidos normalice las relaciones con Cuba, incluyendo su eliminación de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.

La reunión de la mañana, que se ha alargado bastante y a la que asistimos 18 de los 23 miembros que componemos la delegación, hemos estado analizando la situación sobre la salida de la flotilla. Parece que está bastante claro, que el viernes día 26, nos embarcamos y abandonamos los hoteles donde estamos alojados. Entonces quedaría solamente el trámite de permiso de navegación, que deberían de dárnoslo de inmediato, aunque yo, particularmente, soy, de los que solo me vale el pájaro en mano y no cientos volando. Hasta que no vea yo que los motores arrancan y empieza la maniobra de salida de puerto, no me creeré que estamos navegando rumbo a Gaza. Después de este tema hemos estado abordando diferencias y desencuentros habidos dentro del propio grupo. Cuando hay un número amplio de personas compartiendo y conviviendo tantos días, siempre surge algún punto de fricción. El ambiente general del grupo es muy positivo, hay mucha complicidad y mucho cariño y simpatía en nuestras relaciones, aunque siempre surge algún punto de fricción, alguna contradicción que es necesaria abordar y resolver. Me ha gustado mucho la ponderación y el espíritu constructivo, con que han abordado prácticamente todas las personas, el conflicto existente.

Después de comer, un grupo de miembros de la flotilla han participado en la concentración en favor de Palestina que IHH había convocado desde las 15:00 hasta las 22:00h en la explanada de la Mezquita Azul. Durante ese tiempo, han montado carpas y tenderetes, han desplegado banderas palestinas y por altavoces emitían continuamente mensajes contra el genocidio, la guerra y la ocupación de Palestina.

A las 7 de la tarde comienza la asamblea general de la flotilla. Hay tres intervenciones destacables. La primera la información del barco de pasajeros. Nos confirman que ha salido de la zona de astilleros y que mañana jueves, en la asamblea de las 7 de la tarde, nos comunicarán, a qué hora y en que puerto de Estambul, podemos embarcarnos el viernes. Por tanto mañana no tendremos, por fin, que renovar la estancia en el hotel.

La segunda, es la intervención de Zwelivelile Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela y diputado en el Congreso de Sudáfrica. Recuerda, que cuando niño, estando aún su abuelo en la cárcel, se enteró que los estibadores del puerto de Berkeley, puerto cercano a San Francisco, los estibadores del puerto se habían negado a desembarcar las mercancías que provenían de la Unión Sudafricana. Fue el boicot al comercio con Sudáfrica y la campaña de desinversiones uno de los elementos más poderosos para que el gobierno racista blanco, considerara que su proyecto de régimen político de apartheid estaba herido de muerte e iniciaron negociaciones con Mandela. Las negociaciones empezaron en noviembre de 1985 con Mandela preso y continuaron durante cinco años. Mandela no fue liberado hasta febrero de 1.990. Estuvo en la cárcel 27 años. La campaña de boicot económico a la Sudáfrica racista, fue el modelo copiado por el pueblo palestino para impulsar la campaña BDS de boicot, sanciones y desinversiones hacia el régimen sionista de Israel. Zwelivelile, considera que el legado de su abuelo, es la de ser una voz para los oprimidos en todo el mundo. Solía decir que la lucha palestina le había inspirado mientras estaba preso y le dio la esperanza de que alcanzaría la libertad. En 1999 visitó Gaza y pronunció la frase de que la libertad de Sudáfrica estaría incompleta sin la libertad del pueblo palestino.

La tercera, ha sido una nueva intervención del periodista que ayer explicó que había salido de Gaza al ser herido en un bombardeo. Su relato es sumamente doloroso. En algún momento se ha echado a llorar, no sabe nada de su familia que es de las que no abandonó la ciudad de Gaza, al norte de la franja, y ha seguido mostrando fotos espantosas de niños y niñas muertas. Explica que, otro aspecto de la tragedia que está viviendo el pueblo de Gaza es su aislamiento informativo. La prensa palestina que sigue funcionado en Gaza, apenas pueden comunicar lo que está ocurriendo allí dentro, pero por el contrario, la mayoría de la población no tiene información de que es lo que ocurre fuera de allí. No saben de las luchas de solidaridad de los pueblos de todo el mundo contra el genocidio que están sufriendo, no saben de los esfuerzos políticos y diplomáticos de muchos países del mundo por forzar a Israel a detener la guerra de exterminio. Solo saben, que todos los días siguen cayendo bombas y sigue muriendo gente a su alrededor, mientras no tienen comida, ni agua potable, ni medicinas.

Después de la asamblea, parte de la delegación española vamos a un restaurante, cercano al hotel donde hemos descubierto que podemos comer buen pescado frito, jurelitos en este caso y que preparan muy bien las doradas. Además hay botellines de cervezas de ½ litro, que saboreamos con gran placer. Pablo, un compañero periodista de Granada, intuyó que allí había cerveza, porque había un retrato de Kemal Ataturk y no de Erdogan.