Séptimo diario de la Flotilla de la Libertad Rumbo a Gaza

26 de abril.

Ese país tiene jurisdicción sobre el buque, y es responsable de la inspección que garantice que es de segura navegación. La mayoría de los países, sobre todo los ricos occidentales, establecen inspecciones muy exigentes y seguras, pero luego cada barco puede registrarse en el país que quiera, y normalmente lo hacen en pequeños países donde las exigencias de inspección son muy laxas y además se paga muy poco por la gestión en comparación con su país de origen. A esto se le llama banderas de conveniencia. Un ejemplo, EEUU tiene 3.400 embarcaciones registradas bajo su bandera, mientras Panamá, un pequeño país tiene 8.600 embarcaciones. Panamá, Islas Marshall y Liberia, lideran el transporte de contenedores por el mundo. Incluso hay banderas de conveniencia de países que ni siquiera tienen costa, como Mongolia o Bolivia. Por tanto las presiones de Israel y de EEUU, podían ser dobles, por un lado, el gobierno turco tiene que autorizar la salida del barco, pero además, la administración de Guinea Bissau debe dar el visto bueno de cuando el barco está en condiciones de navegación segura. Y lo que ha ocurrido hoy es que Guinea Bissau considera que el barco aún no está en condiciones técnicas para navegar y que se necesita seguir con la inspección del barco, sin que haya fecha cierta de cuando le darán vía libre a la inspección. A nadie se le escapa que la presión que puede hacer Israel y EEUU, sobre un pequeño país centroafricano, con poco más de 2 millones de habitantes, es bastante significativa, siendo además un país donde se han sucedido diversos golpes de estado desde 1980, una vez que se produjo su independencia a partir de la revolución de los claveles en Portugal que hoy estamos celebrando.

La noticia sobre la nueva situación, se nos ha trasladado hoy en la asamblea general de la flotilla, de las 7 de la tarde. El barco que había salido de los astilleros y estaba anclado fuera del puerto, esperando el sitio de atraque, sorpresivamente volvió a los astilleros en vez de dirigirse a puerto donde podríamos embarcarnos. Posteriormente, acabada la asamblea general de la flotilla nos hemos reunido la delegación española partas ver lo que hacíamos. El criterio unánime, es que mientras no haya seguridad de la fecha de partida, no tiene sentido estar esperando en Estambul, por lo que a excepción de quien decida quedarse, nos volvemos a España con el compromiso, de volver en cuanto se den las condiciones de salir realmente a navegar. Nuestro compromiso es con el pueblo palestino y con parar el genocidio que están sufriendo, y si el régimen sionista, nos impide la salida usando poder político y el apoyo incondicional de EEUU, nosotros buscaremos las formas para reorientar la salida de la ayuda humanitaria, aunque sea teniendo que cambiar de bandera de país, o teniendo que sacar los barcos de Turquía, para tener un respaldo seguro una vez hayamos preparado otra vez el dispositivo internacional de personas voluntarias. Las 5.500 toneladas de ayuda humanitaria, recogida con el concurso de más de 4 millones de personas, llegarán a su destino. Si nos cortan un camino, cogeremos el alternativo o abriremos nuevos caminos.

Por la mañana estábamos felices, la gente bajaba al desayuno tatareando Grandola Vila Morena, y después un grupo de la delegación española, estuvimos preparando y pintando una pancarta para colgarla en la borda cuando llegáramos al barco. Ya sabíamos que no iba a ser fácil, teníamos que ir salvando obstáculos, sabíamos también que si los superábamos, el ejército sionista ya estaba preparando un asalto pirata a nuestro barco tal como describe hoy el periódico del País; pueden seguir entrenándose para el asalto, porque, a no tardar mucho resolveremos los problemas que impiden nuestra salida por el momento.

Después del genocidio que está cometiendo el régimen sionista contra Palestina, ya nada será lo mismo en adelante. Los pueblos del mundo están horrorizados con la masacre y cobra especial importancia que, en el país que los subsidia y los arman para que puedan hacer lo que hacen, el movimiento estudiantil se haya levantado como hicieron hace 56 años, en 1968, en la universidad de Columbia, contra la guerra del Vietnam. Otra vez en Columbia se ha encendido la mecha y los campamentos de estudiantes se levantan como un reguero de pólvora por distintos estados, a pesar de las detenciones de cientos de estudiantes. Esto es lo que fuerza al presidente Biden, a pedir “contención” a Israel, aunque luego le permita todo. El régimen sionista, es un estado delincuente que además de bombardear Gaza para el exterminio de su población, también está bombardeando el derecho internacional. Pero igual que no podrán acabar con Palestina, tampoco podrán acabar con el deseo de la mayoría de las naciones del mundo, que quiere un mundo más igualitario, donde se respeten sus derechos y los conflictos se resuelvan diplomáticamente y a través del derecho internacional.

Hoy hemos seguido conociendo la biografía de personas especiales que, están entregadas a la causa pacifista y la defensa del pueblo palestino, pero anteriormente habían prestado sus servicios al gobierno de EEUU. Es el caso de Coleen Rowley una mujer de cerca de 70 años. En enero de 1981, Rowley se convirtió en agente especial del FBI. Ella entró en conflicto con la dirección del FBI, porque, antes de los atentados de al-Qaeda del 11 de septiembre de 2001, pasó información sobre la peligrosidad de uno de los participantes en los atentados sin que se hiciera nada por vigilarlo y controlarlo. Su denuncia llevó a una investigación de dos años por parte del Departamento de Justicia, que no depuró responsabilidades de nadie. Desde 2.003, Rowley, se dedicó a dar conferencias sobre ética y se posicionó como pacifista de izquierda, dejando el cuerpo del FBI en 2004. Esto significa que nada es vano y que las experiencias intensas que se viven, modifican nuestro comportamiento y nuestro referentes políticos e ideológicos.

Mañana seguiremos en el debate de por dónde enfilar nuestros próximos pasos, que se darán a conocer en una rueda de prensa de la delegación española.