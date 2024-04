Segundo diario de la Flotilla de la Libertad Rumbo a Gaza

21 de abril.

Como comenté en el primer diario, sabemos de presiones de Israel y EEUU sobre Erdogan, el presidente turco. Sin embargo, aunque nos den largas sobre la salida, creemos con seguridad, que finalmente, en breve estaremos navegando. Algunas de las razones que tenemos para creer esto son las siguientes. Primero, el compromiso de IHH, la potente ONG turca comprometida con la ayuda a catástrofes humanitarias; sin el aval del gobierno turco, difícilmente se hubiera comprometido con su participación en la flotilla. Segundo, el partido de Erdogan en el gobierno, perdió las últimas elecciones municipales, celebradas el pasado 31 de marzo, por más de 1 millón de votos frente al principal partido de la oposición, el CHP, partido socialdemócrata. Tanto ese partido, como la extrema derecha, usaron en la campaña, críticas a Erdogan por no apoyar suficientemente al pueblo palestino. Tercero, el estrecho contacto de Erdogan con Hamás; hace dos días, el jefe del Buró Político del Movimiento Hamás, Ismail Haniyeh, llegó a Turquía al frente de una delegación, para mantener reuniones con Erdogan. El argumento que nos dan para no autorizar aún la salida del barco de pasaje, es técnico, pero la flotilla tiene a 5 personas, trabajando permanentemente en el barco atendiendo todas las indicaciones técnicas que hay que resolver. Por tanto esperamos zarpar, como muy tarde, el próximo miércoles, sin descartar que salgamos antes.

Ayer por la tarde en la Asamblea se decidió, que si no podíamos salir a navegar el domingo, participaríamos como bloque de la flotilla, en la manifestación que convoca IHH en favor de Palestina, el domingo a las 14:00h. Como ésta, se celebrarán manifestaciones en más puntos de Estambul y en toda Turquía, pero nuestro lema será “Dejadnos navegar a Gaza”. De esta forma coincidiremos con las manifestaciones que se celebrarán en todo el estado español, mañana también. Quiero pedir, desde estas líneas, y en la medida que pueda ser posible, que en los discursos finales de las manifestaciones, se haga una pequeña mención a que la flotilla de la libertad, que quiere romper el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria a Gaza, tiene problemas para salir a navegar por las presiones de Israel y EEUU. Las 5.500 millones de toneladas de ayuda que llevamos, es el fruto de las donaciones de más de 4 millones de personas de todo el mundo, y las personas que queremos ir a entregar esa ayuda, somos de 35 países diferentes. Es una ayuda del pueblo para el pueblo y tenemos que protestar con todas nuestras fuerzas, si alguien quiere pararla.

Durante el día de ayer por la mañana, antes de las reuniones que tuvimos por la tarde, estuvimos conversando con personas de distintos países. Yo consigo enterarme de algo, gracias a compañeros y compañeras que se brindan como intérpretes en conversaciones que suelen ser en inglés. Un intercambio de información curioso, fue con la delegación rusa, en la cual participan dos hombres y una mujer. Las tres personas eran musulmanas, de la zona del Cáucaso, y no explicaron que eso en Rusia es bastante normal, ya que el 10% de la población es musulmana, y que no hay problemas de libertad de culto. Como había personas de Cataluña en la conversación, el compañero ruso preguntó, si Cataluña formaba parte de Euskadi, cosa que quedó aclarada, naturalmente. Después él, explicó que el pueblo vasco procedía del Cáucaso, por lo que tenía gran interés en él y disertó sobre la estructura de su idioma.

Por otra parte, hablamos con algunos miembros de la delegación de EEUU. Un compañero, ya mayor, de esa delegación nos felicitó por nuestra presencia, a lo que respondimos que también había que estar agradecidos a la delegación estadounidense que además era la más numerosa. Su respuesta fue, que tenía que ser la más numerosa, porque ellos eran los más culpables de lo que estaba pasando en Palestina. Poco después también nos habló del horror de la guerra de Vietnam en la que participó, y que con esa experiencia de vida muchos soldados han abrazado el pacifismo. Otro delegado estadounidense, de 76 años, también nos contó, que estuvo en la guerra de Vietnam, pero que entonces contaba con 19 años, y no sabía nada de nada.

En la Asamblea general de ayer día 19 por la tarde, celebrada con todas las nacionalidades, se dejó claro que de todos los viajes de la flotilla de la libertad, desde 2008, esta es la más peligrosa y al mismo tiempo la más importante por la situación de asedio y genocidio que vive Palestina. Se habló de la rueda de prensa de por la mañana, en la que ya intervino también Ada Colau, en la que se lanzaron mensajes al gobierno turco para que deje navegar a la flotilla. Se informó también que el número de internacionales, que participan en el pasaje de la flotilla es de 270 personas. A ellas hay que sumar casi otro tanto, de personas que son turcas y que tienen su propia organización, por lo que seremos alrededor de 500 personas. El barco llevará servicio de internet, aunque se regulará el acceso de alguna manera.

Fuera de la Asamblea, estuvimos comentando la noticia del ataque de Israel a Irán, de la noche del día 18 al 19. La primera alarma, de que pudiera ser un aumento del enfrentamiento, lo que supondría una dificultad añadida a la salida de la flotilla, fue rápidamente desechada al conocer la valoración de Irán, de que la respuesta a su ataque a Israel era tan ridícula, que no merecía la pena ser considerada. Y aunque la reacción del régimen sionista ha sido, a pesar del rechazo público de sus aliados de la OTAN, volver a las amenazas de atacar Rafah, donde se concentran como refugiados la mayoría de la población de Gaza, a la que han obligado a abandonar sus casas, creemos que han sufrido una grave derrota ante Irán y eso va a influir en la búsqueda de un acuerdo para Gaza.

Anoche, fuimos invitados por el corresponsal de EFE en Estambul Ilya Topper a cenar a su casa. Fuimos Nacho, responsable de prensa de la asociación Rumbo a Gaza, miembro español de la coalición internacional de lo que es la Flotilla de la Libertad, la compañera Zohar, ciudadana israelí de origen judío y ferviente militante de la causa palestina, y la compañera Pepita y yo, que ambos hemos compartido con Ilya, la lucha contra la guerra en Irak y luego hemos seguido compartiendo colectivamente la lucha por la libertad de Palestina. Ilya, además dirige la web digital msur.es; La larga tertulia, y la abundante cerveza quizás tuvieron mucho que ver en que anoche no pudiera escribir el diario de la jornada.

El día de hoy lo hemos dedicado íntegramente a un cursillo de resistencia pasiva, en previsión del ataque y ocupación de la flotilla en alta mar. Se recalca que aunque llevemos ayuda humanitaria, nuestra misión es política. Se trata de romper el bloqueo y denunciarlo ante todo el mundo. El pueblo de Palestina no quiere recibir limosna, ni ayudas internacionales, lo que quieren es libertad y respeto para trabajar y ganarse su propio pan sin que nadie los bloquee, los amenacen y los ataquen. Y el objetivo de la flotilla año tras año, es luchar por la libertad de Palestina y especialmente acabar con el bloqueo a Gaza. El 23 de agosto de 2008 se rompió por primera vez el bloqueo impuesto por el régimen sionista en septiembre de 2007. Dos pequeños barcos pesqueros, el FREE GAZA y el LIBERTY, consiguieron entrar por primera vez en Gaza. De octubre a diciembre de 2008, hubo cuatro viajes más en el pequeño yate DIGNITY. Una de las compañeras de la flotilla, que ha dado el curso, ha explicado que cuando esos barcos llegaban, y aunque el pueblo de Gaza sabía que eran barcos pequeños que no llevaban nada, se reunían por miles de personas en el puerto para recibirlos. Los barcos no llevaban comida, pero si llevaban la solidaridad y el reconocimiento de otros pueblo a la causa palestina.

En nuestra flotilla habrá, un centro médico compuesto por 30 personas, y un centro de comunicaciones. Además del control marítimo del régimen de Israel, estarán también los buques de EEUU, Francia y Reino Unido. Podrán sabotearnos los barcos en el mismo altamar, o asaltarlos. Podrán usar helicópteros para el asalto, drones de reconocimiento, gas pimienta, y otras armas modernas, contra las cuales nos hemos comprometidos a realizar una resistencia pasiva y no violenta. La consigna, es que si se produce el asalto estaremos agrupados en zonas comunes, nadie se quedará aislado y estaremos divididos en grupos de 6 u 8 personas afines, que se apoyaran mutuamente en esos momentos. Cada grupo además se identificará con un nombre; el grupo en concreto en el que estoy se llamará ajo blanco; no es un nombre árabe, pero si un plato riquísimo de la gastronomía malagueña que nos legaron ellos.

Lo más espectacular del cursillo, ha sido el simulacro de asalto al barco con el pasaje. Formamos los distintos grupos (hemos hecho el simulacro en un gran salón de bodas), se apagaron las luces y pusieron un ruido de fondo de olas y motores del barco. De pronto se escucharon voces y entraron un grupo numerosos de encapuchados, armados con porras (fusiles de asalto) gritando fuertemente, y empezaron a tirar a la gente al suelo o agarrándolas violentamente se las llevaban en volandas, y eso, en medio de la semioscuridad, con gritos de terrorista, terrorista, y el permanente ruido del mar y de los motores del barco. Finalmente también se ha hecho un interrogatorio a personas ya detenidas, a las que se les pretendía coaccionar para que firmaran un reconocimiento de culpa de violación de las aguas territoriales de Israel y colaboración con grupos terroristas. Algo hemos aprendido para afrontar los distintos escenarios que nos podemos encontrar, sin que por ello hayamos abandonado la esperanza de entrar en Gaza y entregar al pueblo palestino la ayuda humanitaria.