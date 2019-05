Rubalcaba no será beatificado

Fuente: Pueblo Comunero. IzCa (Izquierda Castellana)

Uno de los fontaneros principales del Régimen Monárquico postfranquista; ese Régimen que cada día de forma más evidente impide el desarrollo con criterios democráticos y de modernidad de los pueblos bajo su dominio. Ese Régimen que bajo una mentira sistemática, pero estructurada y mantenida con la entusiasta colaboración de los medios de comunicación españoles, creó una mitología sobre la bondad de la Transición española y el Régimen que esta gestó, leyenda que aunque no resiste el más ligero contraste con la realidad, tal como se va demostrando con el paso del tiempo, se recompone y reproduce una y otra vez. La evidencia de esa mentira global y sistemática supone la caída definitiva del Régimen, cada día más debilitado. No es de extrañar entonces que los reyes ‘eméritos’ (una “importantísima aportación” cualitativa de la teoría política española al cuerpo doctrinal monárquico), conjuntamente con los reyes en funciones así como toda la clase política del chiringuito del 78 y, por supuesto, la “Brigada mediática” al completo, le fueran a rendir tributo al señor Rubalcaba.

El momento de su muerte fue muy oportuno, al inicio de la segunda parte del ciclo electoral a través del cuál el Régimen pretende hacer un remozado de “chapa y pintura” que le permita tirar otra temporadita dotándose de una apariencia más presentable que la de los últimos tiempos; no podían dejar pasar esta oportunidad.

¿Pero cuáles fueron los servicios más significativos del señor Rubalcaba al Régimen, que no por supuesto a la gente del común? Vamos a enumerar algunos de ellos. No en orden cronológico, sino por lo que consideramos su importancia cualitativa.

* El cambio del Artículo 135 de la Constitución por el que se establece que antes de financiar los servicios públicos y sociales de la ciudadanía con los impuestos -que por otra parte pagamos en lo esencial desde el pueblo trabajador-, hay que pagar los intereses de la deuda, es decir, hay que pagar a los usureros de la banca propia e internacional por unos préstamos fraudulentos y absolutamente abusivos.

* La sucesión de Juan Carlos I (junio de 2014) en la persona de Felipe VI. Parece ser que a los propios afectados les daba mucha seguridad que “el personaje” jugara un papel principal en tal proceso. Recordemos las importantísimas movilizaciones pro-republicanas que se dieron en aquellos momentos, así como la brutal represión que se realizó en Madrid en contra de cualquier expresión republicana, aunque sin lograr detenerla.

España Monarquia Militar

* La torticera actitud ante el terrorismo de Estado (los GAL) en su época de portavoz del Gobierno de Felipe González.

* Su actitud autoritaria y desprecio a los derechos de los trabajadores/as cuando la huelga de los controladores aéreos (julio de 2010), decretando el Estado de alarma y militarizando los aeropuertos, además de todo el proceso de criminalización y derivación del conflicto a la vía penal, que finalmente fue inaceptada por la administración de Justicia. Se trataba simplemente de un problema laboral y de gestión gubernamental.

* El intento de ilegalización de la candidatura “Iniciativa Internacionalista – La Solidaridad Entre los Pueblos” a las elecciones europeas de 2009 y su criminalización permanente, que se intensificó después de que esta fuera proclamada “legal” por el Tribunal Constitucional. El objetivo del Ministerio del Interior dirigido por el señor Rubalcaba fue entonces que esta candidatura no obtuviera representación; para ello la criminalización no solo tenía que continuar, sino que tenía que reforzarse, por supuesto también el pucherazo que se dio y que el propio Tribunal Supremo aceptó en la respuesta ante el recurso que se hizo ante este.

Podríamos alargar este listado de servicios al “Régimen de la monarquía” mucho más, pero consideramos que estas muestras son suficientes para dejar claro el perfil del personaje.

Toda la parafernalia, que será muy transitoria, organizada alrededor de su muerte, es de una gran carga y utilidad política para el Régimen y el partido encargado de gestionarla de forma principal en los próximos tiempos; decir en la próxima legislatura sería una exageración y una estupidez, porque al igual que en sus inicios Mariano Rajoy, de lo cual aún no han pasado tres años, en octubre de 2016, esta tampoco durará cuatro años. La parafernalia referida ha permitido un ejercicio de unidad y sentido del Régimen. Y lo más importante, es un aviso para l@s que no solo nos reafirmamos en una posición rupturista y republicana, sino que creemos que cada día que pasa esta es más factible y necesaria. La línea Rubalcaba será la que conformará la actuación sobre l@s que no nos adaptemos a las hechuras del Régimen. Podemos ya lo ha hecho al 100%, aunque esa era su evolución natural previsible.

Queremos recordar a efectos de contextualización un episodio de engaño y represión de este personaje en relación con el asesinato de Carlos Palomino (2007). La Delegada del Gobierno en Madrid que tomó las riendas del asunto bajo la tutela de Rubalcaba, se comprometió en una reunión con la Coordinadora Antifascista a permitir la concentración en solidaridad con este joven. Algunos intuíamos que no iban a cumplir sus promesas y el día de la concentración las UIP bajo la dirección política del difunto pretendieron impedir el homenaje. Desde el movimiento antifascista se consiguió seguir adelante y poner la placa en su recuerdo en la Plaza de Legazpi tal y como estaba previsto, y ello porque creímos en esa posibilidad y elaboramos un plan de trabajo partiendo de ella.

Manifestación antifascista 24N 2007 Carlos Palomino

En el futuro ocurrirá lo mismo. Intentarán por todos los medios, como lo hicieron en aquella ocasión, que en Madrid y en el conjunto del Estado se configure un movimiento republicano operativo; pero si actuamos con inteligencia, convicción y previsión conseguiremos nuestros objetivos tal y como lo hicimos en aquel momento.

La consecución de estos objetivos es cada vez más imprescindible para el futuro de nuestro pueblo.