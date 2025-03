Cine sobre la "Resistencia" en la Segunda Guerra Mundial

22 de marzo. Fuente: Viento Sur

Cineastas de numerosas nacionalidades han dirigido y/o participado en películas sobre la SGM: alemanes (Wolfgang Petersen, Oliver Hirschbiegel, Joseph Vilsmaier…); italianos (Roberto Rossellini, Ettore Scola, Vittorio De Sica…); británicos (Guy Hamilton, David Lean…); estadounidenses (John Ford, John Sturges, Steven Spielberg, etc); polacos (Aleksander Ford, Andrzej Wakda, Andrzej Munk…);soviéticos (Mikhail Kalatozov, Larisa Sheptiko, Tatyana Lioznova, etc), franceses (Francois Truffaut, Rene Clement…);japoneses (Masaki Kobayashi, Kihachi Okamoto, Kon Ichikawa….); chinos (Hong galogang, Huangtudi…). Algunos directores y actores vivieron directamente el conflicto siendo llamados a filas y sirviendo en el ejército, como Richard Attenborough en la Real Fuerza Aérea Británica. Hubo quienes estuvieron en campos de concentración, como el director francés Robert Bresson. Otros vivieron la guerra en el exilio como Jean Renoir o Fritz Lang. Por su parte, Jean-Pierre Melville, fue miembro de la resistencia. Algunos proyectaron los recuerdos y/ traumas de su infancia durante los años de la guerra, como Roman Polanski o Louis Malle. Actualmente, aun se continúan estrenando películas de la SGM.

Por Raúl Navas

Las formas en las que podríamos subdividir el cine sobre la SGM son incontables: por países, de forma cronológica, escenarios del conflicto, etc. Ha sido y es un género universal, que a su vez se puede dividir en numerosos subgéneros con el trasfondo del conflicto bélico. Existe un subgénero de espionaje en la SGM: Clandestino y caballero (Fritz Lang, 1946); Operación Ciceron (Joseph. L. Mankiewcz, 1953); Aliados (Robert Zemeckis, 2016), etc. El cine sobre el holocausto es extenso: La lista de Schindler (Steven Spielberg, 1993); La solución final (Frank Pierson, 2001) El último tren a Auschwitz (Joseph Vismaer, 2006). También existe un variado repertorio de biopics: Patton (Franklin J. Schaffner, 1970); MacArhur, el general rebelde (Joeph Sargent, 1977); Churchill (Jonathan Teplitzky, 2017). Incluso hay melodramas como La señora Miniver (William Wyler, 1942); Cuando pasan las cigüeñas (MijailKalatozov, 1957); La balada del soldado (Gregori Chujrai, 1959) etc. Se han rodado comedias: Operación Whisky (Ralph Nelson, 1964), La gran juerga (Gerard Oury, 1966), Los violentos de Kelly (Brian G. Hutton, 1970), etc. Existe un subgénero sobre la guerra marítima y/o submarinos: La llave (Carol Reed, 1958); El submarino, Das Boot (Wolfgang Petersen, 1981), U-571 (Jonathan Mostow, 2000). También podemos citar el cine sobre aviación en la SGM: Almas en la hoguera (Henry King, 1959; La batalla de Inglaterra (Guy Hamilton, 1969); Escuadrón rojo (Anthony Hemingway, 2012), etc. En otro tipo de cine bélico en el que sobresale los combates con tanques Corazones de acero (David Ayer, 2014). El cine ha recreado operaciones militares y batallas en películas como La batalla de Berlín, liberación (Yuri Ozerov, 1971); Stalingrado (Joseph Vilsmaier, 1993); Salvad al soldado Ryan (Steven Spielberg, 1998), etc. Se han rodado películas sobre acciones concretas de comandos en la SGM (Doce en el patíbulo, Robert Aldrich, 1967). Existen películas musicales sobre la SGM como Siempre hace buen tiempo (Stanley Donen, Gene Kelly, 1955).

En definitiva, los distintos tipos de subgéneros son incontables thrillers, aventuras, prisioneros, animación, distopias, cine documental, posguerra, etc. Además, existe un amplio repertorio de series televisivas. También existe un amplio interesante subgénero sobre el cine de la resistencia contra el fascismo y los ejércitos de ocupación. Películas que nos acercan al funcionamiento de la oposición antifascista, sus formas de organizarse en la clandestinidad, las acciones que realizaban, sus esfuerzos y/o logros, su contribución a la derrota del fascismo, etc. A su vez, buena parte de estas películas también nos adentran en un fenómeno opuesto: el colaboracionismo. En todos los países que participaron en la guerra, hubo sectores de la población que en mayor o menor medida colaboraron con los nazis, y otros sectores que con diversos grados de implicación participaron en movimientos de resistencia. Hubo movimientos fascistas locales, gobiernos colaboracionistas que en el cine se abordan con todo tipo de matices con el trasfondo del horror y opresión fascista. En unos casos vemos nazis declarados apoyando activamente al ejército invasor, y en otros vemos confidentes que delatan por dinero, u otros que colaboran “a la fuerza” debido a presiones de los nazis, quienes tratan de imponer a algunas personas la colaboración, amenazando de lo contrario con matar a sus familiares y seres queridos. En algunas de estas películas vemos como actuaba la resistencia, y también como lo hacía la Gestado, las SS, o la Milicia Francesa.

La literatura sobre la Resistencia ha sido y es abundante. La historiografía continúa analizando el fenómeno de la resistencia, en ocasiones con visiones contradictorias. Michael Seidman ha considerado que “las formas pacificas o incluso violentas de resistencia popular no fueron en ningún caso capaces de derrocar a los regímenes fascistas o colaboracionistas. Fueron los ejércitos y las economías movilizados por los Estados antifascistas quienes realizaron esta tarea” [1]. Por su parte, Donny Gluckstein señala críticamente el hecho de que la historiografía oficial ha centrado la atención de la SGM en los ejércitos regulares, y defiende que hubo otra guerra popular y distinta impulsada por las resistencias antifascistas [2]. Chris Bambery considera que “los movimientos de la Resistencia, dirigidos en su mayoría por comunistas e integrados por campesinos o miembros de la clase obrera, lidiaron una auténtica guerra contra los fascistas” [3]. En todo caso, en cada lugar, hubo sus semejanzas y diferencias, por lo que pasamos a dividir el subgénero de la resistencia por países.

La Resistencia en Italia

Roma ciudad abierta (Roberto Rossellini, 1945)

La resistencia italiana fue un amplio movimiento social que impulso una lucha guerrillera, sobre todo tras la invasión de Alemania en 1943 y el estableciendo de la republica Social Italiana, dirigida por Mussolini con ayuda de los nazis. Los principales partidos políticos activos en la resistencia formaron el Comité de Liberación Nacional, destacando entre todos ellos el Partido Comunista Italiano. Los militantes de la resistencia eran llamados partisanos. En abril de 1945 consiguieron promover una autentica insurrección, liberando numerosas ciudades antes que los ejércitos aliados.

Resulta ineludible empezar con Roma ciudad abierta (Roberto Rossellini, 1945), en cuyo guion participó Federico Fellini. La película está ambientada durante la ocupación alemana en Roma en los meses finales de la guerra. Esta rodada en unas fechas muy cercanas al tiempo recreado y en escenarios naturales, siendo un claro y vivo ejemplo del neorrealismo italiano. El argumento estaba basado en la historia real del cura Giuseppe Morosini, que colabora, y ayuda a la resistencia hasta que fue ejecutado por los nazis. En la película vemos imágenes muy duras de torturas, registros de alemanes armados en casas, y se perciben las dificultades de los italianos en aquellos años. En una escena trágica vemos como los alemanes matan a una madre delante de su hijo. También se aprecia la organización de la resistencia, que es capaz de asaltar camiones de alemanes llenos de prisioneros para liberarlos. El film contiene diálogos interesantes. Un oficial alemán reconoce que no saben “hacer otra cosa que matar”. Mientras el sacerdote y otros dos detenidos están encerrados, uno de ellos recuerda que “vidas humanas dependen de nuestro silencio”. En este sentido, los alemanes torturan hasta la muerte a un ingeniero de la resistencia, que consigue aguantar el calvario sin revelar ninguna información y sin delatar a nadie.

El general de la Rovere (Roberto Rossellini, 1959), es una adaptación del libro escrito por Indro Montanelli. Fue protagonizada magistralmente por Vittorio De Sica, en el papel de un pícaro, embaucador, mentiroso, derrochador en el juego y estafador que carece de escrúpulos. La acción transcurre en Génova en 1944, cuando el ejército alemán controlaba el norte de Italia. En la película se contextualiza el ambiente social asfixiante promovido por los nazis, y el daño causado a los detenidos y sus familias. Durante la proyección vemos banderas nazis, toques de queda y mujeres rogando a las autoridades alemanas para saber el paradero de su familiar detenido, etc.El protagonista se pone en contacto con las familias de presos y ofrece “ayudarles” a cambio de grandes sumas de dinero. Cuando es descubierto, los nazis le dan a elegir entre ser juzgado, o infiltrarse en la cárcel entre los grupos de la resistencia, consiguiendo información para los alemanes. Finalmente accede, debiendo delatar a sus compatriotas, lo que le supone una creciente carga y sentimiento de culpa, con un final trágico, cuando asume ser fusilado simulando otra identidad, salvando así la vida de un dirigente de la resistencia. De esta forma, un oportunista y colaboracionista italiano, acaba sacrificándose en favor de la lucha antifascista. Para el crítico Manuel Villegas López, fue “una obra maestra, de un rigor y perfección extraordinarios” [4].

La larga noche del 43 (FlorestanoVancini, 1960), con guion de Ennio de Concini y Pier Paolo Pasolini, consiguió el León de Oro a la mejor película en 1960 en el Festival de Venecia. La película comienza con una sucesión de titulares en donde cronológicamente se explica el papel de Italia en la SGM hasta 1943. Está ambientada en Ferrrara en 1943, territorio de la Republica Social Italiana, en donde se producen redadas y cada día hay toque de queda. Una noche un grupo de fascistas fusila a un numeroso grupo de opositores y dejan sus cadáveres en la misma calle. Corbari (Valentino Orsini, 1970) es un biopic sobre Silvio Corbari, un partisano que formó un grupo independiente de la resistencia. Este movimiento fue creciendo ganando adeptos, realizando emboscadas y hostigando a los nazis. Entrenaban a los nuevos miembros y realizaron actos de sabotaje y todo tipo de acciones, incluso la liberación de presos de la resistencia. En esta película vemos que no actúan en secreto. Todo lo contrario, hacen propaganda para reclutar nuevos miembros, llegando a liberar pueblos. Una de las cuestiones más importantes de la película lo encontramos en que se muestran algunas disensiones internas en la resistencia italiana.

El mismo año se estrenó Nido de avispas (PhillKarlson, Franco Cirino, 1970), protagonizada por Rock Hudson. La película arranca con el fusilamiento por parte de los alemanes a los habitantes de un pueblo italiano, incluido mujeres y niños, a causa de no decir donde se esconden los partisanos. Un grupo de niños y adolescentes presencian de lejos las ejecuciones y claman venganza contra los nazis. En todo caso, ambas películas de 1970, son ejemplos que muestran como las películas sobre la resistencia italiana pierden en cuanto a calidad e interés histórico desde aquellas, siendo notablemente más interesantes las realizadas en los años anteriores. En las últimas décadas, hay pocas películas que hayan abordado la resistencia en Italia, con excepciones como I piccolo maestri (Daniele Luchetti, 1998)

La Resistencia holandesa

Al inicio de la SGM, Holanda se declaró neutral. Aun así, fue invadida por el ejército alemán con relativa facilidad. Las hostilidades comenzaron el 10 de mayo de 1940, y en apenas una semana de bombardeos y la destrucción de Róterdam, el Gobierno capituló tras una corta y escasa resistencia. La reina Guillermina, huyo a Inglaterra donde se formó un gobierno en el exilio. El país no fue liberado por los aliados hasta mayo de 1945. Un partido político nazi llamado Movimiento Nacional Socialista en los Países Pajos, que en las elecciones de 1937 solo consiguió un 4,22% de los votos, apoyó activamente a Hitler, formalizando un régimen claramente colaboracionista durante la ocupación. También hubo una importante resistencia antifascista, que fue duramente perseguida y reprimida por los nazis. El austriaco Arthur Seyss-Inquart, fue nombrado gobernador de Holanda por Alemania, que ha pasado a la historia con un feroz y sanguinario represor. Numerosos miembros de la resistencia holandesa fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes [5].

Entre la cinematografía holandesa sobre la SGM podemos destacar El asalto (Fons Rademakers, 1986), que ganó el Oscar a mejor película de habla no inglesa, y Gemelas (Ben Sombogaart, 2002), nominada al Oscar a mejor película de habla no inglesa. Además, existen diversas películas sobre la resistencia holandesa, desde los tiempos de la ocupación, como la producción británica Silver Fleet (Vernon Sewell; Gordon Wellesley, 1943). En los años 60 se estrenó De overval (Paul Rotha, 1962), sobre una operación de la resistencia para rescatar de la cárcel a combatientes holandeses de la resistencia. Al año siguiente se estrenó Alstweedruppels wáter (Fons Rademakers, 1963). De fecha más reciente podemos citar Oorlogswinter (Martin Koolhoven, 2008).

En todo caso, de entre todas las películas sobre la resistencia holandesa, podemos empezar destacando Eric, oficial de la reina (Paul Verhoeven, 1977), basada en un libro de memorias del héroe de la resistencia Erik Hazelhoff Roelfzema [6]. La película muestra el horror y daño causado por las bombas alemanas, y la rápida capitulación del ejerecito holandés. El actor Rutger Hauer (recordado por Blade Runner) protagoniza el papel de Eric, quien se intenta alistar sin éxito en ejército holandés para luchar, y posteriormente se involucra junto con otros amigos universitarios en la resistencia. Aunque no todos siguen ese destino y/o trayectoria, dado que uno de sus amigos se alista en el ejército alemán, mientras que otro se convierte en un traidor, y otro adopta una postura distante y despreocupada. En este sentido, también se refleja en algunas escenas el rechazo hacia sus compatriotas colaboracionistas. A lo largo de la película de identifican hechos importantes: la expulsión de los judíos de la universidad, la violencia de las bandas paramilitares fascistas holandesas, la presencia de banderas nazis y militares alemanes por las calles, etc. Otro aspecto a resaltar lo encontramos en el sacrificio de los luchadores antifascistas en multitud de facetas y ejemplos, que vemos en esta y otras películas de este subgénero. En este caso, el protagonista renuncia a huir a Inglaterra, en favor de otra persona que corre más peligro que el por ser judío y estar perseguido, y además por haberse enfrentado por la fuerza contra unos nazis holandeses. Otro sacrificio se puede identificar en el personaje que resiste a las terribles torturas, y se niega a delatar a sus compañeros. A su vez se refleja las dificultades de la lucha clandestina, con ejemplos como el peligro de los traidores, delatores e informantes; los despiadados métodos de tortura en los interrogatorios a los detenidos; redadas; fusilamientos, etc.

Paul Verhoeven volvió a dirigir una película sobre la resistencia holandesa 30 años más tarde con la polemica El libro negro (2006). La acción comienza en 1944 y termina con la liberación de Holanda. En este trabajo se abordan varios temas como las ejecuciones y el robo de los nazis a los judíos que intentaba huir con el máximo de dinero y pertenencias valiosas posibles. No es casualidad que en un dialogo se hable expresamente del “botín de los vencedores”. Además, se percibe el ambiente represivo con bombardeos de la aviación alemana, tiroteos, palizas en las calles contra opositores, controles de maletas en los trenes, etc. En la película un grupo de la resistencia holandesa de la que forman parte algunos comunistas, lucha contra los nazis. La actriz protagonista, Rachel Stein (Carice van Houten) es una mujer que ha presenciado como los nazis matan a toda su familia. Se une a la resistencia y seduce a un capitán alemán para conseguir información, de quien luego se enamora. Durante la película podemos ver debates entre la resistencia, y discrepancias cuando se discuten las acciones a seguir, teniendo en cuenta que la respuesta y venganza de los nazis puede significar la ejecución aleatoria de decenas de resistentes. Se señalan prejuicios antisemitas en miembros de la resistencia y la existencia de un traidor. A su vez, con una excesiva carga comercial y de previsibilidad se presenta a un capitán alemán como una persona con cierta honestidad, alejado de la maldad de otros nazis. La cinta fue un éxito de taquilla, y recibió críticas y análisis dispares, especialmente sobre la forma en la que el director abordaba a la resistencia y el colaboracionismo. En su estreno, Jordi Costa escribió: “Excesiva, dinámica y avasalladora, El libro negro narra, entre la picaresca y el acelerado serial de aventuras (bélicas), las tribulaciones de una superviviente nata en la Holanda de finales de la Segunda Guerra Mundial. El placer y la muerte son las únicas verdades irrefutables en un relato que concibe la Historia como la alternancia de roles entre víctimas y verdugos, y que utiliza la traición como elemento esencial de su tejido narrativo” [7]. Por su parte, Sergi Sánchez exponía que “Aunque clásica, la mirada de Verhoeven sobre los miembros de la Resistencia no es en absoluto convencional (…) El Libro Negro explica el concepto de Historia como la manifestación del eterno retorno de un poder esencialmente vengativo, que disfruta humillando a los perdedores poniendo en práctica lo que había despreciado de ellos” [8].

El banquero de la resistencia (Joram Lursen, 2018), es una interesante película basada en hecho reales que trata la financiación de la resistencia holandesa. Intervienen actores interpretando a personajes históricos como Rost van Tonningen (1894-1945), un fascista holandés, miembro del Movimiento Nacional Socialista en los Países Bajos, que fue nombrado por los nazis presidente del Banco de los Países Bajos, y secretario general de Hacienda. El actor protagonista interpreta a Walraven van Hall (1906-1945), un banquero holandés que financió activamente a la resistencia, junto con sus hermanos y otros compañeros, que también son interpretados por distintos actores. Finalmente, fue capturado y ejecutado por los nazis en 1945, dos días después de cumplir 39 años. Durante la película vemos algunos ejemplos de la vida diaria durante la ocupación con referencias al mercado negro, el racionamiento, ejecuciones y tiroteos en las calles, delatores, colaboracionistas, etc. En una impactante y corta secuencia vemos como un tren ordinario de pasajeros se cruza con un tren abarrotado en dirección a un campo de concentración. Lo más interesante es que durante todo el visionado vemos como se formó una especie de banco clandestino para financiar la resistencia con bonos y prestamos que deberían ser devueltos tras la guerra. Aprendemos como se creó y desarrollo y que se hacía con el dinero: comprar armas, ayudar a esconder a personas perseguidas, imprentas ilegales, acciones de sabotaje, etc. Entre el uso del dinero sobresale el pago a los ferroviarios holandeses para sostener una larga huelga. Al final del film se muestran unos subtítulos indicando que “Todos los préstamos fueron devueltos por el Estado. Hasta el último céntimo. Convertido a la época actual, serían más de 500 millones de euros”, y que “Hasta el año 2010 no se levantó un monumento en honor a van Hall., enfrente del Banco de Países Bajos”.

La batalla olvidada (Matthijs van HeijningenJr, 2020), tiene un comienzo didáctico, en donde se explica en un mapa cómo evolucionó el ejército y los frentes tras el desembarco de Normandía hasta la liberación de Amberes. Se señala la importancia estratégica del estuario de Escalda donde se pertrechaba el ejército alemán, para poder derrotar a los nazis en suelo holandés. La acción transcurre desde septiembre de 1944 hasta la liberación de Holanda. En el inicio vemos como varios colaboracionistas destruyen pruebas comprometedoras ante la inminencia del ejército aliado. Hay varios protagonistas. Uno combate con los alemanes, mientras que su padre es antifascista. Otro en cambio colabora con la resistencia y su padre es colaboracionista. La película muestra la importancia de la información, y de que esta llegase a los ejércitos aliados a través de la resistencia. Concretamente vemos que los aliados quieren tomar Arnhem y marchar hacia Alemania, en lo que fue la operación Market Garden, que fue un fracaso y una de las últimas victorias defensivas alemanas en la guerra. Uno de los protagonistas es un joven de 17 años que ha sido detenido por os alemanes, y que tiene fotos sobre donde está emplazado el ejército alemán. Su hermana, trabajadora del ayuntamiento contacta con la resistencia, y exigen que liberen a su hermano, a cambio de las fotos y de facilitar información. Buena parte de la trama aborda la represión alemana contra la resistencia holandesa. Un oficial nazi afirma que se debería detener a todos los jóvenes de la isla. Además, vemos sangrientas torturas y la facilidad con la que se fusilaban a los miembros de la resistencia. También se muestra la ingenuidad de algunos colaboracionistas, y del peligro que corría la vida de los resistentes hasta el mismo día de la liberación. Al final de la película unos subtítulos explican que: “El 7 de noviembre de 1944, Walcheren fue liberado. Los buques aliados pudieron llegar al puerto de Amberes. La ofensiva final contra Alemania podía comenzar. En la batalla del estuario del Escalda perdieron la vida 3231 soldados aliados, 4250 alemanes y 2283 civiles. El 5 de mayo de 1945, Holanda fue liberada”.

La Resistencia en Grecia

Italia inició la invasión de Grecia el 28 de octubre de 1940. Pero en este caso, no se produjo una rápida capitulación como ocurrió en otras invasiones. El ejército griego resistió y contratacó. Aunque tras la intervención de Alemania en abril de 1941, el ejército fue derrotado. Las potencias del eje se sorprendieron de la férrea resistencia griega, que indudablemente fue superior a la que se enfrentaron en otros países invadidos. Además, la ocupación fue notablemente complicada y costosa para los nazis y los tres países ocupantes: Alemania, Italia y Bulgaria. La resistencia griega fue uno de los movimientos antifascistas más amplios, eficaces y mejor organizados. Hablamos de un movimiento numeroso y también plural. Existieron distintas organizaciones y verdaderos ejércitos de la resistencia. Destacó especialmente, el Frente de Liberación Nacional, de inspiración comunista. Además, en menor medida, y como en otros países, también hubo colaboracionismo, sobre todo por parte de movimientos fascistas griegos.

Entre las películas sobre la SGM en Grecia podemos destacar, entre otras Traición en Atenas (Robert Aldrich, 1959). De alguna forma, la famosa película Los cañones de Navarone (J. Lee Thompson, 1961) está relacionada con Grecia, dado que fue rodada en la isla griega de Rodas, y trata de un comando aliado que pretende destruir una fortaleza alemana del Mar Egeo. La larga e interesante El país de los comediantes (TheoAngeolopoulos, 1975), trata sobre la Grecia ocupada por los nazis, en donde uno de los personajes de la familia protagonista pertenece a la resistencia. De entre las más recientes destaca The Last Note (PantelisVoulgaris, 2017). También podemos citar Evasión en Atenea (George Pan Cosmatos, 1979), que contó con actores sobradamente conocidos como Roger Moore, TellySavalas, David Niven, William Holden o Claudia Cardinale. La acción se sitúa en 1944, y la película comienza con alemanes realizando redadas y detenciones, mostrando una población hostil a la ocupación alemana. La película con su dosis de comedia contiene una subtrama relacionada con la arqueología. Vemos como los alemanes usan arqueólogos presos para saquear las reliquias y tesoros arqueológicas griegas.

La Resistencia noruega

El 8 de mayo de 1940 el ejército alemán comenzó la invasión de Noruega, con la llamada Operación Weserubung. En apenas un mes los nazis se hicieron con el control del país. Vidkun Quisling, el líder del partido fascista extraparlamentario Nasjonal Samling, formó un gobierno colaboracionista. Además, Hitler nombró al alemán Josef Terboven responsable de la administración alemana en Noruega. Ambos fueron notablemente impopulares. Josef Terboven se suicidó en mayo de 1945, mientras que Vidkun Quisling fue procesado y ejecutado en octubre de 1945.

Como en otros países ocupados hubo colaboracionismo y también un movimiento de resistencia. Por encima de todos sobresalió la Mirlog. La resistencia noruega llevo con éxito acciones notablemente importantes, como el ataque a una fábrica en Telemark en la que los nazis intentaban crear bombas atómicas. Un acontecimiento que ha sido llevado a la gran pantalla, y también ha sido adaptado en una serie televisiva. En 1966 se creó en Oslo el Museo de la Resistencia Noruega. El país cuenta con militantes de la resistencia que han sido considerados en héroes por distintas generaciones, entre los que podemos citar a Gunnar Sonsteby [9], o Max Manus.

Existe un amplio repertorio de películas que tratan sobre la SGM en Noruega. Entre los estrenos más recientes podemos citar La decisión del rey (Erik Poppe, 2016), y Narvik (Erik Skoldbajaerg, 2022). Sobre la resistencia noruega podemos comenzar citándola producción estadounidense Ataque al amanecer (John Farrow, 1942), protagonizada por Paul Muni (1895-1967). La acción comienza en 1939, antes de la invasión alemana. Se muestra un pueblo en paz y feliz. Vemos que todo cambia cuando los nazis inician la guerra, comenzando los toques de queda, detenciones, quemas de libros, las requisas de radio, reclutamiento de jóvenes para contribuir al esfuerzo de guerra alemán, ejecuciones públicas, etc. Un grupo de noruegos debaten que hacer. Unos prefieren esperar a que los aliados ganen la guerra y otros apuestan por luchar. Como en otras películas encontramos la figura del colaboracionista que colabora con los alemanes y delata a sus compatriotas.

El duodécimo hombre (HaraldZwart, 2017), comienza con unos subtítulos explicando que el “9 de abril de 1940 Noruega es ocupada por la Alemania nazi, y Hitler impone el Fentung Norwegen. La maquinaria alemana de guerra se mueve al norte lejano y los convoyes aliados sufren enormes pérdidas. Escocia 1943. Noruegos son entrenados por las fuerzas británicas para llevar a cabo vitales misiones de sabotaje en Noruega”. De hecho, la película está basada en hechos reales trata sobre un comando de la resistencia noruega entrenado en Reino Unido, que fue enviado a Noruega en 1943 para realizar operaciones de sabotaje. Los nazis consiguieron enterarse del desembarco gracias a noruegos colaboracionistas, por lo que capturaron y asesinaron a todos, salvo a uno de ellos JanBaalsrud [10]que consiguió escapar malherido. Durante la película vemos el largo calvario que sufrió hasta poder huir a Suecia, con la ayuda de la población local y la resistencia noruega, quienes se jugaron la vida ante el acecho constante de los nazis. Gold Run (HallvardBraein, 2022), comienza con unos subtítulos explicando que en la primavera de 1940, “seis meses desde que comenzó la segunda guerra mundial la máquinade guerra de Hitler se dirige a noruega. Su principal objetivo es tomar el control de la costa de noruega. El rey, el gobierno, y las reservas de oro de noruega. Esta es la historia del oro”. La película comienza el 8 de abril de 1940 en vísperas de la invasión alemana, y como comienza una operación para evacuar el oro del Banco de Noruega con la finalidad de evitar que lo incautasen los nazis. Para ello se reparten armas entre empleados del banco que, con militares y miembros de la resistencia, dirigen una larga y peligrosa evacuación. Gold Run, está basada en hechos reales, y algunos actores interpretan personajes como el poeta Nordhal Grieg, quien fue militante del Partido Comunista de Noruega, y combatiente antifascista en la Guerra Civil Española. Al final de la película unos subtítulos indican que “Las 18 toneladas de oro llegaron a Tromso el 9 de mayo de 1940. Un mes después de la invasión. Desde allí, fue transportado en el HMS Enterprise hasta Inglaterra. Las reservas de oro fueron enviadas a Estados Unidos y Canadá. El oro se volvió muy importante para la resistencia del gobierno noruego en el exilio y para las fuerzas aliadas, así como para la reconstrucción del país tras la guerra. Cientos de personas participaron en el transporte del oro. Muchos de ellos fueron voluntarios que fueron reclutados en pleno camino. Sus esfuerzos sirvieron de inspiración a la resistencia que les sucedió”.

La Resistencia francesa

La Resistencia Francesa se fue configurando desde el armisticio firmado con la Alemania nazi el 22 de junio de 1940, en el que las autoridades francesas cedían el llamado sector norte de Francia a Alemania como zona de ocupación, cuyo coste debían sufragar los franceses. El resto de Francia pasaba a convertirse en una “zona libre”, que se llamó régimen de Vichy, liderado por el mariscal Philippe Petain, que colaboraba con Hitler y además administraba las colonias francesas. Era un acuerdo humillante, que contó con la colaboración de un sector de la sociedad francesa, pero que también tuvo firmes y numerosos opositores, que crearon movimientos de resistencia. El gobierno de Vichy colaboraba estrechamente con Alemania en los esfuerzos de guerra, y además la llamada Milicia Francesa, combatía activamente contra la Resistencia Francesa, tanto en el interior como en las colonias. Su persecución no impidió que se convirtiera en un movimiento muy amplio, numeroso y activo. Buena parte de sus miembros pertenecían al Partido Comunista de Francia.

De entre los miembros de la Resistencia podemos destacar a Jean Moulin, que fue el líder del Consejo Nacional de la Resistencia. En junio de 1943 fue capturado por la Gestapo, junto con otros resistentes. Fue torturado salvajemente hasta la muerte. En Francia es considerado un héroe y símbolo de la resistencia. Pese a ello, su figura ha sido escasamente abordada en el cine, salvo excepciones como el telefilm canadiense Jean Molin, Une affaire francaise(Pierre Aknine, 2003). También hubo muchas mujeres francesas que participaron activamente en la Resistencia. Entre otras podríamos citar a Lucie Aubrac, que planeó y participó en una operación para liberar a su marido Raymond Aubrac, detenido por la Gestapo junto con Jean Moulin. La acción fue un éxito y fueron liberados 14 miembros de la resistencia. La vida de Lucie Aubrac se aborda en Amor en tiempos de guerra (Claude Berri, 1997), cuando ella aún vivía. Murió en el año 2007 [11]. Por otro lado, podemos citar a miembros de la resistencia que posteriormente fueron cineastas, como Robert Menegoz (1926-2013). En todo caso, desde los mismos tiempos de la SGM hasta la actualidad, se publican libros y estrenan películas sobre la resistencia francesa, cuyo contenido total es notablemente amplio.

La batalla del rail (Rene Clement, 1946), es una de las mejores películas de la historia sobre la resistencia. Es muy útil para conocer en detalle las valiosas tareas y acciones que protagonizaron los ferroviarios franceses contra los nazis. En su comienzo unos subtítulos indican que: “Esta película fue realizada con la participación del Consejo Nacional de la Resistencia y gracias al esfuerzo de los ferrocarriles franceses. En junio de 1940, rompiendo la unidad del país, bloqueando tras las líneas de demarcación, material y avituallamiento, los alemanes partiendo Francia en dos: a un lado zona ocupada, al otro la pretendida zona libre. Entre las dos, un vínculo controlado por el enemigo: los ferrocarriles. Francia debía mantener su unidad. Tanto correo como hombres debían franquear la barrera. Los trenes son una primera forma de resistencia. Y poco a poco, bajo el terror y tras la lucha de cuatro años, constituyeron un ejército temible. Tras el desembarco, contribuyeron a la desorganización de los transportes alemanes. En la batalla por la liberación”. Tras este arranque tan clarificador, vemos la eficacia de la organización de los ferroviarios franceses en la clandestinidad: descifran códigos secretos alemanes, sabotean vías férreas y trenes, transportan panfletos, esconden personas, realizan continúan acciones de sabotaje, inutilizan trenes, vacían tanques de combustible, rompen piezas, provocan descarrilamientos, ponen bombas, asaltan e incluso asaltan convoys militares. En lo que a veces parece un documental vemos múltiples formas de sabotaje en un momento en el que los alemanes necesitaban urgentemente enviar tropas, armas y suministros para defender Normandía del desembarco aliado. Pese a que los alemanes reaccionan violentamente con fusilamientos y amenazas, vemos que los nazis están desesperados e incapacitados por conseguir transportar suministros vitales por las vías férreas de Francia. La película fue premiada en el festival de Cannes, y podemos definirla como todo un homenaje a la resistencia con una calidad cinematográfica brillante. Luis Lopez Varona recuerda que fue “interpretada por los verdaderos protagonistas, empleados de la SNCF, la compañía de trenes estatal, que para ayudar a los aliados tras la invasión de Normandía perpetraron infinidad de pequeños sabotajes, como cambiar horarios, desviar trenes, romper frenos, etc. La película mostraba de forma heroica la lucha de estos modestos resistentes, que no temen enfrentarse a una posible muerte atroz. El éxito del filme permitió que se propagase una leyenda mítica según la cual prácticamente toda la población francesa se hizo resistente de una manera activa” [12]. Cuando su director Rene Clement murió en 1996, Octavi Marti escribió en El País que “René Clément no ha gozado nunca de la fama que merecía y ha muerto cuando ya muchos le daban por fallecido desde hacía años. Es injusto. En 1945, con La bataille du rail, hizo una muy importante contribución a la imagen canónica de la Resistencia francesa” [13].

La Resistencia en Dinamarca

En abril de 1940 el ejército alemán invadió Dinamarca, iniciándose un modelo de ocupación con algunas diferencias respecto a ejemplos de otros países invadidos por los nazis. No se depuso al Gobierno (que era socialdemócrata), ni a la monarquía. Aunque el partido comunista fue declarado ilegal y sus militantes perseguidos, tras el inicio de la guerra contra la URSS. En todo caso, desde 1943 la presión alemana y la ocupación se endurecieron, a semejanza de lo ocurrido en otros países ocupados.

A su vez, también hubo un importante movimiento de resistencia en Dinamarca. Uno de los grupos más importantes fue el Holger Danske, que consiguieron realizar importantes acciones de sabotaje en 1943 y 1944. Actualmente existe un Museo de la Resistencia Danesa en Copenhague.

El cine sobre la resistencia danesa no es tan abundante como el holandés o francés, pero existen algunos títulos importantes, algunos de ellos realizados el mismo año que termino la guerra. Podemos destacar La tierra será roja (Bodil Ipsen, Lau Lauritzen Jr, 1945), ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1945. Del mismo año es The invisible Army (Johan Jacobsen, 1945), sobre acciones de sabotaje en una fábrica de los nazis. Además, es ineludible citar a Los chicos de St. Petri (Soren Kragh-Jacobsen, 1991), que en España se estrenó años más tarde [14]. Trata sobre un grupo de adolescentes que admiran a la resistencia, y que comienzan a realizar acciones antifascistas cada vez más ambiciosas y arriesgadas. Por otro lado, en Flame y Citron (Ole Christian Madsen, 2008), se recrea las actividades de dos héroes de la resistencia danesa: Bent Faurschou-Hviid y Joren Haagen Schmith. El primero de ellos se suicidó con cianuro cuando estaba a punto de ser capturado por los nazis en 1944, mientras que a Joren lo mataron los nazis unos días antes. Otro ejemplo más reciente lo encontramos en The Good Traitor, El embajador Kauffmann (Christina Rosendahl, 2020). La película no trata sobre la resistencia armada al invasor, sino sobre la resistencia diplomática promovido por Henrik Kauffmann, que era embajador en Washington cuando Dinamarca fue invadida. Kauffmann se negó a aceptar la capitulación y se declaró representante de la Dinamarca libre.

La Resistencia checoslovaca

Los verdugos también mueren (Fritz Lang, 1943)

La agresión de Alemania a Checoslovaquia comenzó antes del inicio de la SGM. En los Acuerdos de Munich de 1938, Francia y Gran Bretaña permitieron a Hitler que se anexionara la denominada región de los Sudetes que pertenecía a Checoslovaquia. Después, el Gobierno checo bajo la presión de Italia y Alemania, cedió territorios a Hungría y Polonia. En marzo de 1939, Alemania invadió lo que quedaba de Checoslovaquia, sin apenas resistencia tras la capitulación del Gobierno. Se creó el protectorado alemán de Bohemia y Moravia, y una República Eslovaca, en la que cobraron importancia grupos de ultraderecha y fascistas, como la Guardia de Hlinka, convirtiendo al nuevo estado en un aliado de Alemania.

Siempre hubo núcleos de resistencia ante la capitulación e invasión alemana. Uno de los más importantes fue el promovido por el Partido Comunista de Checoslovaquia. Distintos grupos resistentes se organizaron en el llamado Consejo de los Tres. La resistencia organizó todo tipo de acciones de resistencia, e incluso formaron una autentica guerrilla, y levantamientos populares. En 1945 hubo una insurrección en Praga, y un año antes tuvo lugar el llamado Levantamiento Nacional Eslovaco que supuso un duro enfrentamiento con el ejército alemán durante meses.

En todo caso, la resistencia checa ha pasado a la historia por el asesinato del Protector adjunto de Bohemia y Moravia y ex director de la Gestapo, Reinhard Heydrich el 27 de mayo de 1942. Fue la llamada Operación Antropide. La reacción alemana no se hizo esperar, y vengaron el atentado exterminando los pueblos de Lidice y Lezaky, condenando a la muerte a 1.331 personas y enviando a otras 252 a Mauthausen. Este episodio ha sido recreado en el cine en varias ocasiones, en primer lugar en Los verdugos también mueren (Fritz Lang, 1943), con un guion en el que participó Bertolt Brecht. Años después encontramos la producción estadounidense Siete hombres al amanecer (Lewis Gilbert, 1975), y más recientemente se ha recreado la historia en Operación Anthropoid (Sean Ellis, 2016) y El hombre del corazón de hierro (Cedric Jimenez, 2017).

El atentado contra Heydrich ha eclipsado el cine sobre la SGM en Checoslovaquia. Aunque hay películas interesantes sobre la ocupación nazi como La tienda en la calle mayor (Jan Kadar, Elmar Klos, 1965), Trenes rigurosamente vigilados (Jiri Menzel, 1966), ambas premiadas con el Oscar a la película de habla no inglesa. Entre películas más recientes que traten sobre la resistencia podemos citar Zelary (Ondrej Trojan, 2003)

La Resistencia polaca

Los verdugos también mueren (Fritz Lang, 1943)

La resistencia polaca fue notablemente amplia y masiva. Por un lado, luchaba el Ejército Nacional (Armia Krakowa) vinculado al Gobierno polaco exiliado en Londres. Por su parte, los comunistas formaron el Ejército Popular (Armia Ludowa). Hablamos miles y miles de personas que practicaban la lucha armada y que consiguieron con éxito llevar a cabo operaciones de espionaje, emboscadas contra el ejército alemán, sabotaje, huidas de campos de concentración, etc. La resistencia polaca llego a promover revueltas armadas en algunas ciudades y territorios, así como autenticas batallas y combates contra el ejército alemán.

La resistencia polaca ha sido abordada en el cine desde tiempos de la guerra hasta la actualidad. Entre los ejemplos más remotos se encuentra la inolvidable Ser o no ser (Ernst Lubitsch, 1942), una sátira y comedia ambientada en Varsovia durante la ocupación alemana en la que un espía para la Gestapo tiene en su poder una lista de colaboradores de la resistencia, y vemos como una compañía de teatro lo intenta todo para evitar que la lista no caiga en manos de los nazis. Posteriormente Andrezej Wajda dirigió películas sobre la resistencia polaca: Generación (1955) y La patrulla de la muerte, Kanal (1957). Entre ejemplos más recientes se encuentra El pianista (Roman Polansky, 2002), In Darkness (Agnieszka Holland, 2011), El cazador (Marcin Krzysztalowicz, 2012), Varsovia 1944 (Jan Komasa, 2014) y El amor en su lugar (Rodrigo Cortes, 2021).

La Resistencia en Bélgica

El ejército alemán comenzó la invasión de Bélgica el 10 de mayo de 1940. El rey Leopoldo III apostó por no ofrecer resistencia y en tan solo 18 días se formalizó la capitulación. Tal y como ocurrió en otros casos similares, se formó un Gobierno en Londres opuesto a la ocupación alemana. El Congo Belga fue leal a este Gobierno en el exilio. Bélgica paso a ser administrada por autoridades militares alemanes. Hubo colaboracionismo en algunos sectores de la población, y por parte de grupos locales de ultraderecha como la Unión Nacional Flamenca, o DeVlag. Pero también existieron diversos e importantes movimientos de resistencia, como Partisans armes, de tendencia comunista. La Resistencia consiguió desempeñar un papel clave en la victoria contra el ejército alemán en Amberes. En 1944 el país fue liberado, y la resistencia pudo colaborar activamente con los ejércitos aliados.

Las producciones cinematográficas sobre la resistencia belga son menores en comparación con la francesa, italiana u holandesa. De entre las primeras destaca la producción británica Contra el viento (Charles Crichton, 1948), con Simone Signoret como una de las protagonistas. La película trata sobre un comando de la resistencia que recibe un completo entrenamiento físico y psicológico en Reino Unido. Los británicos también facilitan todo tipo de apoyo logístico. Disponen de radios, explosivos camuflados, documentación falsa, píldoras para suicidarse en caso de ser apresado, etc. Incluso se emplea la cirugía para cambiar el rostro y evitar ser reconocido por los alemanes. Uno de los miembros de la resistencia es cura, y se viste como tal para pasar desapercibido. Reciben la misión de incendiar una oficina de registros y luego de liberar a un detenido de la resistencia. Además, vemos el acecho de los espías y traidores. En este caso, la resistencia cuenta con una agente en la misma Gestapo, pero los nazis cuentan con un traidor en el grupo de la resistencia belga. Entre ejemplos más recientes, podemos citar Torpedo U-235 (Sven Huybrechts, 2019), que trata sobre un grupo de la resistencia belga que recibe la misión de transportar un submarino alemán cargado con uranio desde el Congo belga hasta EE.UU. Aunque hablamos de una película marcadamente comercial y de escaso interés histórico.

La Resistencia yugoslava

Walter Defends Sarajevo (HajrudinKravac, 1972)

Alemania invadió Yugoslavia en abril de 1941, y procedió a repartir el territorio con Italia, Hungría y Bulgaria, mientras que se crearon los estados colaboracionistas de Croacia, Montenegro y Serbia. Los comunistas yugoslavos impulsaron el Ejercito Partisano de Liberación, liderado por Josip Broz Tito. Consiguieron convertirse en un extraordinario y autentico ejército de resistencia formado por cientos de miles de personas, que controlaron cada vez más territorios, con capacidad para emprender grandes ofensivas militares contra el ejército alemán. En este sentido, es muy interesante el libro El sueño de Yugoslavia, de Jordi Cumlido Mora, que analiza y sintetiza muy bien que ocurrió en Yugoslavia durante la SGM.

Desde tiempos de la SGM se realizaron películas sobre la resistencia yugoslava. Podemos comenzar citando Undercover (Sergei Nolbandov, 1943), que podríamos definir como un film de “propaganda” de producción británica. En su comienzo vemos como el ejército alemán perturba la vida de los yugoslavos con la invasión y bombardeos, en un lugar de Belgrado. Ante la capitulación gubernamental, un grupo de yugoslavos no duda en apostar la por resistencia. La familia protagonista está formada por un médico que se hace pasar por colaboracionista por indicaciones de su hermano, que es un capitán de la resistencia. Vemos que los resistentes son una autentica guerrilla armada, ubicados en las montañas y actúan bajo órdenes del “Cuartel General”. La novia del capitán de la resistencia es la profesora del pueblo en el que se desarrolla la trama de la película. Es detenida y en un interrogatorio de los alemanes los acusa de no tener conciencia, ante lo que un militar alemán contesta que “Hitler es nuestra conciencia”, en una corta secuencia en la que se muestra la conciencia y valentía frente a la terquedad y cobardía. La cinta incluye ejemplos particularmente dramáticos de la represión nazi, como cuando un oficial alemán saca a unos niños de la escuela y los fusila en el acto. Entre los alemanes se muestran dos maneras de gestionar la ocupación. El coronel von Brock apuesta sin dudarlo por los fusilamientos y la represión, mientras que el general von Staengel prefiere el chantaje y el soborno contra la resistencia. Entre los resistentes yugoslavos vemos que hay quienes no dudan en inmolarse y morir en la lucha contra la ocupación alemana.

En la época de Yugoslavia gobernada por Tito se estrenaron numerosas películas exaltando la victoria contra los nazis en la SGM, entre las que destaca Walter Defends Sarajevo (HajrudinKravac, 1972) y La quinta ofensiva (Stipe Delic, 1973). Es difícil encontrar ejemplos de películas sobre la resistencia rodadas tras la Guerra de Yugoslavia, con excepciones como Cetverored (Jakov Sedlar, 1999), o la comedia Shooting Stars (Ivan-Goran Vitez, 2015).

La Resistencia en la URSS

Días de gloria (Jacques Tourneur, 1944)

La resistencia soviética fue un ejemplo único y en contexto diferente al de otros países. Territorios de la parte occidental de la URSS fueron invadidos por el ejército alemán, pero no hubo capitulación como en otros países. Hubo frentes de guerra y batallas con combates feroces, y a su vez en los territorios ocupados se impulsó un gran ejército guerrillero en coordinación con el Ejército Rojo. La resistencia soviética fue notablemente importante en Bielorrusia. El ejército alemán llamo a una guerra de aniquilación y exterminio en este frente. Los nazis protagonizaron auténticas matanzas en numerosos pueblos y aldeas, mientras que las represalias contra la resistencia y la población local fue atroz.

Entre las películas sobre la resistencia soviética comenzamos con La estrella del norte (Lewis Milestone, 1943). Una producción estadounidense que contó con actuaciones como la de Anne Baxter o Dana Andrews. Es evidente que fue rodada cuando la URSS y EE UU eran aliados, pero años después fue considerada en la caza de brujas macartista. En la película vemos como el ejército alemán se adentra en territorio soviético e invade sangrientamente una granja colectiva y pueblecillo soviético. Un grupo de jóvenes, especialmente la familia Shonen cogen las armas contra los alemanes.

Días de gloria(Jacques Tourneur, 1944), es otra película estadounidense sobre la resistencia soviética, protagonizada por Gregory Peck, que interpreta el papel de un líder partisano. Entre las películas soviéticas destaca Masacre. Ven y mira (Elem Klimov, 1985), en donde se describe los horrores que el ejército alemán dejaba a su paso en una atmosfera asfixiante. El propio director fue miembro de la resistencia y la película contiene una gran carga autobiográfica. El protagonista es un joven que consigue huir del exterminio practicado por el ejército alemán en la aldea donde vivía. Se une a la resistencia junto con otros partisanos pasando un auténtico calvario tras otro y pasando con una gran rapidez de ser un niño a un adulto. Por ultimo podemos citar la producción estadounidense Resistencia (Edward Zwick, 2008).

La Resistencia en Alemania

La caída de los dioses (Luchino Visconti, 1969)

La resistencia alemana al nazismo ha sido tratada escasamente en el cine. En todo caso se ha abordado en mayor profundidad el ascenso al poder de los nazis, y como se persiguió rápidamente de forma implacable e inmediata a cualquier disidencia y oposición.

Un ejemplo lo encontramos en La caída de los dioses (Luchino Visconti, 1969), en donde un miembro de una familia de la burguesía industrial afirma que “el miedo de una revolución proletaria que hubiese dejado el país en manos de las izquierdas era demasiado grande, y ahora ya no hay tiempo para hacer nada. El nazismo es una criatura nuestra. Ha nacido en nuestras fábricas. Se ha alimentado con nuestro dinero”.

El cine también ha abordado el fallido atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944, promovido por grupos de opositores civiles y militares que querían derrocar al Gobierno y poner fin a la guerra. Más que una acción de la resistencia alemana, se ha considerado un intento de golpe de estado protagonizado por grupos conservadores y del propio régimen que se oponían al rumbo que estaba tomando Alemania con la política de Hitler. En todo caso, este atentado tuvo repercusiones en la resistencia alemana, dado que el régimen nazi se radicalizó aún más y procedió a detener a cientos de opositores, se produjeron ejecuciones, y algunos de los acusados se suicidaron. Sobre el atentado podemos citar Valkiria (Bryan Singer, 2008), y la serie de televisión Operación Valkiria (Jo Baier, 2004). Sobre otros intentos de asesinar a Hitler, destaca el fallido intento del opositor George Elser, que consiguió colocar una bomba en una cervecería en el que estuvo Hitler el 8 de noviembre de 1939. El artefacto estalló minutos después de que el Fuhrer se fuera del lugar. Elser fue detenido y ejecutado. El cine ha abordado este atentado en Siete minutos para morir (Klaus Maria Brandauer, 1989), y en 13 minutos para matar a Hitler (Oliver Hirschbiegel, 2015).

Por otro lado, existen películas que tratan la oposición al nazismo, en las que un individuo o un grupo reducido de personas se quedan solos y aislados, frente a la adhesión ciega a Hitler de todo su entorno social. La resistencia suele adquirir el significado de sobrevivir, lo que es sinónimo de abandonar Alemania. Podemos comenzar citando Tormenta mortal (Frank Borzage, 1940), protagonizada por Margaret Sullavan y James Stewart. La acción comienza el 30 de enero de 1933, el día que Hitler fue nombrado Canciller. La noticia causa debate entre una familia y amigos que celebran el cumpleaños de un profesor de una Universidad en el sur de Alemania. Pronto vemos como el fanatismo y la violencia se extiende. Milicias nazis agreden al diferente y queman libros en público. En una secuencia incluso pegan una paliza a un anciano. Dos de los hijos del profesor son militantes nazis, pese a que mandan a un campo de concentración a su propio padre, donde muere, y pese a que matan a su hermana cuando intenta escapar a Austria. En este sentido, se muestra la locura y el alcance del fanatismo nazi. Como en otras películas, vemos la soledad de quien se opone al fascismo. Lo que percibimos es que quienes están muy bien organizados son los nazis, mientras que los disidentes más que organizar la resistencia, terminan optando por intentar abandonar el país como única manera posible de sobrevivir. En otros casos, vemos que el disidente opta por el suicidio, como en Rebeldes del swing (Thomas Carter, 1993).

Se echan en falta más películas que traten sobre el antifascismo alemán y la resistencia ciudadana, popular y del movimiento obrero contra el nazismo. Hubo resistencia de grupos comunistas y socialdemócratas, e incluso anarquistas. Existió la organización llamada “Orquesta Roja”, que consiguió formar una autentica red de espionaje en varios países, incluida Alemania, impulsada entre otros por Harro Shulze-Boysen, Arvid Harnack o Libertas Shulze-Boysen, todos ellos ejecutados en 1942. Pese a las represalias sufridas, los logros y contribuciones de esta red para la derrota de los nazis fueron importantes. Leopold Trepper fue uno de los principales promotores de la Orquesta, y el jefe de los servicios secretos alemanes reconoció que “su actuación costó más de 300.000 muertos en Alemania”, incluso que “ganó el solo la guerra” [15]. Curiosamente la cinematografía apenas ha abordado las importantes actividades y la historia de la Orquesta Roja. Por otro lado, y sorprendentemente, el cine apenas ha abordado la resistencia alemana al nazismo, y solo podemos citar honrosas excepciones. El movimiento la Rosa Blanca, fue un movimiento de oposición al nazismo, vinculado a núcleos cristianos y universitarios. El grupo se atrevía a repartir octavillas y folletos antinazis. Una de sus principales activistas, Sophie Scholl, su hermano Hans Scholl, y otros activistas del movimiento fueron detenidos y ejecutados con la guillotina en 1943. Existen dos películas al respecto: La rosa blanca (Michael Verhoeven, 1982) y Sophie Scholl. Los últimos días (Marc Rothemund, 2005).

Otros subgéneros de la Resistencia

El cine sobre la resistencia es notablemente variado y amplio. Es un subgénero sobre el que se puede profundizar y desglosar de diferentes maneras, y no solo por la resistencia de cada país en concreto. Por ejemplo, Casablanca (Michael Curtiz, 1942) está considerada como una de las mejores películas de la historia, cuyo argumento está estrechamente relacionado con la resistencia. El escenario es Casablanca, que era un territorio controlado por el régimen de Vichy, en donde vemos colaboracionistas y miembros de la resistencia francesa, así como nazis alemanes. A su vez, el actor austriaco Paul Henreid, interpretaba el papel de Victor Laszlo, líder de la resistencia checa. En otros casos nos encontramos con películas con escenarios imaginarios y/o con significados metafóricos.

El gran dictador (Charles Chaplin, 1940) es una brillante sátira, en donde Tomania parece que es Alemania, Hynkel es Hitler, Austerlich se supone que es Austria, Bacteria es Italia, etc. Sea donde fuere, vemos un gueto en el que se organiza la resistencia contra los nazis.

Los temas son prácticamente infinitos, y son dignos de tesis doctorales. De alguna manera también existe un cine sobre la resistencia en el mismo Reino Unido. Pese a que el país finalmente no fue invadido, se intentó mentalizar constantemente a la población de que en cualquier momento los alemanes podían desembarcar en las costas británicas. Se promovió una actitud de alerta, resistencia y actitud activa en la guerra colaborando en lo que hiciese falta. Un ejemplo temprano lo encontramos en Went the day well? (Alberto Cavalcanti, 1942), una película en la que la población de la aldea inglesa de Brmaley End se enfrenta a unos soldados cuando descubren que no son británicos, una avanzadilla de alemanes que inician la invasión.

Por otro lado, existe el subgénero de resistencia de militares y soldados en campos de concentración, con sus intentos de fugas, como La gran evasión (John Sturges, 1963). Además, se podría hacer un largo monográfico sobre la resistencia en los campos de concentración y exterminio en los que se encerró y mató a judíos, comunistas y todo tipo de disidentes. La filmografía al respecto es amplia, pudiendo citar La zona gris (Tim Blake Nelson, 2001), basada en hechos reales, recreando una masiva y dura revuelta en Auschwitz. Otro ejemplo más reciente lo encontramos en El fotógrafo de Mauthausen (Mar Tarragona, 2018), basada en la resistencia de prisioneros españoles, y particularmente en Francesc Boix quien arriesgando constantemente su vida, se empeñó en conservar y evadir negativos y fotografías de la realidad y crueldad de lo que ocurría en el campo de Mauthausen. Anteriormente, se había realizado el interesante documental Francisco Boix, Un fotógrafo en el infierno (Lorenzo Soler, 2000).

En este sentido, el cine documental sobre la resistencia también es amplio, sobre lo que se podría hacer un trabajo específico. Sin olvidar que hay otras tantas temáticas de la resistencia. Existen películas sobre la resistencia china contra la invasión y ocupación japonesa, entre las que podemos citar Estirpe de dragón (Harold S. Bucquet y Jack Conway, 1944); Zo hudie (Lou Ye, 2003); Deseo peligro (Ang Lee, 2007). Sin olvidar que nos hemos dejado otras resistencias europeas como la rumana, albanesa, húngara o búlgara. Sobre esta última podemos citar A Byahme mladi (BinkaZhelyazkova, 1961).

Por último, en los últimos años se han producido series sobre la resistencia, en algunos casos distocias y contextos diferentes a lo que sucedió realmente en la historia, imaginando que hubiera ocurrido si las potencias del eje hubiesen ganado la guerra. Por ejemplo, El hombre en el castillo, es una serie distribuida por Amazon Prime Video, de cuatro temporadas en la que han participado numerosos directores. Trata un mundo imaginario en el que Japón y Alemania ganaron la SGM, de forma que los japoneses controlan el oeste de EE.UU y Alemania el este. El protagonista de la serie es un miembro de la resistencia. Otro ejemplo lo encontramos en la miniserie SS-GB (Philipp Kadelbach, 2017), cuyo argumento se basa en un escenario imaginario en el cual Reino Unido es ocupado por los nazis y un policía británico se debate entre seguir las instrucciones de los alemanes o colaborar con la resistencia.

En buena parte de las películas de la resistencia vemos como era la vida en la retaguardia: racionamiento; falta de jabón, alimentos, medicinas, etc.; vigilancia constante; registros; controles policiales; interrogatorios; persecución a opositores; toques de queda; cupos obligatorios de producción para Alemania, etc. Hay cortas escenas y diálogos en los que se muestran importantes cuestiones. Por ejemplo, en Ataque al amanecer una niña cuenta a su padre lo que la enseñan en el colegio, percibiendo el adoctrinamiento nazi en las escuelas de los países ocupados. En varias se muestran quemas públicas de libros. En todo caso vemos cómo funcionaba la resistencia: contraseñas, palabras clave, medidas de seguridad para no ser descubierto, escondites, trabajo de enlaces y correo, transporte documentos, armas, explosivos, etc. Además, se muestra que no solo hubo batallas en los frentes. Hay numerosas películas que, pese a no tratar sobre la Resistencia, se menciona con toda concreción. En La decisión de Sophie (Alan J. Pakula, 1982), Meryl Streep interpreta el papel protagonista, quien se entrevista con miembros de la resistencia polaca y relata que “la gente de la resistencia… oh dios que valientes eran”, y explica que se negó a colaborar con ellos traduciendo textos alemanes. También destacan las secuencias en el campo de concentración, intentando robar una radio para la resistencia. En esta película, vemos uno de los fragmentos más emotivos y conseguidos de la historia del cine, cuando un oficial alemán la obliga a una madre elegir cuál de sus dos hijos que la acompañan sobrevive, antes de subir a un tren con destino a un campo de concentración.

Por otro lado, se han realizado incontables documentales de todo tipo de temáticas sobre la SGM. Algunos realmente originales como Suiza, La caja fuerte de Hitler (Olivier Lamour, Xavier Harel, 2016), sobre el papel de la banca suiza en la guerra, y el interés de los nazis por el oro y los bancos centrales cuando invadían un país. Existen documentales específicos sobre la resistencia. Siendo un subgenero tan amplio, y por destacar algo en concreto, Heroínas olvidadas: españolas en la segunda guerra mundial (Pedro Calleja, 2023), es un documental emitido y disponible en TVE en el que intervienen historiadores, expertos, investigadores y familias descendientes de mujeres que participaron en la resistencia francesa durante la SGM. Se da a conocer el trabajo realizado por mujeres como Marina Vega de la Iglesias, Braulia Canovas Mulero, Conchita Grangee Ramos, Neus Catala, Elisa Garrido Gracia, Alfonsina Buerno Vela, etc, y se pone de manifiesto sus tareas de enlace, correo, transportes armas, espionaje, esconder desertores, etc.

Conclusiones

No se pude subestimar la importancia de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial. Estos movimientos con sus semejanzas y diferencias en distintos momentos y países, no dejo de actuar y trabajar durante años en unas condiciones extremadamente adversas. Unas veces fracasaron en sus objetivos, pero otras consiguieron con éxito realizar acciones de sabotaje, espionaje, transporte de mercancías, armas e información valiosa, liberación de prisioneros, protección de otros militantes perseguidos por los nazis. Realizaron operaciones para ayudar a huir a personas que eran objetivos de la Gestapo, e importantes tareas de propaganda y concienciación entre la población. En algunos países formaron un autentico ejercito, y existen ejemplos en varios países de promover verdaderas insurrecciones, incluso consiguiendo liberar ciudades y amplios territorios sin necesidad de la llegada de los ejércitos aliados.

Finalizando y volviendo a este subgénero cinematográfico, no olvidemos que las producciones sobre la resistencia alemana son escasas. Apenas hay películas sobre el papel del movimiento obrero en la resistencia, pese a que hubo casos de importantes huelgas como en Holanda o Italia en 1943. Poco se ha abordado la resistencia en el sur de Italia, pese a que existen episodios como la sublevación de Napoles en 1943 que expulso a los nazis. También se echan en falta películas sobre la resistencia estudiantil al nazismo. Por tanto, pese al amplio repertorio de películas sobre la resistencia, aún es insuficiente.

Raúl Navas es Graduado en Historia. Master en Historia Contemporánea de España. Posgrado en Cine en clase de historia; y en Cómo optimizar el uso del cine en contextos educativos