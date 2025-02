Revolución rusa de 1905. Semilla de la autoorganización soviética y laboratorio de debates revolucionarios

22 de febrero. Fuente: Todo por hacer

Las revoluciones no nacen, se hacen; y la historia que nos precede así lo demuestra. En pleno inverno ruso en 1905 el pueblo no se habría levantado contra el brutal poder zarista de no haber sido porque llevaba organizándose décadas a lo largo del siglo XIX. Se tenía como objetivo superar acciones individuales, disturbios campesinos y motines militares desconectados, se quería dar un sentido estratégico y revolucionario. Sin proponerse atacar directamente al centro de poder imperial ruso no se lograría una emancipación completa de la clase explotada, y esta ola de agitación política de masas consiguió alcanzar grandes territorios de Rusia. La revolución condujo al establecimiento de una monarquía constitucional limitada y al surgimiento de la Duma parlamentaria; pero la consecuencia principal para la clase trabajadora rusa serían las lecciones aprendidas y el impulso de fuerza social que les llevaba a mejores posicionamientos revolucionarios para acontecimientos venideros.