Represión en El Burgo de Osma (Soria), Burgenses asesinados por los franquistas

31 de diciembre. Fuente: Documentalismo Memorialista y Republicano

En Soria no hubo Guerra, no hubo frente de batalla ni nada, solo represión franquista. Triunfó la sublevación a las pocas horas de producirse, aun así los nazionales cometieron más de 600 crímenes en la provincia. Lo que pasó en Soria es lo que tenían preparado para toda España, un ejemplo de violencia sistemática contra civiles Republicanos. En El Burgo de Osma residió uno de los grupos falangistas más represivos y tenebrosos de Soria, no sólo actuaba en El Burgo, sino en toda la comarca. Fusilaron a 12 vecinos de El Burgo de Osma, once de ellos el 15 de septiembre de 1936.