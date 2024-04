Quinto diario de la Flotilla de la Libertad Rumbo a Gaza

24 de abril.

Tenemos la experiencia de la flotilla de 2011 que salía desde Grecia, donde estuvimos 20 días, retrasando una y otra vez la salida y al final no se pudo. El gobierno de derechas en aquel momento, en connivencia con el régimen sionista de Israel nos impidió la salida. Pero, en otros casos, simplemente hay personas que no tienen suficientes días para aguantar los retrasos o suficiente dinero para hacer frente a los gastos. Algunas personas ya han manifestado que se retiran de la flotilla. Mañana, a las 10 de la mañana, tenemos una asamblea del colectivo Rumbo a Gaza, que representa al conjunto del estado español y podremos ver cuántas personas seguimos. Hasta ahora éramos 23, y confío que si hay bajas, serán pocas.

A pesar del retraso anunciado, hay un ambiente mucho más optimista sobre nuestra salida. Nos han anunciado que el barco de pasajeros sale mañana desde los astilleros donde lo estaban poniendo a punto y lo trasladarán a algún puerto de Estambul donde podamos embarcarnos. Por otra parte, el abogado de IHH, la ONG turca organizadora de la flotilla en Estambul ha requerido copia de todos los pasaportes para hacer las gestiones del embarque con la autoridad portuaria. Nuestro estado de ánimo y nuestra convicción, es que después de dos aplazamientos de la salida de la flotilla, a la tercera va la vencida.

La actividad que hemos tenido esta mañana, ha sido fundamentalmente, atender a medios de comunicación, a nuestras organizaciones afines, a amistades y a familiares, informando sobre cómo está la situación por aquí. En el caso de las cuatro personas que somos militantes de Izquierda Unida, hemos grabado un pequeño video de menos de 1 minuto por persona, explicando nuestra opinión sobre la necesidad de romper el bloqueo a Gaza, y de salir urgentemente a navegar. Se puede acceder a los cuatro vídeos a través del siguiente enlace: https://x.com/IzquierdaUnida/status/1782850470291058744?t=ejpBuuT_4hzrjhp87OjhUA&s=08 ; También hemos pasado por una sesión de fotos con un cartel que ponía “Let them sail”, que quiere decir en castellano “Déjalos navegar”. Esas fotos se cuelgan en redes como una campaña informativa, que también han seguido numerosos dirigentes y cargos institucionales de izquierda.

A la hora de comer, nos hemos topado con una gran presencia policial cerca de nuestro hotel. El motivo según nos hemos enterado, es que el presidente Erdogan, recién llegado de Irak, donde ha tenido conversaciones con el gobierno iraquí y con el gobierno autónomo del Kurdistán de Irak, iba a asistir a los funerales de un alto clérigo musulmán en la mezquita de Fatih, cerca de nuestro hotel. En realidad, todo este distrito se llama Fatih, y este nombre se reproduce por todas partes. El nombre proviene del sultán Mehmet II Fatih, el que conquistó la ciudad de Constantinopla, en mayo de 1.453, convirtiéndola en Estambul. Después de su conquista, el sultán Fatih, ordenó la construcción de una gran Mezquita que superara la grandiosidad de la catedral de Santa Sofía. Esta es la que está cerca de nuestro hotel y donde se han celebrado los funerales del clérigo con la presencia de Erdogan. Dicen, que ambas construcciones son grandiosas y bellísimas por dentro, pero Fatih, no quedó contento con su nueva mezquita y mandó que le cortaran una mano al arquitecto que la había diseñado.

La ciudad de Estambul tiene más de 3.000 mezquitas, y el islamismo político (frente al islamismo laico) tiene una gran base de apoyo en esa enorme infraestructura y las actividades sociales que genera, (nada distinto al uso de la iglesia católica como soporte de la derecha en España). Un ejemplo de esto se dio, cuando Erdogan, entonces alcalde de Estambul, fue destituido y condenado a 10 meses de cárcel por recitar públicamente el poema del poeta Ziya Gökalp: “Las mezquitas son nuestros cuarteles, las cúpulas nuestros cascos, los minaretes nuestras bayonetas y los creyentes nuestros soldados”.

El hecho es que, nuestro colectivo de Rumbo a Gaza, que tenía planificado hacer una sesión de fotos y videos a todas las personas integrantes de la flotilla, en los jardines de la mezquita Fatih, nos hemos tenido que desplazar a otro parque cercano para crear esa base de datos que pueda ser utilizada en caso de que las fuerzas militares sionistas nos detengan.

Finalmente, hemos asistido a la Asamblea general de la flotilla para que nos contaran la situación de la salida a navegar, y es cuando nos hemos enterado del nuevo aplazamiento. También hemos tratado otros temas en la asamblea, por ejemplo que a la rueda de prensa que ha dado la coordinación de la flotilla, a las 5 de la tarde, ha asistido un nieto de Nelson Mandela. Este, ha venido expresamente desde Sudáfrica, a mostrar su apoyo al pueblo palestino, a la flotilla, y a defender que esta debía de partir sin demora a llevar su carga humanitaria a Gaza. También hemos escuchado el testimonio de un periodista palestino de Gaza, que salió de allí hace unos 20 días al sufrir heridas en un bombardeo. Nos cuenta que la situación es dantesca, indescriptible, imposible de contar tanto dolor, tanta muerte, tanta destrucción. Dice, que por eso no pueden permitir la entrada en Gaza de ningún medio de comunicación ni de periodistas. Él se ha traído consigo, numerosos testimonios gráficos de la matanza y en un 90%, son muertes infantiles. Nos ha enseñado varias fotos de una mujer, a la cual se le hizo una cesárea, ya moribunda, para salvar a su bebé, ya que estaba en un estado de embarazo muy avanzado. Nos ha enfatizado que el pueblo de Gaza se siente abandonado, y que necesitan urgentemente la intervención del mundo para parar la matanza diaria que no cesa.