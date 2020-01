Panegírico a un escalador matemático: la muerte de Fernando Sánchez Grassa

Fuente: Alasbarricadas

Por Acratosaurio Rex

Estoy leyendo sobre la muerte Fernando Sánchez Grassa, de 44 años de edad. No, no le conocía de nada, lo que pasa es que estudiando su trayectoria me llamó la atención, porque su persona deja a la altura del betún a políticos, millonarios y famosos. Así que os voy a ir contando, como homenaje a su recuerdo, lo que he ido aprendiendo de él.