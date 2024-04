PRIMER DIARIO DE LA FLOTILLA DE LA LIBERTAD RUMBO A GAZA

20 de abril.

El trayecto desde el aeropuerto, en la parte asiática de Estambul, hasta el hotel, en la parte europea, es largo, unos 50 km. Tanto como mide Gaza, la que era la mayor cárcel del mundo y están convirtiendo en el mayor cementerio del mundo. Hay que tener en cuenta que Estambul tiene más de 17 millones de habitantes y sigue creciendo.

Una vez alojados en el hotel, ya pasadas las 12 de la noche, buscamos algo donde comer, con casi todo cerrado. Encontramos un quiosco de kebabs cerca y allí nos sentamos un rato. No está de más recordar, que la financiación del viaje, vuelo y estancia en Estambul, sale del bolsillo de cada persona pasajera de la flotilla. Lo único que no nos cuesta dinero es el viaje en barco desde Estambul hasta Gaza. Los componentes de la flotilla, conforme van llegando a Estambul, se van alojando en pequeños hoteles en un radio cercano a la sede central de IHH (Fundación de Ayuda Humanitaria), la ONG turca anfitriona de la flotilla en Turquía.

Aún sentados en la terraza del quiosco, pasan dos madrileños, compañeros veteranos de la flotilla de 2010 y de 2011. Después de la alegría del encuentro, comentamos como está la situación, y la principal preocupación que nos trasmiten, es el conocimiento de que el gobierno turco, está sufriendo fuertes presiones de EEUU y de Israel para que no deje salir la flotilla rumbo a Gaza. Quizás, esas presiones, además tendrán una correspondiente política informativa en general. No se quiere que la flotilla sea conocida por la gran mayoría de la población. No es adecuado que la gente sepa que hay personas dispuestas a llegar a Gaza afrontando los riesgos de la guerra para ofrecer ayuda humanitaria a esa población que sufre genocidio, muerte y destrucción, sin que en más de 6 meses los que mandan en el mundo no obliguen a parar. Si comparamos el flujo informativo generado en España, por la flotilla de 2011 antes de zarpar, con la que hay actualmente, hay una diferencia abismal. Hay que romper el cerco informativo. Un artículo en Público de hoy 18, lo hace de alguna manera, con una entrevista a Martina Velarde, diputada de PODEMOS y secretaria general de Andalucía de ese partido, que es integrante de la flotilla. También puede romper el cerco informativo Ada Colau, que también es integrante de la flotilla y tendrán que publicarlo forzosamente por su relevancia política. Pero es evidente, que el desinterés informativo por nuestra causa es palpable y detrás del desinterés, evidentemente hay directrices políticas.

Hoy, día 18, en el desayuno del hotel, coincidimos con parte de la delegación de Estados Unidos. Es la delegación más importante en términos cuantitativos, salvando la de Turquía que juega en casa, y juegan un papel organizativo importante. También entre las estadounidenses, hay personas que son veteranas de las flotillas de 2010 y 2011.

Por la tarde, a las 7, tenemos una asamblea de distintos países en el comedor de nuestro hotel. Dirige la reunión Ann Wright, militar retirada con grado de coronel del ejército de los Estados Unidos y diplomática, ella participó en la flotilla de 2011 y también en la flotilla de mujeres en 2016. La reunión sirve para presentar a las delegaciones que han llegado a Estambul e informar del total de países que participan en la flotilla con la presencia de alguna delegación, por muy pequeña que sea esta. También, se informa sobre los riesgos de la misión, la posibilidad de que todo el pasaje de la flotilla acabe detenido por el ejército sionista y que afrontamos ese riesgo, desde el compromiso colectivo con la necesidad de intentar romper el bloqueo ilegal y criminal, impuesto por Israel, con la connivencia de la mayoría de los países de la OTAN. En representación de España solo somos tres personas, Vicent de Valencia y Pepita y yo de Málaga. La mayoría de la delegación española llega esta noche. En total hay personas de 35 países en el pasaje de la flotilla, que son los siguientes en orden al tuntún: Estados Unidos, Turquía, Australia, Jordania, Rusia, Reino Unido, Daguestán, Noruega, Kuwait, Iraq, Siria, Palestina, Bahréin, Macedonia, Marruecos, Egipto, Australia, Indonesia, Irlanda, Malasia, Canadá, Argelia, Holanda, Alemania, Nueva Zelanda, Austria, Grecia, Bélgica, Mauritania, Pakistán, Bosnia, Brunei, Sudáfrica, Argentina y España.

En cuanto al programa que nos queda por delante, son los siguientes. El viernes 19 de abril, habrá una rueda de prensa a las 10 de la mañana, delante del barco en el puerto de Estambul. De 10 a 17 horas, realiza un cursillo, un primer grupo de países, sobre resistencia pacífica. Y a las 17 horas se celebra un encuentro entre todas las personas que participan en la flotilla. El sábado 20 de abril, el segundo grupo de países (entre los que está España) celebran el mismo cursillo de resistencia pacífica. El domingo 21, en hora a precisar por la mañana, partirá la flotilla rumbo a Gaza.

Ya por la noche hemos cenado 5 españoles, 1 palestino nacido en un campo de refugiados de Líbano y 3 canadienses. Estos últimos son una doctora de epidemiología, un doctor de medicina general y un enfermero. Los tres hablan castellano, y aunque canadienses, su origen es de distintos extremos del mundo: Macedonia, cuando era Yugoeslavia, Irán y Chile. También, aunque ha llegado a última hora, hemos saludado a Zohar, una compañera judía de Israel, anti sionista y pro palestina, veterana que participó en la flotilla de 2011.

Entre los apoyos públicos que está recibiendo la flotilla, me han encargado, desde su dirección, que traslade una Resolución de la Asociación Memorialista la Desbandá. Esta dice así: La Asociación la Desbandá quiere mostrar públicamente su total y decidido apoyo a la iniciativa Flotilla de la Libertad para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino de Gaza. El objetivo central de nuestra Asociación es sacar a la luz pública y denunciar los delitos de crimen de guerra y genocidio cometidos por el ejército italiano, el alemán y las tropas mercenarias franquistas marroquíes, que ametrallaron y bombardearon con barcos y aviones, a las más de doscientas mil personas que huían desde Málaga por la carretera de la costa hacia Almería, en una distancia de más de 200km, desde el día 7 de febrero de 1937, en su afán por destruir la república democrática española. El genocidio y la hambruna impuesta, desde hace más de 6 meses al pueblo palestino de Gaza, nos recuerda, todos los días, el dolor, la impotencia y el sufrimiento de ver como de manera inhumana se asesinas a niños, niñas, mujeres y mayores, por miles, en un reguero permanente y diario. La Andalucía víctima del fascismo de ayer, es la Palestina víctima del sionismo de hoy. Por ello condenamos los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Gaza y en toda Palestina, deseamos el éxito de la misión humanitaria de la flotilla de la libertad y gritamos, como la mayoría de todos los pueblos del mundo ¡¡Viva Palestina Libre!!