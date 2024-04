Octavo diario de la Flotilla de la Libertad Rumbo a Gaza

27 de abril.

Así, antes de las 10 de la mañana, toda la delegación española se hizo una foto de familia en la puerta del hotel Tugra, donde tenemos habitualmente todas las reuniones, antes de despedir a los cargos institucionales que se marchaban.

A las 10 de la mañana empezaba la asamblea general de la flotilla, Ismael, presidente de IHH, nos informa que la inspección del barco se estaba realizando y que todavía era optimista sobre la posibilidad de salida de la flotilla en pocos días. “La inspección del barco por parte de Guinea Bissau, país bajo cuya bandera navegan los dos barcos, el de mercancías y el de pasajeros, no puede encontrar ningún defecto técnico, porque hemos revisado a fondo el barco. Tendrán que darnos el permiso de navegación, porque el barco está bien revisado, y en poco tiempo, la autoridad portuaria, permitirá la salida de astilleros del barco de pasajeros para anclarlo en puerto. No nos interesa ahora cambiar de bandera los barcos, porque eso demoraría mucho la salida. Tenemos la razón y el derecho de nuestra parte y tendrán que dejarnos partir.” Es importante señalar que Ismael es hijo de uno de las 10 personas de nacionalidad turca que fueron asesinadas por los soldados sionistas, cuando asaltaron el barco Mavi Mármara, de la Flotilla de la libertad, en 2010. Su compromiso es con la causa palestina, pero también, para con un ser muy querido que murió defendiendo esa causa.

Después de la Asamblea, los cargos institucionales antes de marcharse, ofrecieron una rueda de prensa, en la puerta del hotel, a los medios que han estado siguiendo la actividad de la flotilla en Estambul y que se iban a embarcar también, entre ellos, TVE, El País, Público y el Salto Diario. Podéis leer lo publicado por el Salto sobre esa entrevista.

A las 7 de la tarde, la reunión empezaba con la bomba. Al no encontrar ningún impedimento técnico para que navegara, el representante del gobierno de Guinea Bissau, exigía que el dueño del barco, o sea IHH, firmara un documento donde se comprometía a no navegar hacia Gaza. Ante la lógica negativa de IHH a firmar ese documento, se le comunicó, que entonces Guinea Bissau retiraba su bandera de los dos barcos más importantes de la flotilla, el buque de carga grande y el buque de pasajeros grande (además iban también otros dos barcos pequeños de carga y de pasajeros). Eso significaba claramente, que al no tener bandera para navegar, la salida de la flotilla se demora, bastante más de lo que pensábamos. Además se ha informado, que tampoco Turquía quiere que los barcos naveguen bajo su bandera, por lo que en caso, de que el régimen sionista de Israel, no hubiera utilizado a Guinea Bissau para impedir la salida del barco, lo más probable es que el gobierno turco, presidido por Erdogán, a pesar de todas sus declaraciones de apoyo a Palestina, tampoco hubiera autorizado la salida de la flotilla, como ya hizo el gobierno griego en 2011. Estamos entonces, con una carga de ayuda humanitaria de 5.500 toneladas, un barco de pasajeros con cerca de 500 personas esperando viajar en él, para acompañar la ayuda y descargarla en Gaza, los barcos están listos técnicamente para hacerse a la mar, pero no pueden realizar su ayuda humanitaria, porque no encuentra país bajo cuya bandera pueda navegar, ni puerto seguro desde donde le dejen salir. Es la complicidad sorda de distintos gobiernos, que sometidos al poderío de EEUU e Israel, están siendo cómplices del genocidio, la masacre, y el exterminio al que se está sometiendo al pueblo palestino. Hay un momento de gran emoción en la sala donde estamos reunidos. A muchas personas se les saltan las lágrimas, otras intentan consolar a quien tiene al lado con gestos cariñosos como apretar sus hombros. Pero el mensaje a continuación es aclamado por todas las presentes, no nos rendimos, buscaremos otra bandera para navegar, buscaremos puerto seguro desde donde partir, y lo haremos pronto porque el pueblo de Gaza nos está espera y no podemos tardar mucho. Al escuchar esto, me ha venido a la memoria las palabras de Marcelino Camacho, el que fue un comunista íntegro y líder de Comisiones Obreras: "Si uno se cae, se levanta inmediatamente y sigue adelante".

La nueva situación obliga a que, a pesar de que hay gente dispuesta a quedarse y a esperar en Estambul los acontecimientos, la organización de la flotilla recomiende la vuelta a casa, seguir en cada país el trabajo de divulgación y concienciación y estar preparados para la nueva convocatoria de salida de la flotilla. La delegación española, prácticamente entera, volverá el lunes 29 a España, por lo que podremos llevar nuestras banderas de solidaridad con Palestina a las manifestaciones del día internacional de la clase obrera, el 1 de Mayo.

Aprovecho para comunicar, que todas aquellas personas que hubieran deseado sumarse a la flotilla y que no pudieron porque no se enteraron a tiempo, o no disponían de días libres en aquellos momentos, pueden ponerse en contacto, a través de este chat conmigo y apuntarse a la nueva convocatoria de flotilla. Como dijo Nerea, la diputada de IU, si nos ponen quinientos obstáculos, nosotros buscaremos la manera de sortear seiscientos. Volveremos a unir a los pasajeros de la flotilla, y esta vez, seremos más, y tendremos más experiencia, más unidad y más decisión.

Mañana, aún, la flotilla internacional que permanecemos hasta el lunes en Estambul, volveremos a apoyar la concentración que hacen todos los días, seguidores de IHH en la explanada de la mezquita azul, desde las 15:00 hasta lasta las 22:00h. Pero antes de despedirme, en el que será el último diario, a no ser que ocurra algo de mención, quiero hablar de dos cosas, la primera, presentar a la persona de más edad que ha tomado parte en este proyecto de flotilla y nos ha acompaña permanentemente en los debates y las asambleas. Carlos Trotta, argentino, reconocido médico que estudió medicina en su país y en Estados Unidos y que fue durante 30 años, director del área cardiovascular del hospital del Mar de la Plata. Al jubilarse a los 66 años, decidió sumarse a la asociación Médicos sin Fronteras, con quien participó en numerosas misiones humanitarias que se desarrollaron en países como Yemen, Siria, Sudán del Sur, Kenia, Haití, Filipinas, Siria, Sri Lanka y Gaza.

Allí fue en diciembre de 2008. Veía, como ahora por la tele, las imágenes de destrucción y de muerte, en aquella ocasión la guerra que los sionistas llamaron “Operación plomo fundido”. El día a día, era de intenso trabajo: operaciones, curaciones de heridos y quemados, consultorio externo… Le impactó la calidez, el afecto, y la ternura de la gente de Gaza. Su dignidad, su espíritu de lucha y de resistencia. Él se preguntaba: ¿Cómo se puede sobrevivir con el terror permanente de ser atacados en forma cruel, despiadada, repetida, inmisericorde, en medio de la destrucción, sin agua, sin electricidad? ¿Cómo se puede sobrevivir y seguir con tanta dignidad, con tanto heroísmo, con tanto amor a su tierra? Ahora, Carlos, 15 años más tarde, quería volver a Gaza a seguir intentando resolver esas interrogantes.

La segunda cosa que quería mencionar es el profundo agradecimiento a quienes nos han seguido diariamente, dándonos ánimos, cariño y fuerza. Han sido embajadores de la lucha contra el genocidio y han formado parte realmente de la flotilla. Esperamos que, cuando llegue el momento de, una nueva tripulación, sea esta quien sea, sigan ahí con su apoyo moral y su cariño, a no ser que decidan también embarcarse, participando directamente en la flotilla, a ello os animo.