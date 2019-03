Manifestación en Madrid: No hay democracia sin derecho a decidir

Llamado a envío de adhesiones

Sábado 16 de marzo a las 18:00 hs. Atocha-Cibeles

El juicio político que ha comenzado en el Tribunal Supremo no es solo contra las personas que se sientan allí como acusadas, sino contra todo el pueblo de Cataluña, también contra todas las personas republicanas de los pueblos en el Estado y contra todas aquell@s que somos demócratas .

Con ello muestran su fortaleza represiva, pero sobre todo su debilidad política, su incapacidad para dar soluciones dialogadas, democráticas, a problemas de naturaleza política, en Cataluña o aquí.

Sin derecho a decidir no hay democracia. Votar, decidir, que la gente nos expresemos es la base de la misma. Y esto es lo que se juzga. Si no hay democracia para Cataluña, no la habrá para nadie.

¿Para qué son las ideas si no es para ponerlas en práctica al servicio de la sociedad? Están juzgando ideas, porque qué son éstas sin la práctica.

Es por eso que el Madrid que apuesta por el diálogo, la política, por los valores democráticos y republicanos, el Madrid del No Pasarán, también debemos ponerlo en práctica, salir el 16 de marzo en movilización frente a las derivas autoritarias, en defensa del derecho a decidir, por la libertad de los presos/as politicos/as, no permitiendo se nos use de ariete para promover enfrentamiento en vez de soluciones políticas, contra otros pueblos hermanos y sus aspiraciones democráticas y republicanas.

No es contra el movimiento soberanista republicano catalán como se construye alternativa a este régimen monárquico y la amenaza del fascismo. La confluencia de movimientos democráticos y republicanos es necesaria para lograr un proyecto digno y con justicia social, la puesta en marcha de procesos constituyentes.

Con movilización, con empoderamiento popular, con solidaridad, es como se han conseguido los derechos y libertades, también así será ahora.

El 16 de marzo en Madrid saldremos a la calle porque decidir no es delito, porque no hay democracia sin derecho a decidir, ¿te sumas?

Si eres una organización no dudes en enviar tu adhesión como ya hemos hecho muchas a: nohaydemocraciasindecidir@gmail.com

Organizaciones convocantes

ANC Madrid-Anticapitalistas Madrid-Asamblea Popular de La Elipa-Ateneo Popular de Alcorcón-Ateneo Republicano de Fuenlabrada-Catalans a Madrid-Catalans al mon-GGT Sindicato de Enseñanza de Madrid -Comision de Anticapitalismo Sierra Norte-Coordinadora 25s-Coordinadora estatal solidaridad con Cuba-Madrid-Consultas monarquía o República-Contracorriente -Corriente Revolucionaria Trabajadores/as -Espacio Republicano de Madrid-Euskatuak/Euskaldunes por los madriles-Federación Republicanos-Fenda (galegos soberanistas en Madrid)-Fora el Borbó (Plataforma referéndum universidades UPF y la UB) -Información Obrera-Iniciativa Acercar-Convivir-Izquierda Castellana (IZCA)-Izquierda Revolucionaria-JCE(m-l)-La Comuna-Madres contra la represión -Madrileñ@s por el derecho a decidir-Marchas de la dignidad -Móstoles Decide-Movimiento Antirrepresivo de Madrid-Pan y rosas-PCE (m-l)-Red roja-Referendum UAM-Referendum URJC-Referendum Unizar-Sindicato de Estudiantes-Unidad Civica por la República-Valdezarza Decide-Vallekas Decide-Vicalvaro Decide-Yesca