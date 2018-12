Fuente: Pikara Magazine

Por Patricia Reguero

El año de la huelga feminista y de la sentencia de La Manada, el feminismo ha rugido para denunciar el contexto que permite la violencia sexual mientras muchos medios se han sumado a la “ola” con figuras como la redactora jefa de género de eldiario.es, una mesa especializada en EFE o la corresponsalía de género de El País.

No me cabe duda de una cosa: si algo ha puesto de manifiesto este 2018 con #LasPeriodistasParamos es que en todas las redacciones hay una periodista a la que no le da miedo decir que el periodismo, si pierde el foco de los derechos de la mujeres, solo podrá apuntalar la desigualdad.

Pero no basta: 2018 ha sido también el año de la contrarreacción machista ante los pasos indiscutibles de los movimientos de mujeres y, así, a los ya clásicos columnistas señoros se han sumado algunos nuevos. También ha habido sobrados ejemplos de cómo los titulares y los enfoques pueden no sostener y sino también ser puro relato de terror sexual.

Si dejaste de leer El Mundo unas semanas después que nos contaran cómo eras “la vida normal de la joven violada en San Fermín” en 2017, te cansaste de leer titulares sexistas durante los Juegos Olímpicos de Rio 2016, flipaste con “el psicópata que mataba por amor” -dijo El País– en 2015, torciste la cara cuando en 2014 ABC nos dijo que la menstruación causa divorcios y en 2013 quisiste sacar la catana cuando nos contaron cómo descuartizar a una mujer en la televisión pública manchega… esta es tu lista.

Recojo algunos de la gran cantidad de titulares que a lo largo de esta año muchas periodistas han señalado y compartido en Twitter. Bienvenida a machismo y medios, lo peor de 2018.

Relato de terror sexual

En 2018 hemos gritado la violencia sexual mientras muchos medios insisten en servir de altavoces al discurso del terror sexual. “Las representaciones sobre el peligro sexual no son solo la estructura que da soporte a la violencia, son en sí mismas violencias”, dice Nerea Barjola en Microfísica sexista del poder (Virus editorial, 2018), uno de los libros imprescindibles de este año.

Como en tantos otros casos, la ropa o el comportamiento de Diana Quer sirvieron de excusa a un buen número de medios para culpar a la joven de su propia desaparición. ‘No fue discreta’ (Antena 3), ‘Su autoestima es baja’ (Telecinco), ‘Se ha esfumado’ (El Mundo) o ‘Tómate un orfi‘ (“exclusiva” de Espejo Público, Antena 3, luego replicada en muchos medios) son algunos ejemplos de cómo los medios dieron prioridad a la versión de que la joven podría haber desaparecido por voluntad propia, negando así la verosimilitud de lo que siempre mantuvo la madre de Diana Quer: que la de su hija había sido una desaparición forzosa.

Lo que siguió al hallazgo del cuerpo de la mujer el 31 de enero de 2017 y la posterior detención de ‘El Chicle’ lo hemos visto infinitas veces. Detalles innecesarios, entrevistas que poco o nada aportan en el plano informativo (como las que le hicieron a su madre) y esa “monstruoización” del individuo, es decir, un intento de hacernos creer que quienes actúan así son excepciones de un sistema que en general, tampoco es tan hostil con nosotras.

En el año en el que hemos debatido como nunca qué es ‘consentir’, seguimos viendo titulares que demuestran haberse quedado fuera o no haber entendido nada. Solo así se entiende este “aceptó” del titular ‘Una de las menores de Alicante aceptó tener sexo para no ser violada por los 10 miembros de la banda‘, este “tener relaciones” en ‘Detenido por tener relaciones con una niña de 12‘, o que alguien pueda “mantener relaciones” cuando la amenazan con un hacha.

Claro que estamos hablando de una situación en la que un medio se puede permitir informar sobre violencia sexual en la sección de ‘Gente y Pasatiempos‘. De hecho, la espectacularización que se ha hecho del caso de La Manada, tratando a los acusados como si fueran famosos de la tele, ha dado lugar lamentables episodios como la entrevista al padre de ‘El Prenda’ en Cuatro: “Ella es culpable; los sevillanos eran muy guapos y fue a buscarles“.

En el reciente caso de Laura Luelmo, los medios han abierto sus micros para permitir que el asesino pida el perdón de la familia.

Violencia machista en la pareja

En el tratamiento de la violencia machista en la pareja, las “mujeres que mueren” siguen copando titulares sin sujeto activo como en ‘Yésica, la camionera asturiana que viajaba por Europa, degollada tras discutir con su novio’. Me ha llamado especialmente la atención en el caso de “el rey del Cachopo”, dado que cuando fue detenido ya se sabía que se trataba de un asesinato.

Perdura otra práctica de la que ha he hablado en anteriores episodios de Machismo y medios, que además este año me parece de especial gravedad si se analiza en relación al ascenso de Vox, que ha tenido en el discurso de “la ideología de género” una de sus bases. Así, decir que envían a un hombre a prisión “por mandar seis mensajes de WhatsApp a su pareja” (cosa que hizo Público en un tuit) o que detienen a un hombre “por dar una patada a su pareja” (como llega hasta mí el titular a través de Google Alerts, aunque luego fue modificado) es gasolina para el fuego.

De la banalización de la violencia de género dan cuenta estos titulares: ‘Cinco años de cárcel por poner fin a una fiesta arrojando a una mujer al vacío en Zaragoza’ (que rectificaron, podéis ver el titular original en la URL) o ‘Martha, la coqueta empleada de hogar estrangulada con un cable por ‘El Cubano”.

Sobre la muerte de Chiquetete, hemos leído que “vino en desgracia desde que fuera satanizado por el circo televisivo después que su exmujer lo acusara de propinarle varias palizas”.

Nueva hornada de columnistas señoros

Si hay un fenómeno que ha cogido fuerza este año es el de la irrupción de nuevos columnistas señoros. El ejemplo más reciente de cómo algunos columnistas que no te imaginabas cercanos a Vox que calcan sus argumento es Soto Ivars y su artículo ‘Dos palabras: denuncias falsas’, en El Confidencial. Le sigue de cerca este otro chavalote, Alberto Olmos, preocupado por los nuevos términos en que las mujeres están planteando qué es el consentimiento.

La verdad, qué pereza. Yo para esto prefiero seguir leyendo a los clásicos, como Javier Marías. Por ejemplo, en esta columna titulada ‘Mejor que nada mejore’ donde se repiten eso tan fake de que a las feministas les llueve el dinero, entre otras cosas.

Pero, claro, en un contexto en el que un columnista (y, peor, un juez), ve una escena porno en en acorralamiento y penetración de una chica por varios hombres en un portal, qué podemos esperar. ‘La Manada, violación o película porno’ fue publicado en El Correo Gallego, La Región y Atlántico Diario y Diario de Noticias de Bizkaia y generó el rechazo del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia.

Exclusiva: las mujeres políticas se ponen ropa

El cambio de Gobierno en junio de 2018 con la novedad de incluir en él a un buen número de ministras fue campo abonado para sacar el set de periodismo machista que parece que tienen muchos medios en su armario para, por ejemplo, informarnos de que (sorpresa) las ministras llevan ropa. Menos mal que la prensa seria nos informa de que “las mujeres del presidente” están “unidas por su sobriedad” en el vestir.

Y como hacer el ridículo no solo es gratis sino que da clics, ahí tenemos a El Mundo tirándose de los pelos por el “canalillo de Carmen Calvo” o este penoso “Andrea Levy se pone sexy“.

De sabios es rectificar (y, aclaro, rectificar no es borrar un tuit o cambiar un titular a escondidas, sino reconocer un error y decirlo) y desde aquí aplaudo a Vozpópoli por ello.

El misterioso caso de las mujeres invisibles

Uno de los capítulos más divertidos del periodismo machista, que no es otra cosa que mal periodismo, es el misterioso caso de las mujeres invisibles. A ver: que no hacen falta unas gafas moradas para ver mujeres, señores. Basta con utilizar un par de neuronas. Es como menos para levantar una ceja que la concesión del premio Princesa de Asturias de las Letras a Frédérique Audoin-Rouzeau dé lugar a un reportaje all men panel en La Voz de Galicia.

Un poco de risa da el titular ‘Las mujeres han sido un pilar fundamental para mi éxito’ acompañado por una foto en la que no sale ninguna mujer o este pie de foto en el que la política Teresa Rodríguez es invisible.

Y, junto a las mujeres invisibles, las mujeres sin nombre: RTVE nos dijo que ‘Dos españolas y Cristiano Ronaldo’ estaban entre los nominados a mejor gol de la temporada por la UEFA. Sus nombres son Olga Carmona y Eva Navarro.



De postre, estereotipos

Voy terminando con unos postres variados. Los estereotipos de las mujeres y la maternidad no hay quien los saque de los medios mainstream y así Carmen Machi es “la actriz que dio la espalda a la maternidad por su carrera”. Me parece muy significativo que el subtítulo de esta noticia sea “la intérprete asegura que nunca ha sentido la necesidad de ser madre”, porque deja claro que ni cara ni espalda, simplemente no entraba en sus planes.

Y lo de la sexualización de las mujeres sigue a la orden del día. ¿O quizá esto de La Vanguardia solo se aun técnica de SEO?: ‘Anastasia Bryzgalova, la doble de Angelina Jolie que ha enamorado en los Juegos de Invierno‘