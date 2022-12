Las columnas anarquistas y sus grupos guerrilleros durante la guerra civil

Dinamiteros, Hijos de la noche, Petroleo, Libertador, etc., los grupos guerrilleros que salieros de las columnas anarquistas.

10 de diciembre. Fuente: El Salto

Por Imanol

Dinamiteros de la Columna Durruti, en su mayor parte provenientes de las minas de Figols y de las de Sallent.

Llevaba tiempo pensándomelo y al fin me he decidido. Viaje a los orígenes de la guerrilla, y no, no os penséis que me voy a poner a divagar sobre los ataques guerrilleros a las tropas napoleónicas. Lo que yo llamo orígenes, si tenemos que ponerle fechas, podemos datarlo en los primeros meses de la guerra civil. Así que hoy, y seguramente varios días más, seguiremos a los primeros grupos guerrilleros anarquistas, que surgieron de la paralización en los frentes de las diversas columnas libertarias, o de las necesidades de evacuar a compas en peligro o a sus familias, de territorios conquistados por los fascistas. Como podéis ver, no me voy a centrar en los grupos de huídos, fugaos, echaos al monte o como queramos llamarles, si no a los grupos que empezaron a operar tras las lineas enemigas, pero que partían de las diversas columnas anarquistas que combatían al ejército franquista a lo largo y ancho del país. Muchos de sus integrantes provenían de los Comites de Defensa y de los grupos de acción que operaban en las ciudades, por lo cual estaban acostumbrados al mambo. Así que por fin, volvemos a los orígenes y una vez allí, nos adentramos en una dinámica que durará décadas... al lío!!!

El Grupo Internacional en Barcelona, durante el funeral de Buenaventura Durruti

Comentaros para empezar que esto no va a ser un repaso exhaustivo, pues de muchas columnas aún no tengo datos, si no una primera aproximación. Llevo unos cuantos días viendo como me adentro en este mundillo, basicamente nuevo para mí, y he decidido empezar por lo que me es más fácil y tengo más información. Según vaya recogiendo más mandanga, me extenderé en el asunto, pero hoy, me decido por lo básico. De la misma manera, me voy a pasar por el arco de triunfo el llamado XIV Cuerpo de Ejército, o lo que es lo mismo, las guerrillas formadas y comandadas por el PCE, aunque dentro de sus filas operaran un buen número de anarquistas. De todas estas cosas, si todo va de manera ordenada, hablaremos en un futuro espero que no demasiado lejano.

Cartel anunciador de la 2ª Andada en homenaje a "Los hijos de la noche.

De los primeros grupos que surgieron, una parte salió de las columnas catalanas que se dirigían a la toma de Zaragoza. Cuando el frente se estancó, basicamente por la falta de armas en dichas unidades y la imposibilidad de defender las posibles conquistas por escasez de munición, algunos grupos empezaron a franquear las lineas enemigas con diversos cometidos. Estos, podían ser desde ir a cambiar portillos en acequias, para que el agua de riego llegara a alguna colectividad, robo de ganado, acopio de información, o eliminación de tropas enemigas con fin de conseguir armas y munición extra. Cuando estos grupos se fueron “profesionalizando” además de seguir con las acciones anteriormente citadas, aumentaron su repertorio con voladuras de vías de ferrocarril, puentes, presas, toma de prisioneros, alguna ejecución, o golpes de mano con motivo de desmoralizar al enemigo y que tuvieran que estar siempre alerta aunque fuera en la retaguardia.

Por otro lado, algunos grupos se formaron simplemente con huidos, aunque luego se integraran en las columnas confederales. Dichos grupos se dedicaban a sacar gente de lugares conquistados por el ejército fascista, a evadir a militantes en apuros o a familias de izquierdas antes de que fueran localizadas y represaliadas. Destacamos entre ellos a “Los niños de la noche” o “Los Hijos de la noche”. Encontramos un grupo con dicho nombre evadiendo gente de Granada, que sabemos estuvieron ligados a la Columna Maroto. Se dice, sin que se pueda comfirmar, que los famosos hermanos Quero, guerrilleros urbanos de la ciudad nazarí, formaban parte de ellos. Entre los que si estaban seguro, a falta de descubrir a otros muchos más, encontramos a José Alba Rosales, Rogelio Almansa Martínez, Antonio Cañete Rodríguez, Antonio Fernández Labrot o Juan Palomino Saez “Hojarasquilla”. Otro grupo también denominado “Hijos de la noche” o simplemente “La Noche”, fue el formado y dirigido por el libertario Martín Gallart Malián, dentro de la Columna Durruti. Entre sus primeras acciones, la evasión de militantes y sus familias tanto de Zaragoza, como de lugares cercanos a la capital, hasta lineas republicanas. Por destacar algún miembro, decir que Agustín Remiro perteneció al grupo hasta que formó el suyo propio.

Martín Gallart, encargado del grupo guerrillero "La Noche" de la Columna Durruti.

Ya que estamos con la Columna Durruti, decir que en la misma hubo varios grupos guerrilleros. Destacó en la creación de los mismos Antonio Arisó Llesta. Normalmente, hay una confusión, pues hay una conocida foto de los dinamiteros de la columna, y se suele decir que son los dinamiteros de Utrillas, pero estos estaban en la Columna Ortiz, los dinamiteros de la Durruti provenían de las minas de Figols y de las de Sallent, en el Berguedà y en el Bages respectivamente. Además del Grupo dirigido por Gallart, encontramos: La Banda Negra, formada por miembros del Sindicato del Metal (que mientras voy buscando nombres, sé de la participación de Pedro Navarro Díaz) y al Grupo Internacional, que contó con la participación de muchos de los voluntarios extranjeros alistados en la Columna, con el añadido de que muchos tenían experiencia militar anterior. Destacar que en el grupo de los internacionales la participación de dos mujeres, por un lado Pepita Inglés, y por otro la francesa Georgette Kokoczinski “Mimosa”, que también actuó en alguna de las infiltraciones del grupo de Gallart. “Mimosa” murió en el asalto a Perdiguera junto a varios internacionales más y a su compañera Augusta Marx.

La miliciana francesa Georgette Kokozcinski "Mimosa", del grupointernacional de la Columna Durruti.

Ya que estamos con las mujeres que participaron en los grupos guerrilleros, la verdad es que me llevé un alegrón cuando vi que empezaban a surgir nombres. Visto lo visto, con lo difícil que es que se hable de ellas, con lo poco distinguidas y reconocidas que son, tanto por parte de sus compañeros de fatigas como por parte de la gente que rebuscamos entre las entretelas de la historia, que apareciera más de un nombre o dos, en lo que fueron mis primeros días de investigación, “me llenó de orgullo y satisfacción”, como diría un putero y defraudador al que creo que todas conocemos.

Sobre las hermanas Laguarta Ligorred, tanto Marina “Cora” como Mercedes, destacar que estuvieron integradas en el grupo “Los Libertadores”, que dirigía Cayetano Continente, “el Abuelo” y que formaban parte de la Columna Ortiz. En dicha columna, formando parte del grupo “Petroleo”, también participó Carmen Crespo “Francesita”. Había vuelto a Barcelona con la intención de participar en las olimpiadas populares, en vez de eso, se fue con las columnas. Murió en la sierra de la Serna durante el desarrollo de una acción en diciembre de 1936, tenía 20 años.

Ya que nos hemos pasado a la Columna Ortiz, decir que es otra de las unidades de las que hay bastante información sobre sus grupos guerrilleros. Por una parte, hemos mencionado al grupo de Cayetano Continente, al que pertenecían las hermanas Laguarta, junto a ellas aparecen algunos nombres más: Jesús Navarro Arnalda, Ramon Sánchez Pelopadre “Dientes” o Pascual Alda Cutanda. A finales de noviembre del 36, y proveniente de la Columna Durruti, apareció Agustín Remiro, que formó su propio grupo guerrillero, al que denominó “Los Iguales”. Otros grupos de infiltración fueron el de Manuel Sancho, del que por ahora solo conozco el nombre de unos de sus compañeros, Tomás Tolosana Félez, o el más conocido de “Los dinamiteros de Batista” o “Los dinamiteros de Utrillas”, que dirigía Juan Bautista Albesa Segura “Batista”. Entre sus componentes, Vicente Fontanet Gombau, a quien después encontraremos en la resistencia francesa, o Alejandro Latorre Pons. Finalmente, el grupo “Petroleo”, donde además de Carmen Crespo, sabemos de la participación de Enrique Casañas Piera.

Cayetano Continente, del grupo "Los Libertadores".

Con toda seguridad, la totalidad de las columnas confederales tuvieron sus grupos de infiltración y sabotaje, aunque por ahora no he podido dar con los nombres de los mismos, aunque dejo aquí algunos de sus integrantes para sacarlos de la penumbra del olvido: Francisco Antolín San Nicolas, Zacarías Aranda Baños y Santiago Cor Rabuy en la “Carod/Ferrer”, Luis Lizán Pérez en la “Paso a la Idea”, Francisco Prieto Morote y Antonio Zubiarraín Martínez en la “Roja y Negra” o “Ascaso”, Pablo Sanz Arnáez en el Batallón “Sacco y Vanzetti” del frente norte.

Comentar que en la Columna Roja y Negra, que tras su militarización se convirtió en la 127 Brigada Mixta, funcionaba el grupo “Libertador”, con mayoría de militantes libertarios y también la participación de algún socialista. Cuando Francisco Ponzán, de quien ya hemos hablado en muchos artículos, tuvo que salir huyendo por el asalto comunista al Consejo de Aragón y sus colectividades, fue a refugiarse a dicha Brigada. Allí, se integró en dicho grupo guerrillero, pues ya conocía a varios de sus componentes. No voy a extenderme más sobre dicho grupo, pues tendrá entrada propia antes o después. Simplemente mentaré a los componentes de los que tengo noticia: Los hermanos Faustino y Juan Manuel Barrabés Asún, Prudencio Iguacel Piedrafita, Benito Lasvacas Coronas, los hermanos Pascual y Eusebio López Laguarta, Eduardo Santaolaria Ferrer y Manuel Sus Dieste, todos ellos libertarios junto a los socialistas Ángel Beltrán Calvo, Ángel Cabrero Callau y Lorenzo Otal Biela.

Uno de los autos utilizados por los guerrilleros de la columna Sur-Ebro.

Para ir terminando con esta primera incursión guerrillera, un par de anotaciones para saber por que terreno nos movemos. Que a los grupos inicialmente surgidos, ya intentó Largo Caballero militarizarlos en septiembre de 1936. Que el mayor Manuel Estrada, del Estado Mayor, impulsó a dichos grupos, basicamente los comunistas, hasta que finalmente la República organizó en abril de 1937 un “Batallón de Guerrilleros”. Finalmente, el 15 de diciembre del mismo año, quedaba formalmente constituido el XIV Cuerpo de Ejercito, compuesto integramente por unidades guerrilleras, dirigido basicamente por el PCE y del que la mayoría de los grupos de las columnas, no formaban parte, aunque hay que reconocer que dicho cuerpo de ejército tuvo a numerosos anarquistas en sus filas. Y como el PCE no sabía digerir otras formas de actuación que no fueran las suyas, consiguió que la República publicase un bando en otoño del 38 disolviendo las unidades guerrilleras autónomas o que no estuviesen integradas en el XIV Cuerpo de Ejército. Ante esta medida, la respuesta libertaria, con la ayuda del teniente coronel Juan Perea, fue la de crear el Batallón de Ametralladoras C, más conocido como “Batallón Remiro”, y que no solo agrupaba a los hombres al mando de dicho guerrillero, si no que consiguió juntar a la mayoría de los guerrilleros que estaban encuadrados en el Xº Cuerpo de Ejército.

Agustín Remiro, encargado de "Los Iguales" y del posterior "Batallón Remiro" junto a Paco Ponzán

Y como colofón final, un par de preguntas para la gente que lee estas lineas, y pidiendo vuestra colaboración. No he encontrado por ahora ninguna referencia a unidades guerrilleras en la Columna de Hierro, así que quien disponga de información, estaría más que agradecido de que me pusieseis las pilas sobre el tema. Y otra, he encontrado un montón de nombres de guerrilleros libertarios encuadrados en el XIº Cuerpo de Ejercito, donde estaba encuadrada las 26 División, antigua Columna Durruti. ¿Alguien sabe algo de si hubo una especie de “Batallón de Ametralladoras C” en dicho Cuerpo de Ejército? Sé que por los menos el grupo de Gallart y la Banda Negra funcionaron hasta el otoño del 38, pero nada sé sobre lo que pasó después del bando unificador. Cualquier información al respecto será más que bien recibida. A quien le interese colaborar, y o aportar cualquier dato interesante que no esté incluido, escribir a nicautivosnidesarmados@gmail.com.

¡¡¡Mil gracias anticipadas y nos leemos en la próxima!!!

