Genocidio de 35 millones de indios durante el Raj Britanico. 31 hambrunas bajo el dominio colonial británico

¿Os habéis preguntado alguna vez por qué se tiene la idea de que la India es un país pobre y que la gente se muere de hambre por las calles? En efecto, fue así por más de 200 años, y costó 35 millones de vidas. Pero también hubo una causa clara. La gente no muere sola, la gente no perece sin más, no existe la persona tan vaga como para dejarse morir de hambre. El Imperio Británico extraía literalmente todo lo producible en la india para venderlo en los mercados europeos.

Por Pablo Heraklio

Cuando por acción u omisión se produce la muerte de una persona se habla de asesinato. Y cuando se produce en masa y se dirige hacia un grupo humano concreto se habla de Genocidio. Esto fue lo que ocurrió en la India bajo el dominio Imperialista Inglés.

¿En qué se parecen Sudán, Etiopía, Eritrea, Somalia o Ruanda? ¿En qué se parecen Yemen, India, Bangladesh o Sri Lanka? Todas son excolonias británicas, en todas se practicaron genocidios, en todas se practica impunemente el apartheit, y en ellas se desarrollaron las peores hambrunas vistas hasta ahora por la humanidad. Ni bohers, ni franceses, ni siquiera los infames conquistadores españoles, desplegaron tal maldad por el mundo.

Genocide of Millions of Indians During the British-Raj. 31 Famines under British Colonial Rule - Global Research 29.8.2022 por Chaitanya Davé

“Odio a los indios. Son gente brutal con una religión brutal. La hambruna fue culpa suya por reproducirse como conejos.”—Winston Churchill

Bajo el Raja Británico [Brithis-Raj, Reino Britanico en la India], India sufrió innumerables hambrunas.

Desde 1760 hasta 1943, India sufrió terribles hambrunas de forma regular. Comparemos esto con el hecho de que no ha habido hambrunas en ninguna parte de la India desde la independencia.

Anteriormente, cuando la hambruna golpeaba al país, los reyes gobernantes indígenas respondían rápidamente con medidas útiles para evitar estas hambrunas. Después del advenimiento del dominio británico, la historia fue diferente.

La primera de estas hambrunas tuvo lugar en 1770 hasta 1773. Mató a 10 millones de personas. Fue seguida de otras en 1783.

Bengala fue la primera región en experimentar los efectos devastadores del dominio británico después de que la Compañía de las Indias Orientales se convirtiera en gobernante virtual de la provincia después de la Batalla de Plassey en 1757 CE. Esa hambruna de 1768 CE mató a casi 10 millones de personas en Bengala y Bihar.

Churchill y las hambrunas en la India

Bajo las retorcidas políticas de Churchill, a pesar de tener una buena cosecha en 1942, áreas masivas de la llanura Indo-Ganges se vieron afectadas por la hambruna al año siguiente, siendo Bengala la peor parada.

Aunque los números varían, según la Comisión Woodhead, mientras que la hambruna y las epidemias posteriores mataron a más de 15 millones de indios en estas partes del país, el gobierno de Churchill desvió el suministro de granos alimenticios a Grecia y Yugoslavia desde la India.

Parte del grano de la India también se exportaba a Ceilán (ahora Sri Lanka) a pesar de que la isla no sufría las mismas dificultades; el trigo australiano navegaba evitando las ciudades indias (donde los cuerpos de los muertos de hambre cubrían las calles) hacia los puertos de los Balcanes y del Mediterráneo, mientras que las ofertas de ayuda alimentaria estadounidense y canadiense fueron rechazadas [por el gobierno inglés en la India]. A la India no se le permitió usar sus propias reservas de libras esterlinas o sus propios barcos para importar alimentos.

India tenía suficiente suministro de alimentos para alimentar a los hambrientos, pero los británicos optaron por exportar millones libras de cereales al extranjero.

El nacionalista indio, shri Dadabhai Naoroji, señaló que mientras los habitantes de Orissa perecieron en masa en 1866, India había exportado más de 90 millones de toneladas de arroz a Gran Bretaña.

Leopold Amery, el Secretario de Estado para la India y el mariscal de campo Archibald Wavell, que pronto sería nombrado nuevo virrey de la India, estaban deliberando sobre cómo enviar más alimentos a la colonia. Pero el irascible primer ministro Winston Churchill se interponía en su camino. A pesar de sus esfuerzos por convencer a Churchill, no se pudo evitar la hambruna de Bengala.

Anteriormente, los gobernantes indios, ante la posibilidad de que se acercara una hambruna, renunciaban a sus impuestos y adaptaban medidas compensatorias como riego, exenciones de impuestos, etc. para proporcionar el mayor alivio posible a los agricultores.

Los gobernantes coloniales continuaron ignorando cualquier advertencia, aunque el hambre se había instalado desde principios de 1770. Luego, las muertes comenzaron a partir de 1771. Pero la Compañía elevó el impuesto territorial al 60% para auto compensarse por la pérdida de ingresos.

Bodycount de un genocidio imperialista

A continuación se muestra la cronología de las principales hambrunas en la India durante el Raja Británico:

Hambruna de Doji Bara o Hambruna de Scull de 1791-92: Ocurrió en la presidencia de Madrás, así como en los principados indios de Hyderabad, el sur del país de Maratha, Deccan, Gujarat y Marwar. El pueblo murió en gran número; no podían ser incineradas ni enterradas. 11 millones perecieron durante los años 1788-94.

Hambruna de Agra de 1837-38: Ocurrió en los distritos de Doab central y trans-Jumna de las provincias del noroeste (luego provincia de Agra), incluidas Delhi y Hissar. Se mataron al menos 800.000 personas.

Hambruna del Alto Doab de 1866: Ocurrió en el Alto Doab de Agra, Delhi y las Divisiones Hissar de Punjab bajo el territorio británico, también en el este de Rajputana bajo los reinos / principados indios. 2 millones de indios fueron asesinados.

Hambruna de Orissa de 1866-67: Ocurrió en los distritos del Territorio Británico de Bihar, Bellary y Ganjam de Madrás. 1 millón de personas (814.469 en Orissa, 135.676 en Bihar y 10.898 en el distrito de Ganjam) perecieron.

Hambruna de Rajputana de 1869: ocurrió en Ajmer, el oeste de Agra y el este de Punjab bajo los británicos y Rajputana bajo los reinos y los principados indios. 1,5 millones de personas asesinadas de hambre.

Gran Hambruna de 1876-78 y Hambruna del Sur de la India de 1876-78: Ocurrió en el territorio británico de Madrás y Bombay y en los reinos indios/ principados de Mysore y Hyderabad. 5,5 millones de personas murieron de hambre en territorio británico. La mortalidad es desconocida para los estados principados. Las estimaciones de mortalidad total por hambruna varían de 6,1 a 10,3 millones de personas.

Hambruna india de 1896-1897: Ocurrió en el territorio británico de Deccan, Bombay, Madrás, Bengala, Provincias Unidas, Provincias centrales, así como en partes de Punjab, especialmente en la zona de Bagar; también en los reinos indios y los estados principados del norte y este de Rajputana, Hyderabad y partes de la India central. 5 millones de personas perecieron en territorio británico.

Hambruna india de 1899-1900: ocurrió en las provincias centrales de Bombay, Berar, Ajmer y partes de Punjab, especialmente en la zona de Bagar; también Rajputana, Hyderabad, India central, Baroda, Kathiawar y Kutch. 1 millón de personas fueron matadas en los territorios británicos. La mortalidad es desconocida para los estados principescos.

Hambruna de Bengala de 1943-44: Ocurrió en Bengala. 1,5 millones de personas asesinadas de hambre mientras que 1 millón muere a causa de epidemias.

Las hambrunas fueron utilizadas como armas estratégicas por el Raj británico. Millones hambrientos no pudieron ofrecer resistencia al poder impuesto.

A Diós Rogando

Cada desastre, cada hambruna en la India, fue un regalo del cielo para los misioneros, ya que pudieron convertir a miles de personas desesperadas prometiéndoles granos que salvarían vidas.

Las principales conversiones de hindúes al cristianismo en torno a cada hambruna y epidemia durante el Raja británico desacreditan las afirmaciones de los misioneros de que los hindúes se estaban convirtiendo al cristianismo para "escapar" del sistema de castas.

Lord Lytton "el Carnicero" había emitido órdenes específicas de que se suprimieran las noticias de la hambruna por la llegada de la reina Victoria, en cuyo honor se organizó Grand Durbar en Calcuta1877 mientras una horrible hambruna estaba matando a casi 100,000 indios en la presidencia de Madrás.

Conclusiones

Sumando todo, de alrededor de 35 millones de indios han perecido debido a las hambrunas bajo el Raj británico debido a su negligencia criminal e intencional para tomar medidas correctivas.

Sorprendentemente, nunca nos han enseñado en las clases de historia de la escuela secundaria o la universidad sobre estos genocidios bajo el Raja Británico. Debería enseñarse en la escuela secundaria de toda la India.

Mientras millones de indios morían de hambre, los londinenses bailaban en sus ornamentados salones de baile bebiendo whisky escocés y disfrutando del enorme botín expoliado de su colonia de la corona por parte del Imperio.

Este es el legado del British-Raj.

