EEUU impulsa la reconfiguración mundial por medio del Rearme Nuclear: la Paz Nuclear

17 de marzo. Fuente: Tarcoteca

Interdependencia

Desde el fin de las 2GM se entendió que los lazos comerciales y la cooperación internacional fomentaría el desarrollo de entendimientos que evitaran la 3GM. Los lazos se fueron estrechando en las décadas hasta el punto que todos tienen más que perder que ganar en una guerra. Esto ha sido así hasta que uno de los jugadores tiene más que ganar con la guerra que sin ella. EEUU está en crisis, y sabedora que en un conflicto internacional de intensidad media-baja está segura en su Fortress America pretende volver a arrasar y reconstruir los territorios dando lugar a un NOM, sea el orden que sea.

EEUU ha decidido cortar los cables de la interdependencia mundial. Esto desacoplará y ajustará los bloques regionales reconfigurando poco a poco todos los bloques menos el Americano.

EEUU activa los planes de desacoplamiento mundial como respuesta a la incursión rusa.

¿Por qué los aliados de EEUU lucharán sus guerras?

EEUU controla a aliados por medio del suministro de petróleo, armas y productos energéticos; sus víctimas no pueden resistirse.

Bloque Eurasia: Europa sin recursos energéticos y escasas materias primas. Necesitan el suministro marítimo para abastecerse. No pueden permitirse el bloqueo de suministros. Lucharán hasta la muerte por quien les provea de petróleo, bien sea EEUU o Rusia.

Bloque Asia-Central: Turquía e Israel disponen de gas y petróleo sustraído de Siria e Irak.

Turquía dispone de los apoyos necesarios para ser una potencia regional, organizar los Stans entorno al Turkestán, cuyo origen es el macizo de Altai, cuna de la civilización mongola.

Israel es la oligarquía financiera de EEUU, localmente contiene a Irán y colabora con Arabia Saudita en el control de la región. Son capaces de apoyar por tiempo indefinido la expansión norte de Turco-otomana.

Australia ya forma parte del eje nuclear AUKUS, las maniobras en el Indopacífico ya han comenzado.

EEUU está exacerbando todas las rivalidades de amigos y enemigos haciendo que comprometan sus ejércitos nacionales, recursos y políticas mientras reserva sus propias fuerzas militares.

¿Cuál es el incentivo final? La Paz Nuclear

Cuando se pensaba que el Club Nuclear no lo formaban más de 8 países nos damos cuenta de que tan solo faltan por alojar en África y Sudamérica. E incluso Chile, Colombia, Brasil, Sudáfrica y Egipto poseen arsenales delegados.

Esta es la Paz Nuclear que viene en el medio plazo:

El monstruo de la tecnología ha hecho accesible la capacidad nuclear a multitud de países y EEUU pretende que estas armas proliferen como nunca lo hicieron. La paz que viene será nuclear o no será.

Un mundo en desacoplamiento

Es obvio que décadas de desinformación e intoxicación han perjudicado de forma irreparable a las élites que guían los designios de sus gobierno; incluidos sus servicios secretos. Se ha perdido cualquier rastro de contacto con la realidad, como muestra la inacción ante la acumulación de crisis irresueltas que les ha abocadoa la situación actual sin remedio; como muestra el fracaso de la COP26 . Son víctimas de sus propias ideaciones magicofantasiosas y la fatiga de guerra cognitiva.Una conclusión anunciada y esperada. Se a perdido cualquier atisbo de mesura, como muestran en sus declaraciones propagandísticas por sus medios de comunicación, haciendo gala de un belicismo triunfalista enajenado de certeza o realidad; que esgrime eslogans fascista sin complejos ni tapujos. Ya no se esconden. Pero aunque no escondiesen su militancia política, el problema es que los números, por más que se maquillen, son los que son y no otros:

La crisis mundial ya se cernía, los países echan el cierre, EEUU solo está exprimiendo al máximo lo que queda de planeta antes de extinguirse como nación. Porque sus cartas más fuertes las juega gracias al abastecimiento de petróleo, cada vez más estratégico. No puede suplir a todos sus aliados en forma necesaria para mantener un frente de guerra ganador.

EEUU se queda sin aliados: Va a desgastarlos a todos y va a exprimirlos.

Tampoco puede reactivar el enriquecimiento masivo de materiales radiactivos para suplir la demanda mundial. No volverá la producción de la guerra fría, ya que no se produce suficiente para el abastecimiento mundial tanto de combustible como explosivo. O desmantelan centrales nucleares, como Francia o Japón, u ojivas, como Rusia y EEUU. Pocas bombas pero bien tiradas.

Nada funcionará, porque su debilidad reside en su estructura, excesivamente dependiente del consumo interno y de la manufactura externa. Reindustrializar el país está fuera de su alcance. Necesita una perestroika seria, no seguir autoengañandose con planes como el New Green Deal.

La locura ya se desencadenó dos veces en Japón. Con tal poder destructivo al alcance de todos y capacidades cognitivas tan mermadas después de la borrachera de capitalismo es solo cuestión de tiempo que alguien recurra a la agresión nuclear legítima. El genio nuclear es el que se oculta en la lámpara maravillosa que todas estas élites frotan con esmero para que salga y les conceda un deseo.

El mío es el siguiente: OTAN No Bases Fuera!