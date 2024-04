Cuarto diario de la Flotilla de la Libertad Rumbo a Gaza

23 de abril.

Hoy día 22 teníamos comprometidas una primera reunión a las 17:00h, de la organización de la flotilla española, que es Rumbo a Gaza. En su web, también se pueden seguir los acontecimientos de la flotilla, su enlace es: https://www.rumboagaza.org/ ; el objetivo de la reunión es hacer fotos individuales de cada miembro del grupo, y un vídeo personal de un par de minutos, que puedan ser difundidos en caso de que suframos la detención por parte del ejército sionista. Después, a las 19:00h, tenemos la asamblea general de la flotilla de la libertad, donde nos reunimos todos los internacionales de los distintos países.

Parece que tenemos la mañana libre, pero hay cosas que hacer. En primer lugar la colada atrasada. No llevamos mucha ropa, porque el acceso al barco está limitado a 10 kg por persona, y si no le damos un lavado a la que usamos, empezamos a oler a tigres. Además tenemos que comunicarnos con amistades y familia y hacer un seguimiento de como se está dando la batalla informativa dentro del juego de presiones para evitar que la flotilla se haga a la mar. En este sentido quiero comentar dos artículos publicados recientemente. El primero del medio, Canal 12 de Israel, publicado antes de ayer sábado. El segundo, del Washington Post, publicado ayer domingo.

El artículo de Canal 12 dice entre otras cosas las siguientes: “el ejército israelí está llevando a cabo entrenamiento en preparación para una posible toma armada de la “Flotilla de la Libertad 2” que zarpará de Turquía dentro de unos días para romper el asedio a la Franja de #Gaza” “Israel inició una serie de movimientos políticos ante países europeos (que no nombró) con la ayuda de Estados Unidos” “el ejército israelí también comenzó a entrenar y prepararse para atacar el barco, y los combatientes de Shayetet 13 (una unidad de élite de la Armada israelí) comenzaron a entrenar para atacar el barco”. Aquí tengo que hacer un paréntesis para explicar que Shayetet 13, es la unidad que entró en el hospital Al-Shifa y asesinó a 400 personas recientemente. Pero lo más bueno viene ahora: “un combatiente de Shayetet 13, resultó herido tras caer de una cuerda que colgaba de un helicóptero, desde una altura de varios metros durante un entrenamiento para atacar la Flotilla de la Libertad.”. Esperemos que si nos cogen, no nos endiñen un delito, porque por culpa nuestra se les ha herido un soldado.

El artículo del Washington Post, dice: “Las aparentes contradicciones turcas sobre si permitir o no la salida de los barcos, han hecho que los organizadores duden sobre cuándo exactamente comenzaría el viaje, que estaba previsto que comenzara el domingo.” “La misión también está a “merced de las autoridades portuarias” en Turquía, dijo Ann Wright, una diplomática estadounidense retirada y ex coronel del ejército que renunció a su puesto en el Departamento de Estado, en oposición a la invasión de Irak encabezada por Estados Unidos en 2003.” “Huwaida Arraf, una abogada palestina estadounidense de derechos humanos que se unió a flotillas anteriores a Gaza, dijo: Nuestros gobiernos hasta ahora no han hecho nada, pero les instamos a comenzar ahora, a defender sus derechos, sus propias obligaciones según el derecho internacional, para exigir que Israel permita el paso seguro de la flotilla a Gaza.” La última frase que cito a continuación, es definitorio de cómo entiende el ejército sionista la ayuda humanitaria que llevamos para aliviar el asedio y la muerte de miles de criatura por hambre y enfermedades, además de las que mueren bombardeadas, “Uno de los grupos que participan en el viaje, una organización benéfica islámica turca, IHH, está designado como grupo terrorista por Israel.” O sea que los que llevamos ayuda humanitaria a las criaturas indefensas víctimas del sionismo somos terroristas. Se puede entrar en la web de IHH: https://ihh.org.tr/en y ver que discurso tienen y que es lo que hacen, pero también se puede ver la información en Wikipedia. Yo solo citaré una sola frase de una amplísima referencia que IHH tiene en la Wikipedia: “Establecida en 1992 y registrada oficialmente en Estambul en 1995, IHH brinda ayuda humanitaria en áreas de guerra, terremotos, hambre y conflictos. La IHH tiene estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas desde 2004. ¡¡Ag, socorro!! Los terroristas han penetrado en las estructuras de NNUU.

Ciertamente, el gobierno turco es islamista y de derechas, la IHH es una organización humanitaria de corte religioso y de derechas (no asustaros, es como la española Cáritas). Hamás también es un partido religioso y de derechas. Pero lo que está en juego es, como el colonialismo sionista, con todo el apoyo de EEUU y de la OTAN, está aplastando al pueblo palestino. Si vemos en la calle a un tipo muy fuerte, pegándole a un niño de 4 años violentamente, no le vamos a preguntar al niño cuál es su ideología, sino que lo vamos a defender. Ojalá nuestros referentes políticos palestinos de izquierdas, el Frente Popular, FPLP, el Frente Democrático, FDLP, o el Partido Comunista, PPP, tuvieran más apoyo en la sociedad palestina, pero será esta, la que se auto determine y decida su evolución política y su futuro. Es el derecho de los pueblos, el de librarse del yugo colonial y ser libres y soberanos.

Finalmente, la reunión de Rumbo a Gaza de las 17:00h se suspendió por la necesidad de tener un encuentro donde pudiéramos ponernos al corriente, de como se está desarrollando la lucha sorda en la oscuridad, para determinar si sale la flotilla y cuándo sale. Básicamente lo que nos trasladan las personas de Rumbo a Gaza, que están coordinadas con el conjunto internacional de la Flotilla, es que es posible salir a navegar el miércoles 24, pero que tenemos que hacer un esfuerzo de movilización informativa que contrapese las presiones que hay sobre el gobierno turco y que son trasladadas fundamentalmente por los guardaespaldas del régimen sionista, Estados Unidos, Reino Unido y la infame Alemania, que está jugando el papel de primero de la clase, en la represión del movimiento de solidaridad con Palestina en Europa. Esperemos que podamos partir ese día, porque además, como dijimos en el primer diario, los gastos se lo sufragan de su bolsillo, cada persona voluntaria de la flotilla y muchas personas, bastantes de ellas jubiladas, o precarizadas, no tienen muchos recursos para estar pagando hotel y alimentación durante tanto tiempo.

Otra solución sería echar mano para el transporte en barco a Gaza, del buque de asalto anfibio de la armada española Juan Carlos I, que está fondeado en el puerto de Sarayburnu de Estambul. Además, este buque lleva a bordo varios helicópteros y cazas de combate tipo Harrier. Es el mayor buque de asalto de la Armada Española y está desplegado aquí como parte de la operación “Sea Guardian” de disuasión y refuerzo marítimo de la OTAN en el Mediterráneo. Aunque me temo, que están aquí para apoyar la guerra y no parta ayudar a las víctimas. Es el contrapunto entre nuestro gobierno y nosotr@s, unos mandan barcos de guerra y otros, barcos de ayuda humanitaria.

Mañana, despejaremos la incógnita de si por fin, el miércoles, salimos libres a navegar, en la flotilla de la libertad.