A un año de la muerte de Chato Galante

Fuente: Por Luis Suárez-Carreño, miembro de La Comuna

Un año que ha puesto ante nosotros, de manera aún más cruda, las profundas debilidades del sistema productivo y social planetario ante las que Chato se rebeló y luchó, entregando generosamente mucho del tiempo que le tocó vivir: las desigualdades sociales, los fanatismos y las discriminaciones, la insostenibilidad medioambiental, la codicia empresarial y los gobiernos que se pliegan a esta. Son los ingredientes que han contribuido a esta tormenta perfecta de muerte y empobrecimiento a que hemos asistido en estos 12 meses. Y son unas condiciones estructurales, casi ya geológicas, que nos condenan a repetidos ciclos de desastres en el futuro, probablemente cada vez más frecuentes.

Este año de tantas lecciones que probablemente no aprenderemos han mostrado, como se ha repetido, lo mejor de nuestra sociedad: el personal sanitario luchando por salvar vidas arriesgando las suyas, pero también el personal docente y muchas otras personas entregándose a los demás, por ejemplo, en las colas del hambre. Ha mostrado descarnadamente el efecto demoledor de años de recortes de lo público, y ha mostrado también lo peor del género humano en forma de caceroladas de cayetanos reclamando su derecho a la insolidaridad, al clasismo, a la estupidez.

Chato luchó desde muy joven contras las injusticias, al principio contra las más próximas y acuciantes del franquismo, años más tarde contra otras más sutiles o taimadas, pero no menos dañinas, otras, apenas perceptibles, bien por su lejanía geográfica, como el hambre, el neoesclavismo y los necolonialismos, o por su naturaleza difusa, inasible, como el cambio climático. Esas injusticias son quizás las más dañinas pues apenas podríamos reconocerlas, ni por eso temerlas, salvo porque en sus manifestaciones indirectas como la de arrojar recurrentemente a muchas de sus víctimas en nuestras playas.

Habíamos compartido muchas cosas: militancias, juergas, ilusiones… también otras experiencias no elegidas como la cárcel y las palizas de la policía franquista. Compartimos un torturador, González Pacheco o ‘Billy el niño’, que murió impune y condecorado unas semanas después que Chato, el 7 de mayo, en un sarcasmo del calendario. Alguien escribió ese día en esta misma columna: ‘Hoy es un día de vergüenza nacional y así debería recordarse para las venideras generaciones; para que sepan de una sociedad tan cobarde, tan hipócrita, que fue incapaz de encararse con presuntos criminales que disfrutaban de privilegios y prebendas oficiales, que fue incapaz, más de 40 años después, de sacudirse la sombra del franquismo de sus togas y tarimas.’

Desgraciadamente, este tampoco ha sido el año de la justicia y del fin de la impunidad del franquismo, por los que Chato luchó denodadamente sobre todo en la última década, y de las que se convirtió en figura visible y mediática, sobre todo por su aparición en el premiado documental ‘El silencio de otros’ (Goya 2018), ganándose un respeto unánime que quedó fielmente retratado en la impresionante reacción social ante su fallecimiento.

Las querellas han seguido encontrando el rechazo del sistema judicial, hasta en el mismo Tribunal Constitucional, obligándonos a recurrir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, un anteproyecto de nueva ley de Memoria Democrática nos ha generado ciertas esperanzas, como primer acercamiento positivo al cabo de tanto tiempo al derecho a la justicia; sin embargo, de momento, el texto no garantiza plenamente este derecho, y en esa batalla seguiremos empeñados, en particular desde la asociación La Comuna y desde la coordinadora estatal Ceaqua de las que Chato fue potente motor.

De alguna victoria, de momento más simbólica que efectiva, sí podemos enorgullecernos en este año, particularmente la toma de declaración telemática ante la jueza Servini (de Buenos Aires) por parte del jerifalte franquista y representante destacado del poder político y económico hasta hoy mismo, Rodolfo Martín Villa, el 3 de septiembre pasado, en el marco de la Querella Argentina. Aunque de momento esto no ha supuesto efectos penales concretos por sus responsabilidades en relación a múltiples crímenes de Estado durante la Transición (12 homicidios y cientos de heridos entre 1976 y 1978), ha servido para recordar en los medios la impunidad de crímenes como la matanza de obreros en Vitoria por la policía, del 3 de marzo de 1976.

Ese día, haciendo guardia frente a la Embajada argentina en Madrid durante varias horas, para asistir, aunque fuera desde la calle, a esa declaración judicial - la primera en nuestra historia por crímenes del franquismo - sentíamos muy viva la presencia de Chato, su energía, visión y capacidad de lucha; en este hito quedaba reconocida de alguna forma su labor.

En esta materia de justicia transicional y universal, el año nos ha deparado alguna paradoja: El pasado mes de septiembre la Audiencia Nacional condenó a 133 años de cárcel a uno de los asesinos del jesuita Ignacio Ellacuría y otras 6 personas en El Salvador en 1989. Un militar condenado por un crimen de estado más de 30 después, en aplicación de la doctrina internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Ni el tiempo, ni las complicidades políticas, ni las razones de Estado: la justicia. Sencillo ¿no? ¿Por qué no aquí?

La toma de declaración a Martín Villa dio pie a una reacción corporativa a la defensiva de la casta del régimen del 78, en forma de cartas a la jueza en descargo del acusado, destacando algunos veteranos del PSOE de esos que sestean en sus consejos de administración impasibles ante cualquier injusticia, pero saltan cual resortes cuando alguien osa tocar a algún compinche, con independencia de su historial político.

Esas cartas a la jueza, al igual que la otra carta pública posterior de 70 figuras políticas en apoyo del Borbón emérito en fuga, muestran una sensibilidad extrema, enfermiza, de la piel de los defensores del régimen del 78: cualquier cuestionamiento de los hechos o de sus protagonistas provoca reacciones cuasi-histéricas. Así lo han demostrado, de nuevo, ante otra según ellos afrenta intolerable: dudar de la calidad de nuestra democracia.

Una democracia de cuya calidad este año hemos seguido recibiendo noticia a través de los procesos judiciales en torno a la corrupción económica sistémica y persistente del PP; sobre las cloacas del Estado y las actividades criminales desplegadas por la anterior cúpula del ministerio del Interior, en favor de ese mismo partido. Corrupciones a las que esa derecha constitucionalista sigue añadiendo el pasarse por el forro la Constitución en lo que le conviene, por ejemplo, negándose a cumplir con su obligación de renovar un poder judicial ‘amigo’.

El año ha servido también para confirmar que, aunque el acceso efectivo a la justicia se siga resistiendo, y aunque la derecha se halle inmersa en una ofensiva negacionista y neofranquista, la lucha por la justicia y la memoria democrática se ha instalado ya firmemente en nuestra agenda política. En este empeño, la ausencia de Chato supone un serio lastre, pero su recuerdo es un permanente estímulo para continuar su labor.

Para sus tantos amigos y amigas, compañeros y compañeras, resulta triste no poder conmemorar este primer año como nos gustaría y como merece debido a las excepcionales circunstancias que siguen constriñendo nuestro accionar colectivo.

El año se nos ha hecho largo, sí, hemos echado mucho de menos a Chato, pero su ejemplo sigue aquí; por eso, aunque la confusión es grande y los retos abrumadores, que nadie espere vernos rendidos.

Aquí no se rinde nadie, por Celso X. López Pazos. Membro da Asemblea Republicana de Vigo

Apreciado Chato:

Ya pasó un año, Chato, y me gustaría ser yo quien te contara algunas cosas que pasaron este año alrededor del movimiento memorialista gallego. Primero de nada, a título personal, tengo que decir que hago lo que puedo para no perder nada de lo mucho que aprendí de ti, a pesar de que, aunque intenso, el tiempo que coincidimos no pudo ser más largo. Y debo confesar que mi primer contacto contigo representó un aprendizaje fundamental que me permite mantener el aliento y la audacia imprescindible para no perder impulso en el camino de la lucha por devolverles la dignidad y la memoria a las víctimas del franquismo. Que sepas que ese “aquí no se rinde nadie” que tanto proclamabas y esa fuerza, case telúrica, que derramaste generosamente cuando estuviste entre nosotros, sigue dentro de mí y no dejará de emerger para siempre, estoy bien seguro, en cada paso que dé o vaya a dar el movimiento memorialista gallego.

Por si no lo sabes, el año pasado y en la Isla de San Simón, nos acordamos mucho de ti y recordamos tu ejemplo. A pesar que por el paso de la pandemia y por seguridad sanitaria no pudieron estar todas las personas que hubieran querido hacerlo, que sepas que todavía permanecía en el aire de la isla tu alegre imagen cantando en gallego los versos que el bardo de Ponteceso escribió para honra de la patria galega.

También te cuento, porque sé que vas a alegrarte mucho, ya que estuviste allí cuando eso ocurrió, que las querellas que en 2019 y en el salón noble de la Diputación de Pontevedra los familiares de Bóveda, Paz y Caamaño anunciaron que iban a interponer delante de la jurisdicción argentina por los asesinatos de sus familiares, ya son una realidad. ¿Qué te parece? Pues sí, desde el lunes 18 de enero de este año ya forman parte de la documentación que maneja el juzgado de Buenos Aires del que es titular la jueza Servini, junto con las demás querellas presentadas contra los asesinatos y crímenes de la dictadura franquista.

Y ya puestos a darte buenas noticias, te diré que el Pazo de Meirás volvió a manos del Estado, después de que el juzgado de Primera Instancia nº1 de A Coruña decidiese, en septiembre de 2019, devolverlo a manos públicas con una sentencia que estima la demanda presentada por la abogacía del Estado, que condenaba a la familia Franco a entregar el inmueble sin indemnización. Terminaban así, y por la vía judicial, los 82 años en que el Pazo de Meirás perteneció a la familia Franco. La sentencia, de más de 400 páginas, es acojonante, Chato, ya que, en sí misma, es una condena judicial al golpe del 36 y a los abusos y corruptelas de la dictadura. La hostia, ¿no?. Pero, por si te llega otra versión, es necesario que sepas que volvió a manos del Estado sin que el Estado hiciera absolutamente nada para conseguirlo. Por lo tanto, tiene que quedar claro que fue la investigación que sobre el expolio de Meirás hicieron particulares (los ejemplares trabajos de Carlos Babío y Manuel Pérez Lourenzo señalaron el camino a la actuación de los abogados del Estado) y, sobretodo, el empeño, el compromiso y la lucha ciudadana fue lo que más hizo y contribuyó para que Meirás volviera a manos del pueblo.

Pero, que te voy a decir sobre esto, Chato, cuando tú sabes mucho mejor que yo que el Estado sigue empeñado en no investigar nada que tenga que ver con el expolio franquista. Ya tienes dicho tú en más de una ocasión, que ese fue otro de los grandes silencios que se urdieron con los pactos de la transición, eses pactos que con tanta contundencia y energía siempre denunciaste.

La verdad es que podría ir contándote más cosas. Por ejemplo, sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Pero como atisbo que de este asunto ya tendrás información sobre los pasos que el movimiento memorialista está dando para introducir cambios decisivos en el anteproyecto, voy a ir terminando aquí, pero no sin antes aclararte una cosa.

Estás totalmente equivocado si piensas que extrañamos tu presencia. No extrañamos nada. Y ¿sabes por qué? Porque, mi querido y admirado Chato, todavía estás con nosotros.

En Vigo, Marzo de 2021

