Crónicas del Capitalismo Salvaje: la Fed Anuncia el "QE Perpetuo" y Promete inundar el Mundo. Previsiones

Por Pablo Heraklio

Si hay algo que ha marcado la política económica de los últimos 10 años esta ha sido la crisis de 2008 y las consecuencias de las medidas que los distintos bancos centrales y gobiernos han adoptado para paliarla. No nos vamos centrar en las causas de la crisis en si, de sobra conocidas, si no que nos vamos a meter en las curiosas medidas que los distintos gobiernos y bancos centrales tomaron para paliar la crisis así como en las consecuencias de sus decisiones, que van a marcar las políticas de las décadas siguientes. A los efectos tempranos le siguieron una serie de efectos secundarios siendo este último anuncio de la Fed uno de ellos. Asegura que mantendrá la Expansión Quantitativa a perpetuidad.

El ciclo deuda-ahorro-crisis, la Espiral Mortal

A partir de la lógica más fundamental seguida hasta por nuestras abuelas,

Cuando los prestatarios sobrendeudados pagan los préstamos antiguos sin pedir otros nuevos aumenta el ahorropor lo que, a falta de demanda, la oferta de dinero se “desinfla”, se reduce y el dinero circulante disminuye

La demanda de bienes y servicios se contraey a gran escala las empresas que carecen de clientes cierran sus puertas. Este es el tipo de Espiral Mortal retroalimentada observada en la Gran Depresión.

Una variante es aquella en que los prestatarios no pagan los prestamos antiguos. Entonces en teoría dejan de concederles créditos mientras crecen los intereses hasta el punto de ejecutarse los avales (recordemos la teoría del crédito PIG)

Preparados desde las escuelas de negocios para evitar creativamente esta indeseable Espiral Mortal, el ciclo de la crisis, los economistas acarrean consigo una serie de sesgos conceptuales como si de losas se tratase, plasmados en sus medidas anticíclicas; fórmulas anticrisis. Por ejemplo que el que el ahorro es malo per se porque inmoviliza capital y éste debe ser sustituido por crédito. Que el crecimiento es bueno y ha de mantenerse al precio que sea. Que la inflación es buena si está baja y ha de permitirse. Estas doctrinas tuvieron, tienen y tendrá grandes repercusiones en toda la sociedad.

Medidas anticíclicas

Son todas aquellas que se toman para paliar las crisis. Las crisis son siempre dolorosas no solo por la devastación en las empresas sino por el daño a las personas. Por tanto la toma de medidas está justificada ante la alternativa de no hacer nada y dejar que los balances se ajusten solos con el desarrollo de la crisis, como manda el liberalismo ortodoxo. Por lo tanto esta es una del las características fundamental del neoliberalismo, la intervención de los mercados, compartida con el socialismo. También es una argucia retórica para justificar posibles parecidos entre ambos sistemas, pues es una característica compartida.

Para entender cómo los Bancos Centrales y Gobiernos intentaron evitar la espiral mortal hay que reconocer los puntos básicos de intervención:

1) Redistribución de rentas por medio del empleo y la hacienda e inversión

2) Se modifica la oferta de dinero: tipos de interés o principales a los prestatarios, créditos o bonos.

3) El gobierno por su parte puede aumentar o disminuir la demanda de bienes y servicios, endeudandose o prestando.

A su vez hay que conocer los actores, ya que no es lo mismo que el deudor sea un banco a una empresa o un particular.

Cada crisis tiene sus propios fenómenos que la caracteriza sus propias causas y maneras de afrontar la y generalmente los métodos anteriores no funcionan con las nuevas. Estás medidas coyunturales acaban tomándose como la nueva norma de actuación hasta la siguiente crisis. Supercientífico.

Las "matemáticas" empleadas detrás de las distintas soluciones imaginativas han sido más bien dogmas de fé que teorías empíricos. Por ejemplo, si se considera que el problema de la deuda es que habiendo dinero en el sistema lo que hay es poca velocidad, pocos intercambios, se puede aumentar la velocidad aumentando el dinero circulante. Es el mismo pensamiento mágico que el de alguien que pensara que por acelerar un reloj de arena metiendo más arena pasase más rápido el tiempo.

Breve comparación de fórmulas anticrisis

-Crack del 29 y el New Deal

La primera crisis global y moderna fue por antonomasia el Crack del 29. Los títulos de bolsas de valores se fueron inflando por encima de su valor hasta que en un solo día de pánico, el famoso jueves negro, se devaluaron de pronto, cortando la financiación y paralizando el comercio mundial en pocas semanas. Con él la economía mundial. El presidente Roosevelt le puso fin con la fórmula del New Deal de 1932 y las famosas medidas Keynesianas:

1) reparto de la renta por el trabajo para estimular el consumo, por aumento del poder adquisitivo.

2) el empleo de la inflación con tipos de interés relativamente altos para que generen inversiones seguras y gran ahorro.

3) A su vez el Estado se desarrollaba y promovían colosales inversiones en infraestructuras a cambio de endeudarse y desarrollar la empresa pública. Deudas que después serían pagadas por toda la población vía impuestos. El sistema duró hasta 1971 con la estaflacción.

-Crisis del Petroleo y la pérdida del patrón Oro

La crisis de 1971 o crisis del petróleo fue producida por el cenit de su producción y la Guerra de Vietnam, y sus efectos en la balanza comercial. Supuso la adopción del neoliberalismo, o capitalismo salvaje. Eran los tiempos de los Chicago Boys con Milton Friedman a la cabeza.

1) Aumento exponencial de la deslocaclización de empresas a Europa y sudeste asiático. Consecuentemente pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores americanos

2) adopción del patrón petro-dolar y la aplicación de la TMM o teoría monetaria moderna con la expansión monetaria. Que daría lugar a la exacerbación del capital ficticios y la ingeniería financiera

3) marcado por las privatizaciones, reduciendo las necesidades presupuestarias. Ligando la cobertura en caso de emergencia a la renta personal.

-Efecto - Guerra de divisas

Debido a que el dolar perdió su referencia al oro se convirtió en una divisa flotante, que se cotizaba en comparación a otras divisas. Fue entonces el inicio de una guerra de divisas mundial más o menos cruenta según el periodo por el cual los distintos países han intentado devaluar sus monedas constantemente para fomentar sus exportaciones y disminuir sus deudas.

i comparamos el poder de compra del dolar con el de la cantidad de circulante en el tiempo nos damos cuenta de que a mayor circulante menor valor. Pero como el dolar es la divisa de referencia para el petróleo, acuerdo llegado con Arabia Saudí, todos los países que requieren petróleo necesitan reservas de dólares. Estas reservas poco a poco se devalúan lo que crea una necesidad constante de conseguir dólares. Esta dependencia del dolar es en la que se basa el poder económico americano.

- Las Crisis neoliberales 80s-90s

Son los tiempos dorados de la economía creativa, los Krugman, los Soros o los mercados asimétricos. Fueron buenos tiempos, pero solo pudieron duplicar la cantidad del dinero en 10 años. Las crisis se fueron encadenando unas con otras durante los 80 y 90 aterezadas con el dinero del FMI y apuntaladas gracias a las medidas del la Organización Mundial del Comercio imponiendo una serie de medidas a los países para que desregulasen sus sistemas económicoas: Crisis de la deuda latinoamericana años 1980, Crisis de Chile de 1982, Lunes negro (1987),

En 1989 comienzan a bajar los tipos de interés hasta que en los 2000 estos son cercanos a 0. También comienza la guerra de divisas. Cuando bajan los tipos aumentan los riesgos en las inversiones. Es decir, es más fácil invertir en negocios con menor margen de beneficios. Es decir, es más fácil invertir en la bolsa yTrading de alta frecuencia, con operaciones en milisegundo y escasos beneficios pero rentables gracias a su volumen. Gracias a la computerización de los mercados de valores, bancos y demás morralla los inversores comenzaron a realizar operaciones en todo el planeta en cualquier momento, pudiendo aprovechar hasta la mínima diferencia de valor para sacar un beneficio. Fue el inicio de las burbujas financieras modernas y de los efectos estampida, capaces de vaciar un mercado en cuestión de segundos.

Las instituciones financieras e inversoras se vuelven locas, la cantidad e dinero se duplica en 10 años, de 1990 al 2000. Llegan las crisis de nuevo cuño: Crisis Japonesa 1991, Crisis de México de 1994, (llamada Efecto Tequila), Crisis bancaria de 1994 (Venezuela), Crisis financiera asiática 1997, Crisis financiera rusa 1998. Y no podemos contabilizar las crisis en África.

En 1999 Crisis de las puntocomvinculadas a las burbujas económicas producidas por una gran masa quiero circulante rodante sediento de beneficios. este busca cobijo lugar poner una mínima rentabilidad. En ella se volatilizaron millones y millones en capital ficticio, electrónico, inexistente, imaginario, que simplemente se fue por el retrete en forma de deudas impagadas. Fue solo el preludio de lo que pasaría posteriormente con las burbujas inmobiliarias.

Necesitan gasolina para el incendio. En 1999 Bill Clinton deroga la Ley Glass Steagall que impide a los bancos comerciales mezclarse con la banca de inversión. Seguía sin ser suficiente, y en 2008 vuela, vuela, vuela volviéndose a duplicar [1]:

Crisis de 2008 QE y el tsunami de dinero

En 2008 se produce la Gran Recesión la madre de todas las crisis gracias a la explosión de un esquema ponzi de estafas piramidales entorno a productos financieros que se habían refugiado en el mercado inmobiliario como se ha explicado anteriormente que afectó a todo el planeta. Un desastre.

Detrás del QE hay una extraordinario pensamiento de esos de escribir en lápidas y por los que te dan Premiso Nobel: si los bancos, que son los primeros prestamistas y máximos tenedores de riesgo dejan de prestar se para el sistema. Una falacia, pero válida, porque si bien el sistema se reacomodaría el sufrimiento general sería insoportable, poniendo en riesgo la viabilidad del sistema en sí. El sistema posiblemente se destruiría y sería sustituido.

Primero veremos que ocurrió en EEUU, después lo que sucedió en Europa.

Básicamente se tomaron las siguientes medidas en Estados Unidos:

1) Los salarios se congelan con lo que aumentó la diferencia de rentistas con los empresarios.

2) bajar los tipos de interés entorno a 0 o valores negativos. Es decir se me va ver lo prestado sino que hay muchos países, en una vuelta de rizo, en el que el interés es negativo es decir pagas por tener un depósito; lo cual encaja perfectamente con la aversión al ahorro.

2) Se rescata a los bancos por medio de los Quantitative Easing QE o programas de expansión monetaria.

3) disminuir el endeudamiento del estado por medio de las medidas de austeridad.

En 2008 por arte de magia aparece el doble de dinero. Y para 2012 ya se había duplicado. Ningún patógeno o plaga es tan virulento.

Como se puede apreciar en la gráfica "Expansión cunatitativa USA" en rojo una parte proporcional fue a parar a la bolsa, que se hubiera hundido si no fuera por la inyección. Pasó a haber 5 veces más dinero en 2017 que en 2007. Ahora ya nos damos perfecta cuenta del problema.

¿Cómo se llevan a cavo estas expansiones?

Por medio del más puro y flagrante contubernio se puso en marcha el sistema de robo organizado más grande jamás creado, que se plasma en tres puntos:

la creación o inflado de depósitos bancarios, como muestra la gráfica en amarillo.

Una facilitación selectiva al crédito y refinanciación a bancos, empresas y empresarios de alto nivel mientras

Facilitación selectiva al crédito

Ningún, y repito categóricamente, ningún efecto de los que a continuación se describen sería posible sin la Facilitación Selectiva del Crédito, basad en la política de concesión de créditos. Es el proceso por el cual se determina quién merece y quién no la concesión del crédito.

El acceso selectivo, exclusivo, al crédito no se produce por arte de magia ni por un intento de difamación de la odiada la clase burguesa, que la odiamos. La produce la entidad financiera, muchas veces agendas de calificación, por medio del estudio de riesgo previo a la entrega de un crédito. Es obvio que una persona con un trabajo precario jamás tendrá un crédito hipotecario, mientras que una empresa con balances maquillados por ejemplo mediante recompras obtendrá todas las ventajas.

¿Obvio? Si la inyección de créditos se hubiese distribuido entre la población se hubiese por una parte frenado los efectos perjudiciales de la crisis, tal vez el más escandaloso fueron los deshaucios. Se hubiera estimulado el consumo, nutriendo a las empresas de efectivo, evitando la liquidación de muchas de ellas, y disminuido la necesidad de endeudamiento. Esto fue lo que ocurrió durante el New Deal. Pero se prefirió rescatar a la banca, mantener las deudas de los particulares y que ésta pudiera ejecutar los avales.

El QE oculta un robo: intereses negativos

Pero también oculta un robo, y este es el quid de la cuestión: para que aumente la velocidad monetaria se intenta que aumente el circulante por medio del aumento del dinero pero que a demás salga de los mismos depósitos y no sea acumulado o ahorrado, que se invierta. ¿Cómo se consigue? Cobrándote por tener dinero por medio de los intereses bajos o negativos del depósito. Cobrándote por guardar tu dinero. Maquiavélico. Nada cabe decir a los efectos que esto tiene en la economía de los trabajadores, con salarios congelados, inflación subiendo y cobrándote por simplemente tener dinero. Alguien nos podría llamar gilipollas, y no se equivocaría.

El resultado es el que cabía esperar, el dinero sale de los bancos y se refugia en las bolsas y todo tipo de producto financiero asumiendo un riesgo con tal de que no le quiten más valor al dinero. Las bolsas y los fondos de inversión, planes de pensiones y seguros se hinchan. La lucha por la rentabilidad es una batalla perdida, llegados al punto de que hay más dinero que inversiones seguras. Desde 2008 el ciudadano ha perdido la capacidad de invertir.

En 2001 entra el euro en circulación con €500mM iniciando lo que parece un suave ascenso. Que no es tal, ya que para 2011, solo 10 años después se había duplicado.

- No hay otra alternativa

Se observa que mientras 2008 se capea probando a inyectar y retirar dinero según las necesidades no se soluciona la crisis. De hecho al anunciar la que ya no habría más expansiones se produce la minicrisis de 2013. Boom en 2015 Mario Draghi se da por vencido, anuncia una expansión a la americana y se finaliza con la crisis.

Estimación de la Magnitud de la Crisis

Se puede estimar aproximadamente la magnitud de la crisis. Si el dinero inyectado era el necesitado, en el caso americano el volumen de dinero inyectado es prácticamente el mismo que el previamente existente, un 100%.

Los europeos no lo tenían tan claro. En el caso europeo se producen tres inyecciones. En la primera tanda se inyecta y extrae alrededor de un 20% del volumen total. En la Segunda alrededor de un 30-40% del total. En la última tanda que finalizó en 2018 se inyectó el 100%.



Lo mismo ocurre con el caso ingles, en el que a penas aumenta el dinero circulante mientras se doblan los depósitos que se dirigen a la masa de productos exóticos. 150% en 2008 y 300% en 2013.

Japón fue el primero en realizar una expansión, continua y constante desde el 2000. Eso convirtió a japón por un tiempo en la fuente de dinero barato para participar en el mercado especulativo. El hecho de que no pudiese retener el capital en su propio país también es una de las causas de que el país no crezca desde por lo menos 1985. El camino de la Fed es el camino del BOJ, que le ha llevado a 30 años de estancamiento, y será el camino del resto de países. Esto no puede acabar bien.

Concluimos que han necesitado reponer un circulante igual al circulante existente, en un fracaso del 100% del sistema, al que le ha seguido por el motivo aducido que sea, el uso abusivo y continuado del mismo sistema de extorsión económica.

Efectos

Si se inyecta el doble, triple, cuádruple de dinero siempre a las mismas personas y entidades no hace falta ser muy listos para imaginar los efectos que vamos a ver, pero por si no nos damos cuenta cuenta Peter Phillips, profesor de sociología política de la Universidad de Sonoma-USA nos lo refresca: La concentración de riqueza impulsa un nuevo imperialismo global

- desigualdad

Es el efecto más apreciable de la nueva situación producida desde 2008. En todo el mundo la brecha entre ricos y pobres está alcanzando cotas "insoportables". Es la principal conclusión del informe Una economía al servicio del 1% elaborado por la ONG Oxfam, que ha denunciado que el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante.

Cuatro gráficos que reflejan el "insoportable" aumento de la desigualdad en el mundo

"Los bancos centrales han exacerbado la desigualdad a través de la inflación de Wall Street y la deflación de los ciudadanos, eso ya no es políticamente aceptable para alimentar la burbuja de Wall Street" [megabolsa.com]

Como vemos, de los cuatro gráficos presentados, en la gráfica 1 "crecimiento acumulado de los ingresos mundiales por deciles" se observa una correlación entre el beneficio del decil 10 asociado al 10% más rico con las expansiones monetarias desde 1988. Es decir, ellos han acumulado la mitad del valor mientras que el resto 80% se ha repartido el resto. Y decimos 80% y no 90% porque hay directamente un 10% de excluidos que no participan en la economía.

En la gráfica 2 vemos cómo la renta de los 62 mayores milmillonarios frente al 50% más pobre de la población es la misma. Si ambas crecían paralelas desde 2008 la de los más pobres decrece, y no tiene pinta de dejar de hacerlo en los próximos años. Otro efecto del QE y la adjudicación selectiva de crédito.

En la gráfica 3 vemos como todas las rentas del trabajo desciende, siendo las rentas medias-altas, asociadas tradicionalmente a la clase media, las que más lo hacen. Esto es debido al mencionado efecto del crédito selectivo que dirige el dinero a las rentas altas. En las rentas bajas lo que vemos es un consumo basal mínimo relacionado con la subsistencia y la supervivencia. No puede ser más mínimo de lo que es.

En la gráfica 4 vemos como a partir del 1987 la retribución de los grandes presidentes no solo coincide con los periodos de QE, sino que crecen aún al doble ritmo que este, reforzando la idea de una financiación selectiva, parcial, injusta a la par que irreal.

- Capital Ficticio

El dinero creado a través de QE hasta la fecha no se ha dirigido por tanto al público consumidor. Se ha dirigido por los bancos a otros bancos, que lo han canalizado a entidades financieras, los mercados financieros especulativos a través de los llamados derivados. La economista Nomi Prins llama a esto "dinero oscuro": billones de dólares que fluyen continuamente alrededor de los mercados mundiales en forma de acciones, bonos y derivados generados por los bancos centrales cuando fabrican dinero electrónicamente comprando bonos y acciones.

"Estos flujos de dinero oscuro se extienden alrededor del mundo según un patrón de poder, influencia y, por supuesto, riqueza para grupos selectos". Muestra gráficamente que el aumento del dinero oscuro está directamente relacionado con el aumento en los mercados financieros "Quantitative Easing (QE) Forever"

Se suponía que la "flexibilización cuantitativa" QE era una medida de emergencia, herramienta no convencional de política monetariautilizada por bancos centrales para aumentar la oferta de dinero, aumentando las reservas del sistema bancario, generalmente por la compra de bonos del propio Gobierno.

La Reserva Federal “alivió” la reducción de la oferta de dinero, debida a la crisis crediticia de 2008-09, al bombear billones de dólares a nuevas reservas bancarias. Después de la crisis, la presunción era que la Fed "normalizaría" las condiciones del mercado eliminando el exceso de reservas mediante el "ajuste cuantitativo" (QT) [operación inversa al QE, vender activos retirando efectivo de la circulación], elevando las tasas de interés y vendiendo los bonos que había comprado con nuevas reservas en el mercado. "Quantitative Easing (QE) Forever"

- Refugios de capitales hechos con burbujas

El dinero generado por las cartas marcadas del QE ha ido girando por el mundo y refugiandose en "valores" o seguros o rentables: en el extractivismo sudamericano, fracking norteamericano, petróleo de oriente medios, recursos africanos o, empresas asiáticas. Estos mercados comenzaron a crecer de una forma desaforada, no acorde con su valor real, creando burbujas, las cuales quedaron en evidencia cuando en 2018 Estados Unidos inició la guerra económica con China:

Primero en 2017 el estado otorgó exenciones fiscales a las empresas y particulares, lo cual atrajo dolares de los refugios menos rentables o inseguros.

Después puso en marcha el Plan de EEUU para Hundir a Rusia, China y las Economías Emergentes. Trump Trade War por medio de sanciones a diestro y siniesto.

En verano de 2018 la Fed puso en marcha el programa antagonista al QE, el Quantitative Tightening o QT. La Fed básicamente realizó una venta masiva de bonos y subida de tipos de interés del dolar, por lo comenzó a absorver dólares. Al disminuir la oferta del dolar subió el valor.

El dinero voló de nuevo a estados unidos, refugiandose principalmente en la bolsa. Esta transferencia de capitales fue como extirpar el bazo sin anestesia para muchos países. Los principales afectados fueron China, que tuvo que devaluar su moneda, Argentina que tuvo que pedir un crédito al FMI y Turquía.

Zombies

Se estima que más del 14% de las empresas en el S&P 1500 son zombies, es decir, su actividad comercial es insuficiente para mantener a la empresa, por lo que son dependientes de la actividad financiera. En China, aproximadamente el 20% de las compañías que cotizan en A en las bolsas de Shanghái y Shenzhen son zombis. En las economías desarrolladas, aproximadamente el 12 % de todas las empresas no financieras son "zombies". Hace solo 30 años, este porcentaje era solo del 2%. Zero Hedge

En 2018, más del 60% del dividendo devuelto por las compañías del S&P 500 fue en forma de recompras, acciones retiradas para aumentar su valor, una práctica quasi-fraudulenta, que ascendieron a casi $ 700 mil millones.

La participación de particulares frente a grupos de inversión en el accionariado ha pasado del 25% a principios de siglos a un 10% actual. Para reflexionar

Las economías desarrolladas pierden su capacidad de producir bienes finalizando con la deslocalización, refugiandose en el sector servicios deficitario.

Anuncio de la Fed de QE sin fecha de Finalización

Muchos decían que después del QE los países ya no tenían más recursos para intervenir en sus economías y que la próxima crisis sería el fin de la civilización. Este septiembre de 2018 hemos pasado esa crisis y hemos visto que nada a pasado. Quedaba una bala: el QE eterno.

La Reserva Federal continuó sin tregua con el ajuste cuantitativo hasta 2018, a pesar de una severa corrección del mercado en el otoño debido al aumento de tipo de interés. En diciembre, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el QT estaría en "piloto automático", lo que significa que la Fed continuará elevando las tasas de interés y vendiendo $ 50 mil millones mensuales en valores hasta que alcance su objetivo. Pero el mercado protestó enérgicamente ante este movimiento, con el índice Nasdaq cayendo un 22% desde su punto más alto en el verano. Quantitative Easing (QE) Forever

El Powell consiguió el memorándum. En enero 2019, cambió bruscamente de parecer y anunció que el QT se detendría si fuera necesario.

En febrero de 2019 se tomó la decisión de continuar con los QE. El 4 de febrero, Mary Daly, presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, dijo que estaban considerando ir mucho más lejos. "Se podría imaginar políticas ejecutivas con su tasa de interés como su herramienta principal y el balance como una herramienta secundaria, una que usaría más fácilmente", dijo. QE y QT ya no serían medidas de emergencia, sino que serían herramientas de rutina para administrar la oferta monetaria. En un artículo del 13 de febrero sobre Seeking Alpha titulado "Flexibilización Cuantitativa a Demanda", Mark Grant escribió:

Si la Reserva Federal decide seguir esta estrategia, será un cambio total en la forma en que funciona el sistema financiero de los Estados Unidos y creo que muy pocas instituciones o personas aprecian lo que está ocurriendo o lo que significará para los mercados, todo los mercados.

Evidentemente, visto el éxito del QT este no se usará prácticamente, por lo que queda establecido el QE como la nueva normalidad.

Consecuencias y Previsiones

El tsunami de dinero va continuar, por lo tanto se van a magnificar todos sus efectos anteriormente mencionados. No van a dejar que el sistema caiga, al menos no por falta de efectivo. Caerá por otras razones, como la "Concatenación de burbujas y Black Swarms". Por lo que si queremos intuir lo que pasará en el corto plazo solo hay que prolongar las líneas de los gráficos logarítmicos, que muestran crecimiento exponencial, anteriormente mencionados y ver que ocurre.

Este fluir de dinero no se puede sustentar eternamente, ya que la acumulación de deuda supone una presión en la entrega de pagos con cantidades cada vez más abultadas hasta que se supera la capacidad de un estado o corporación para soportar dicho estrés es desconocida como muestra el Pr Bernard Senf "La trampa de la deuda - Las raíces profundas de la crisis". Desde unos pocos cientos de miles de $ como en el caso de Argentina a varios billones 10^12, como en el caso de Estados Unidos. Aumento de la desigualdad, disminución de la democracia, estancamiento de la economía real y refugio en valores especulativos.

- Desigualdad extrema

Por ejemplo en el gráfico de "crecimiento acumulado de los ingresos mundiales por deciles" en 10 años veremos que con el dinero circulante duplicado y el 1% absorbiéndolo podemos pronosticar que en vez de disponer de los $ 5,8 bn actuales dispondrán de aproximadamante $ 9 a 10 bn, más de la mitad del 1%. El resto de deciles hasta el 6 se mantendrán estables y del 6 al 9 crecerán raquíticamente.

Si las rentas bajas viven del salario y este pierde valor relativo por el aumento de volumen de capitales sin aumento de mercancías el valor del trabajo se deprecia. Tanto es así que autores como Andrés Piquerasproponen que la devaluación del valor del trabajo devalúa el valor del trabajador, conviertiendoles en personas sin valor. Signo de extenuación del sistema capitalista.

¿Dónde irán las personas sin valor? ¿Dónde vivirán los seres sin trabajo? Invierno demográfico en las ciudades, desiertos demográficos en los campos, megapolis rodeadas de guetos y comida basura. Auguramos que áfrica quedará tan afectada que su tasa de natalidad y fertilidad se reducirá a la mitad, de 5 a 3 hijos por mujer.

- Capital Ficticio vence

Es el gran beneficiado. Gracias a la desregulación del sistema financiero ha llegado a un punto de desarrollo y tecnicismo que le permite no verse afectado por los eventos reales, resistiendo por ejemplo ser arrastrado por las caídas en bolsa, escándalos, catástrofes y estampidas que se producen en el mundo. La entidad Bancaria que mas derivados financieros acumula es el Banco Alemán http://www.ifre.com/deutsche-bank-h...Deutschebank, con una deuda igual al presupuesto de España para 2 años.

Las bolsas seguirán inflándose y siendo el refugio preferente de dichos derivados. Mientras se duplica el dinero en los próximos 10 años se duplican los distintos valores. Llegar al valor de cotización de $ 1 bn como hizo apple hace poco ya no será algo tan raro. Cuanto más se infle la bolsa más dinero se drenará a las élites, que seguirán haciéndose con el mercado e imponiendo sus leyes, potenciando el malestar social, las desigualdades y creando nuevas revueltas populares contra el sistema, sobre todo en USA y Europa.

- Plaga de Zombies

El componente financiero será cada vez más importante en las empresas debido al dinero cada vez más barato, hasta tal punto que muchas acaban engullidas en sus propios enredos. Tenemos los ejemplos del IBEX35 en españa con empresas top como el Popular, Alcoa o Día que se han estrellado por jugar a este nuevo sector especulativo. En 25 años dos tercios de las empresas han desaparecido y muchos han quebrado. Esta tendencia a la financiarización de las empresas va a continuar gracias al dopaje de los bancos centrales, llegando al punto de que incluso dejen de lado el sector productivo. Como no se van a dejar quebrar por la refinanciación es posible que las empresas improductivas sobrevivan y se dupliquen.

Los países occidentales perderán su capacidad productiva, que pasará a ser residual, y se refugiarán en el sector servicios, con su estela de trabajo precario, mal remunerado y en constante robotificación. lo cual será la guinda. Claro, la importación de bienes se puede mantener con la balanza comercial negativa tanto como dure el QE.

-Europa y UK retomarán los QE como EEUU

Visto el efecto de la retirada del QE en EEUU, y conociendo el fracaso de los estados europeos en sobrevivir por sí solos, es bastante probable que el BCE retome el QE antes de 2021 y casi seguro antes de 2024.