Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Convocatorias a partir del 3 de marzo

El 8 de marzo “es una jornada de lucha feminista en todo el mundo en conmemoración del día 8 de marzo de 1908 en el cual las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York llamada Cotton declararon una huelga en protesta por las condiciones insoportables de trabajo. El dueño no aceptó la huelga y las obreras ocuparon la fábrica. El dueño cerró las puertas y prendió fuego muriendo abrasadas las 129 trabajadoras que había dentro."

Este 8 de Marzo de 2017, las feministas seguimos en las calles¡ por nuestros derechos¡ Ni un pasó atrás¡

#8Marzo La revolució imparable de les dones

Si paramos las Mujeres, paramos el mundo!

Juntas y Fuertes,Feministas Siempre

Paro Internacional contra el Heteropatriarcado

Todas las mujeres, todos los derechos, todos los dias¡

Por un 8 de marzo, feminista y combativo¡

Doblemente Precarias, doblemente revolucionarias¡

Las mujeres toman la calle

Dones, lliures i arreu d’un mon sense fronteres.

Sortim de l’ombra! Fartes de ser humiliades pels vostres privilegis

“Insumisas al sistema patriarcal, paramos el 8M”

Contra el patriarcat, acció feminista

Feminismos es...y será.

La Nit ès Nostra.Fem-Nos Fortes, Fem-Ho Juntes

No me felicites, lucha¡

Fronte ao Machismo e Capitalismo: SEMPRE FEMINISMO!

"Feminismo para avanzar, xuntas nunha mesma loita"

Som la força que mou el món. Dones, organitzem-nos!

Mujeres en pie de guerra

"Nada que celebrar, mucho que reivindicar”

Ni agressions ni explotació,Feminisme i Autoorganització

Toes Somos Refuxaes

"Feminisme en lluita. Dones lliures enderrocant fronteres

Hoy no es un dia de celebración, es un día de reivindicación

Dignas, diversas, insumisas y juntas contra todas las violencias

Pluralidad y Diversidad¡ Convocatorias

DIA 3 MARZO

SAGUNTO

A las 19:30 salida puerta del ayuntamiento de Sagunto, en la plaza Cronista Chabret

Manifestació "Feminisme en lluita. Dones lliures enderrocant fronteres"

Convoca:Coordinadora Feminista Camp de Morvedre

https://www.facebook.com/events/1814630712193524/

DIA 5 MARZO

GALICIA

5 de marzo:12:00h manifestación nacional do feminismo galego en Compostela

Estación de Trenes de Santiago de Compostela

O lema será "Feminismo para avanzar, xuntas nunha mesma loita"

Convoca:Feminismo Galego

https://www.facebook.com/events/1230859070362985/

DIA 7 DE MARZO

BARCELONA

Manifestación nocturna. A las 20:00 Plaça Sants

La Nit ès Nostra.Fem-Nos Fortes, Fem-Ho Juntes

Convoca: Jornades d’acció feminista autònoma Se va a armar la gorda

https://www.facebook.com/events/1838882176351468/

https://sevaarmarlagorda.wordpress.com/

DIA 8 DE MARZO

ALMERIA

Alas 20:00 Calle Aguilar de Campoo

Hoy no es un dia de celebración, es un día de reivindicación

Convoca:Plataforma de Acción Feminista de Almería

https://www.facebook.com/events/1291329107649201/

BARCELONA

Acciones...Vaga de Totes s’adhereix al Paro Internacional de Mujeres convocat a nivell mundial pel 8 març de 2017.

12h-12:30h Aturada de dones.

Properament més informació a la nostra web https://vagadetotes.wordpress.com/ i per aquí:

https://www.facebook.com/events/717715915073048/

A las 19:00 Manifestación Plaça Universitat

La revolució imparable de les dones

Convoca:Comissió unitària pel 8 de març

BURGOS

Concentración en el HUBU(Hospital Universitario de Burgos) a las 11:00-11:30

http://asambleafeministaburgos.blogspot.com.es/2017/03/8-de-marzo-nosotrasparamos.html

A las 20:00 Plza. del Cid

Por un 8 de marzo, feminista y combativo¡

Convoca:Coordinadora Feminista de Burgos

CORDOBA

A las 19:00 salida Jardines de la Agricultura (los patos)

Feminismos es...y será.

Convoca:Plataforma Nosotras Decidimos Cordoba

ELX - ELCHE

De 12:00 a 12:30 Paro laboral, academico, de cuidados

A las 18:00 Paro Mundial, pikoteo feminista(plaza de las flores)

A las 20:30 Plaça de l´Aparadora-Plaça de Baix

"Contra les violències, resistències."

Convoca:Plataforma feminista Elx pel dret a decidir‎

https://www.facebook.com/events/1911934789085242/

GALICIA

8 de marzo: 20h Manifestación en Vigo dende Praza Portugal

8 de marzo: 19h Concentración en Ferrolterra (praza do inferniño)

8 de marzo: 12h Paro simbólico en Ourense (Praza maior) / 20h Mani-festa-acción da Castañeira aos Xardíns Padre Feijóo

8 de marzo: 19h Manifestación do movemento feminista en Compostela (Praza 8 de marzo)

Fronte ao Machismo e Capitalismo: SEMPRE FEMINISMO!

Convoca;Marcha Mundial Mulleres Galiza

https://www.facebook.com/marchamundialmulleres.galiza/

GARES

A las 20:00 concentración en la plaza

Convoca:IAF Izarbeibarko Asanblada Feminista

GIJÓN

Para aquellas que no pueden sumarse al paro el día completo, está realizada la comunicación para concentrarse de 12 a 12:30 en todos los Ayuntamientos de Asturias.

A las 19:00 Plza. Humedal de Xixón.

Toes Somos Refuxaes

Convoca:Plataforma Feminista d’Asturies

https://www.facebook.com/events/297628897320874/

GRANADA

A las 18:30 salida Plza.Mariana Pineda

Dignas, diversas, insumisas y juntas contra todas las violencias

Convoca: Plataforma 8 de marzo

HUELVA

Saldremos desde la Rotonda del Litri a las 19,30 horas.

"Día por los derechos de las mujeres".

Convoca:el Movimiento Feminista de Huelva.

https://www.facebook.com/events/1929454457276595/

HUESCA

A las 20.00 en la Plza. de Zaragoza

Convoca:Coordinadora 8marzo Huesca

LEON

A las 12h, concentración-cacerolada en Pl. Botines (León) por el Paro Internacional de las mujeres 8M

Si no puedes acudir, súmate, de 12h a 12h30, al paro de empleo, cuidados y consumo.

A las 19:30 Manifestación Inicio en Pl. Guzmán, finalizando en Pl. San Marcelo

Convoca:Movimiento Feminista de León

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Leonesa-Simone-de-Beauvoir-319529068104880/

LLEIDA

A las 19:30 Plça de la Catedral

Contra el patriarcat, acció feminista

Convoca:Marea Lila Lleida

LOGROÑO

A las 20:00 plaza.Mercado

Mujeres en pie de guerra

Convoca:Mujeres en Rebeldia

MADRID

12:00 a 12:30 horas: Paro de empleo, cuidados y consumo.

19:00 horas: Manifestación (Cibeles-Plaza España)

Juntas y Fuertes, Feministas Siempre

Paro Internacional contra el Heteropatriarcado

Convoca:Movimiento Feminista de Madrid

https://www.facebook.com/events/620853901456352/

MURCIA

Apoyar el Paro Internacional de Mujeres convocado de 12h. a 13h.preparado por un conjunto de federaciones de mujeres de distintos sindicatos.

A las 19:00 Plza. de la Merced

Convoca:Marcha 7N Región de Murcia

https://www.facebook.com/events/781200785364297/

PALMA DE MALLORCA

A las 19:30 Plaça de sa Porta Pintada

Som la força que mou el món. Dones, organitzem-nos!

Convoca:Moviment Feminista de Mallorca

https://www.facebook.com/events/1267742256650209/

PONFERRADA

Manifestación Nosotras Paramos :A partir de las 12:00 con salida de la Plaza de Lazúrtegui de Ponferrada

Convoca:Colectivo 8 de Marzo

Plataforma Berciana Contra las Violencias Machistas

https://www.facebook.com/events/1598280496849610/

MANRESA

A las 19:30 a la Benplantada

Sortim de l’ombra!

Fartes de ser humiliades pels vostres privilegis

Convoca:Comissió 8M

SALAMANCA

A las 20:00 plza.Mayor

No me felicites, lucha¡

Convoca: Movimiento Feminista Salamanca

https://www.facebook.com/events/772201312929799/

SANTANDER

A las 19:30 plza.Numancia-Plza.Ayuntamiento

Todas las mujeres, todos los derechos, todos los dias¡

Convoca:Comisión 8 de marzo de Cantabria.

SANTA POLA-ALICANTE

Marcha el dia 10 de marzo, a las 20:00 Glorieta

Las mujeres toman la calle

Convoca:Voces de Santa Pola

SEVILLA

A las 20:00h. en la plza.Nueva

"Nada que celebrar, mucho que reivindicar”

Convoca:Plataforma 8 de marzo

TARRAGONA

A las 19:00 Plaça Imperial Tarraco

Ni agressions ni explotació,Feminisme i Autoorganització

Convoca:Plataforma 8 de Març

VALENCIA

A las 19.30 h.Jardins del Parterre

Dones, lliures i arreu d’un mon sense fronteres.

Convoca:Moviment Feminista de Valenciá

VALLADOLID

A las 20:00 en la Plza. Fuente Dorada

ZARAGOZA

“Insumisas al sistema patriarcal, paramos el 8M”

De 12 a 12.30h.Parón Laboral y Huelga de Cuidados contra el sistema heteropatriarcal y capitalista

Convoca:Febrero Feminista

https://www.facebook.com/febrero.feminista/

A las 19:00 Glorieta Sasera

Doblemente Precarias, doblemente revolucionarias¡ Convoca:Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza

8 de marzo: huelga internacional de mujeres