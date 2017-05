Britanic Titanic - "Estado de Vigilancia del Reino Unido más adecuado a la dictadura que una democracia"

Fuente: La Tarcoteca

http://truepublica.org.uk/united-ki...El Sistema Precrimen dice que si no eres criminal serás infractor, y si no lo eres ya lo serás en un futuro. Cuantas más leyes existan más posibles infracciones y cada vez eres más culpable y antisocial. Por lo tanto te marcan y te persiguen, en la red o en la calle. Saben con quién te conectas y a qué horas. Saben cómo encontrarte. Son sistemas predictivos. Está justificado el empaquetar tu vida y cruzar los datos. La venta de tu historial a una multinacional que estudiará tus hábitos para ajustar su oferta a tu demanda es un extra por la molestia.

No hay que darle vueltas, han encontrado un filón en la justificación de la Seguridad y lo van a explotar al máximo, aunque ello implique destrozar la sociedad. Tanto es así que están dispuestos a sembrar su país de autoatentados para demostrar que su motivo es el acertado. Repetimos: UK está generando autoatentados en su propio país constantemente.

El sistema represivo está centralizado en el infame edificio GCHQ, que procesa y cruza toda la información. La normativa es aplicada por policías enloquecidos que no ven más que yihadistas y criminales en cada esquina. Estos policías saben muy bien lo que están haciendo y que sus hijos serán sometidos por su culpa. Tendrán peores servicios, peores trabajos y un medio ambiente degradado. Aún no comprendemos por qué están dispuestos a hacer su sacrificio.

En UK están a un paso de eliminar los tribunales y dejarlos solo para los casos más complejos. Los delitos fiscales ya ni se juzgan. Lo mismo sucede con las transacciones monetarias, quedando encerradas como datos en los ordenadores de la City.

Tories y laboristas, continúan con la colaboración sin vistas de cambiar de actitud. Y para ello lo mejor es no abordar el problema. Es Política de Estado, en esos asuntos no intervienen los partidos, las decisiones están tomadas por la inteligancia militar. En este sentido recordamos las tres decepciones más grandes de los últimos 5 años: Hollande, Tsiripas y Trump, para los socialdemócratas, los comunistas y los fascistas. Todos traicionados. Tres presidentes que pasaron por el aro de la Política de Estado y los planes estratégicos de las élites verdaderamente dominantes.

¿Cómo oponernos a esta embestida a la intimidad? Como hemos visto el derogar leyes no sirve de nada... porque no hay leyes que lo regulen! Es un tema complejo que tiene que ver con las agencias de espionaje y los sistemas de represión locales. ¿Cómo evitar el cruce de datos en el GCHQ y su homónimos? ¿Cómo evitar la venta de nuestros datos y metadatos? ¿Es suficiente con confiar en la empresa de servicios que se precie para que proteja y cifre los datos? Estas son preguntas a las que hasta ahora nadie ha tenido respuesta. ¿Dónde romper la cadena? Apuntamos a liberar espacios, impidiendo la vigilancia en ellos, haciendo que se eliminen los dispositivos. Usar medidas anti seguimiento. Eliminar la práctica va a ser imposible sin cortar la financiación a este tipo de monstruos, y como hemos vistos actualmente se está recortando en todo menos en represión. Bien venidos al distópico Siglo XXI.

Hasta que las revelaciones de Edward Snowden surgieron apenas unos años allá por 2013, los ciudadanos británicos no tenían ni idea del nivel de vigilancia estatal a la que estaban sometidos. El gobierno, sin el debido proceso, debate o permiso, instaló un sistema de espionaje masivo financiado por los contribuyentes a través de su agencia nacional GCHQ, para espiar los cables de Internet intercontinentales y construir una base de datos enorme y detallada de las comunicaciones de cada persona con poca o ninguna supervisión legal. Es sistema de identificación ID ya no es relevante, obtienen más información que la que cualquier tarjeta de identificación pudiera almacenar.

El sistema de recolección de datos a gran escala de espectro total de 360 ​​grados del GCHQ fue construido en un descarado y arrogante desafío al artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos [1]. El parlamento británico nunca debatió o aprobó este programa de construcción masiva como lo haría con cualquier otro proyecto de infraestructura nacional. Cada llamada telefónica, no importa el dispositivo en que se graba, cada imagen, cada sitio web visitado, datos personales tales como registros médicos y financieros, contactos, todo lo privado para usted ya no es privado.

Bajo una de las docenas de programas de vigilancia, uno llamado "Nervio Óptico" que capturó millones de imágenes a través de cámaras web, tomadas y almacenadas ilegalmente. Un número no revelado, pero se estima que alrededor de un quinto de la población [que coincide con la muestra] eran imágenes "comprometedoras por naturaleza", incluyendo niños desnudos en sus hogares y las imágenes íntimas entre adultos que consienten. Se descubrió que el gobierno había actuado ilegalmente durante 17 años. Estos fueron delitos y nadie fue procesado. La respuesta estándar del gobierno es la necesidad de "seguridad nacional".

Y no nos olvidemos, el terrorismo es fundamentalmente un problema generado políticamente. Gran Bretaña ha sido cómplice en la destrucción de Afganistán, Irak, Libia y la crisis en curso en Siria, todos los cuales están ahora en pleno caos y son los verdaderos criaderos del terrorismo. Ninguna cantidad de vigilancia de Internet sobre nuestra propia gente podrá frenarlo, pero el pueblo británico está pagando ahora el precio en más de una manera.

Aunque nadie conoce realmente los costos de los sistemas de vigilancia estatales del Reino Unido sobre su propia población, se estima que el costo para el contribuyente sólo en almacenamiento de todos estos datos supera los 20 millones de libras al mes [2]. Y aunque el presupuesto individual del GCHQ no es de conocimiento público, su financiamiento proviene de la Cuenta de Inteligencia Única (SIA) [3], que hoy día alcanza el orden de algo más de (£ 18 mil millones a 2015) £ 20 mil millones anuales.

Uno sólo puede adivinar que la provisión para el financiamiento del GCHQ está aumentando exponencialmente en una era de austeridad donde el NHS está en caos, servicios de emergencia como la brigada de bomberos o los servicios de ambulancia por nombrar sólo dos están siendo desprovistos o privatizados. La gente está muriendo a manos del estado y sin embargo nos dicen que no hay dinero para pagar estos servicios vitales. Sin embargo, el contribuyente todavía está financiando rescates bancarios, guerras en tierras lejanas que suponen una amenaza a la seguridad nacional y una nueva arquitectura de vigilancia estatal construida que haría sonrojar a la Stasi alemana hace tres décadas.

El gobierno, tanto el Partido Laborista como el Tory [conservador], nunca tuvieron la intención de informar al país de la magnitud de la vigilancia estatal, y seguirá utilizando programas ilegales quebrantando la ley, porque lo han transformado en un problema de chivatos como vemos en primer lugar, y ahora mismos son el blanco de la nueva legislación para silenciarlos, a ellos y a los periodistas que denuncian estos crímenes.

Escuelas

Ahora encontramos, según el observatorio de libertades civiles Big Brother Watch, que la mayoría de las escuelas secundarias inglesas y galesas han instalado "Software de Gestión de Aulas" no solo en dispositivos propiedad de la escuela, sino en los propiedad de los alumnos.

La mayoría de las escuelas secundarias de inglesas y galesas han instalado un software que aparentemente permite a los profesores seguir continuamenta la actividad de sus alumnos en internet. La mayoría de las escuelas han quebrantado al no informar a los padres de los jóvenes de que están siendo vigilados. No se solicitó tampoco ningún permisos a los alumnos.

Además, a través de las solicitudes de "Libertad de Información" se estima que de los 8,2 millones de alumnos que asistieron a la escuela 6 millones estaban incluidos en una base de datos biométrica de algún tipo a partir de la edad de sólo cuatro años y eso fue hace 10 años. Ahora se podría esperar que ese número sea cercano al 100% debido a las técnicas de reconocimiento facial y otras tecnologías más recientes.

¿Por qué la sociedad británica es tan sospechosa para su propio gobierno?

¿Por qué la sociedad británica es tan sospechosa por su propio gobierno? El Reino Unido tiene una de las tasas de homicidios más bajas [6] y se sitúa en el cuarto inferior mundial. El Reino Unido se encuentra justo dentro del tercio superior de las muertes por terrorismo [7], pero a pesar de todo el número es muy bajo. De hecho, es más probable que mueran tropezando con su ropa interior que morir por la mano de un terrorista enloquecido. Según el índice anual de la paz Global Peace Index [8], Gran Bretaña incluso se clasifica dentro del tercio superior en "tranquilidad" general. Por todo esto, el pueblo de Gran Bretaña que es bastante pacífico, está bajo permanente sospecha por su propio gobierno.

Pero Gran Bretaña sobresale en algunos delitos. Tomemos por ejemplo el sector bancario. Algunos de los mayores fraudes de la historia han sido promovidos por los mayores bancos de Gran Bretaña. Han facilitado los mayores lavados de dinero mundiales [9] de los mayores narcotraficantes , traficantes de seres humanos, esclavistas modernos, traficantes de armas, déspotas y dictadores del mundo, muchos de los cuales han dejado cientos de miles de muertos en sus países. El estado no ha ido después de estos mafiosos de Armani que trabajan en torres de cristal y que viven en los penthouses de Londres.

Amnistía Internacional y Saferworld [10], ambos miembros de la coalición Arms Control han acusado acertadamente [de aquella manera] al Gobierno del Reino Unido de haber violado las leyes y políticas nacionales, europeas e internacionales al suministrar armas a países cuyos abusos de derechos humanos y crímenes de guerra son prolíficos y bien documentados . No hay arrestos tampoco.

Clave: eliminación del periodismo de investigación

Y aquí algunos comentarios de aquellos que tratan de mantener sus libertades civiles y derechos humanos en su lugar, mientras que usted ve cómo estos derechos fundamentales son despedazados como salami cortado por un estado paranoico que seguramente tiene mucho más que ocultarte a ti, el contribuyente respetuoso [temeroso] de la ley.

Renate Samson, director ejecutivo de Big Brother Watch, dijo: "La aprobación de estas leyes (poderes de investigación) han cambiado radicalmente la cara de la vigilancia en este país. Ahora ninguno de nosotros en internet tiene garantizado el derecho a comunicarse en privado y, lo más importante, con seguridad." [es decir, sin que te metan un virus, spam, malware o se infiltren en alguna cuenta]

Jim Killock, director ejecutivo de Open Rights Group, dijo: "El Reino Unido tiene ahora una ley de vigilancia que se adapta más a una dictadura que a una democracia. El Estado tiene poderes sin precedentes para monitorear y analizar las comunicaciones de los ciudadanos del Reino Unido, independientemente de si somos sospechosos de cualquier actividad criminal ".

Rebecca Vincent, Directora de la Oficina del Reino Unido de Reporteros sin Fronteras: "Los comentarios de Amber Rudd [Parlamentaria Conservadora] son otro ejemplo de que este gobierno sacrifica la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y otros derechos humanos en nombre de la seguridad y contribuye a una tendencia muy preocupante de ataques crecientes contra la libertad de prensa en el Reino Unido en los últimos meses . La capacidad de comunicarse de manera segura es esencial para los periodistas de investigación, sus fuentes y denunciantes. La eliminación de las herramientas de cifrado tendría un amplio efecto de refrigeración y serviría como otro golpe perjudicial para el periodismo de investigación en el Reino Unido ".

Thomas Hughes, Director Ejecutivo, ARTÍCULO 19: "Cualquier discusión sobre un marco [legal] a través del cual los servicios de seguridad pueden acceder a nuestras comunicaciones debe ser transparente. Las declaraciones políticas de claudicación y los tratos apresurados son en el mejor de los casos inútiles para proteger nuestras libertades civiles y, en el peor, una amenaza peligrosa para ellos. El gobierno corre el riesgo de erosionar nuestras libertades en un momento en que alude al deseo de protegerlas ".

El informe encargado por la comisión del gobierno de David Anderson en 2015 [11] concluyó que la actual legislación de vigilancia en el Reino Unido es "antidemocrática, innecesaria y, a la larga, intolerable", y recomendó que fuera reemplazada por una nueva ley integral transparente y proporcionada, Lo que no ocurrió. De hecho, en sólo dos años los peores temores de Anderson ya se han materializado.

Todos estos expertos y activistas de la libertad civil y de los derechos humanos saben que esta no es la forma de manejar una nación moderna, progresista y de cara al exterior del siglo XXI - es un barco hundido lleno de salivantes lobos paranoicos que buscan mantener el control de sus desprevenido rebaño.

A través de la lectura de este artículo se debe haber hecho evidente paraa usted que USTED es sospechosx de ser criminal. Ya lo sea en este momento o en un futuro. No pasee a su perro [12]. No alimente a un sintecho con un sándwich por simpatía o lástima [13]. No alimente a una paloma en el parque [14]. No lances a un "tirao" unos cuantos céntimos y dios - prohibido que te intentes quitar la venda de los ojos de la autoridad local para conseguir que tu hija / hija [14]en una escuela mejor, o decidas unirte a un grupo de protesta como Greenpeace por estar preocupada por el medio ambiente - usted estaría en problemas muy graves, porque todos estos "crímenes" son de interés para la "seguridad nacional"! O no? Hágase esta pregunta. ¿Por qué exactamente mi gobierno me trata así?