Llamamiento a la solidaridad con Paolo Todde, preso anarquista sardo en huelga de hambre desde el 8 de mayo

6 de julio. Fuente: Tokata

Paolo comparte con nosotrxs el sueño de mil cosas como una Cerdeña libre o el odio por las cárceles y la sociedad que las produce, y no ha sido indiferente frente a las continuas violencias y vejaciones de las fuerzas de ocupación colonial (colaboró con el Comité de Solidaridad con el Proletariado Sardo Deportado que prestó apoyo a presxs sardxs dispersados en cárceles italianas a finales del siglo XX). Para el Estado, doblegarlo o eliminarlo sirve de aviso para quien combate contra el sistema y para todxs lxs presxs que se rebelan frente a la prisión. Por eso, Paolo ha sido sometido a continuas provocaciones por parte de los carceleros, como el bloqueo arbitrario de la correspondencia o los ingresos de dinero, no permitirle con excusas hacer videollamadas, conducirle con retraso a las visitas, le han tirado sus libros y el correo a los húmedos cestos de la ropa sucia, etc. Toda esta violencia se suma a la situación que viven los presos y que Paolo lleva meses denunciando.

En Uta el agua del grifo no es potable, después de que la administración la mezclarse con cloro para eliminar las bacterias fecales que impedían su uso incluso para la higiene personal, ahora no puede usarse ni para cocinar. Las celdas están superpobladas (hay 140 presos más de la capacidad máxima de la prisión) y están encerrados 22 horas al día. El acceso a la biblioteca y al campo de fútbol se concede con cuentagotas. Las temperaturas veraniegas en el sur de Cerdeña alcanza los 43 grados. La asistencia sanitaria es inexistente. Las provocaciones de la policía penitenciaria a los presos y sus familiares son constantes y a menudo se traducen en palizas. Está vida es insufrible para cualquier ser humano y lo es aún más para quien nunca ha agachado la cabeza y siempre ha luchado en solidaridad con los enemigos del sistema, empezando con el Comité de Solidaridad con el Proletariado Sardo Deportado. Paolo, como el revolucionario anarquista Alfredo Cospito, ha decidido usar su vida como barricada, arriesgándola, ha iniciado una lucha que sólo puede lograr resultados si nosotrxs somos capaces de llevar a cabo con la misma determinación una movilización de solidaridad revolucionaria e internacional. Reafirmamos nuestra solidaridad y compromiso para extender la lucha de modo que la administración no tenga paz. Recordamos que los oficiales, la policía penitenciaria y los diferentes tipos de carceleros son corresponsables de la situación y que la gente oprimida tiene buena memoria. Si algo le pasa a Paolo tendrán que asumir todas las consecuencias. No dejemos a Paolo solo en esta lucha.

Cualquiera que quiera puede escribir a Paolo a la siguiente dirección:

Paolo Todde

CC E. Scalas

Zona industriale Macchiareddu 19

09010 Uta (CA)

Sardegna (Italia)

Algunxs anarquistas sardxs y otros compañerxs de Paolo

Paolo Todde es un conocido compañero sardo de 64 años. Ha participado en diversas iniciativas solidarias y en círculos antimilitaristas y anarquistas de Cagliari. En 2004 fue arrestado en relación al ataque a una sede de Forza Italia y en 2005 en la operación contra el círculo anarquista Fraria de Cagliari. En octubre de 2017 fue detenido tras un atraco a una oficina postal y desde el 23 de octubre de 2024 está en prisión preventiva por el atraco a una casa de apuestas.

Para mas info

https://borrokan.noblogs.org

https://lazarzamora.cl/llamada-a-la-solidaridad-con-paolo-todde-en-huelga-de-hambre/